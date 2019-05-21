Михаил Захаров: «Буйницкого продали за миллион долларов»

Это все-таки случилось. Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель уходят из «Динамо». Оба были ведущими защитниками минского «Динамо».

- Как руководитель я стоял перед непростым выбором, — сказал генеральный директор Дмитрия Басков. — С одной стороны, мы могли повторить контрактные предложения и удержать защитников в команде. С другой — понимали, что на данном этапе для них важно сделать следующий шаг в развитии. Не так давно я общался с Крисом и увидел в его глазах новую мотивацию, желание принять новый вызов. Можно сказать, у парней появилась мечта, которую мы не в праве отнимать. Все-таки это шанс оказаться в топ-клубах и побороться за Кубок Гагарина. Помню пример из своей карьеры, когда нападающего «Полимира» Романа Романенко звали в «Торпедо» из Ярославля. Новополоцкий клуб нашел резервы, чтобы сохранить лидера, однако это не пошло на пользу игроку. В дальнейшем Романенко выступал исключительно в белорусском чемпионате и так и не вышел на новый уровень. Поэтому нам остается только порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Будем с удовольствием следить за Женей и Крисом и ждать их в сборной. Думаю, они пройдут прекрасную школу в преддверии домашнего чемпионата мира в 2021 году и помогут нашей национальной команде удачно выступить перед родными болельщиками. Приятно, что «Динамо», которое создано, чтобы способствовать прогрессу наших хоккеистов, традиционно служит трамплином для талантливых белорусов. «Зубры» открыли для КХЛ Коробова и Стася, поспособствовали попаданию на драфт НХЛ Егора Шаранговича, совсем недавно отпустили в топ-клуб Буйницкого… При этом у нас сейчас освобождаются позиции для новых имен. Ждем, что уже в следующем сезоне увидим в составе таких же Лисовцов и Хенкелей, способных заявить о себе и вырасти в высококлассных исполнителей. Тем более, как показывают последние юниорские и молодежные чемпионаты мира, таланты в стране имеются.

В «Динамо» значительно уменьшился бюджет, контракт с Андриевским сорвался

Ранее сообщалось, что Лисовец перейдет в «Салават Юлаев», а Хенкель получил предложение от «Ак Барса».

Это уже не первая потеря для «Динамо». Ранее в «Металлург» из Магнитогорска перешел Дмитрий Буйницкий.

– Контракт Буйницкому предложила «Магнитка». По нормам КХЛ мы могли повторить это предложение. Однако, к сожалению, физически и финансово потянуть такую сумму не можем, - говорил тогда Басков в комментарии для "Трибуны".

И добавил, что за него клуб получил солидную компенсацию:

– Естественно. Это будет хорошее финансовое подспорье. Но нам был больше интересен сам Буйницкий, а не компенсация за него.

Недавно в программе «В обстановке мира» на СТВ хоккейный тренер Михаил Захаров заявил, что за Буйницкого «Динамо» выручило миллион долларов. Говоря «мы», Захаров, вероятно, подразумевал хоккейного сообщество Беларуси:

- У нас много спортсменов, которых мы воспитали и продали в другие страны — в хоккее, в футболе. Деньги возвращались к нам в страну. Я скажу, вот сегодня мы за миллион долларов продали Буйницкого. Никто об этом, правда, не говорит. Я вот разговаривал с генеральным менеджером московского «Динамо». Он мне сказал: «Да, мы хотели у вас Буйницкого купить, но, к сожалению, не потянули».