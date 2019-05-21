«Хотел наказать за кражу!». Как судят сотрудника магазина, который раздевал покупателей догола

Сегодня, 21 мая, в суде Ленинского района Минска продолжился судебный процесс над сотрудниками магазина. Напомним, в одном из магазинов столичного микрорайона Серебрянка директор и заведующий отделом жестко расправлялись с воришками. Прохожая, увидев, как из подсобки выбегает голый мужчина, позвонила в милицию.

Как писала «Комсомолка», 38-летний безработный решил украсть в магазине бутылку водки, но был пойман с поличным. И вместо того чтобы вызвать милицию, директор и завотделом затащили воришку в подсобку, связали и заклеили ему рот скотчем. А потом начали избивать, в ход пошел даже молоток. Работники также требовали деньги, чтобы закрыть недостачи в магазине. После истязаний они раздели вора догола и выставили за дверь магазина.

По уголовному делу проходит и 54-летний безработный, не раз судимый мужчина. Он пытался украсть бутылку настойки. Вора схватили и выставили за дверь голым.

Заведующего отделом Алексея Демидова и директора магазина Павла Рафальского обвиняют по ряду статей: "Превышение власти или служебных полномочий" (ч. 3 ст. 426 УК), "Разбой" (ч. 2 ст. 207 УК), "Хулиганство" (ч. 3 и ч. 2 ст. 339 УК), "Вымогательство" (ч. 2 ст. 208 УК).

30-летний Алексей Демидов работал заведующим отделом магазина в Серебрянке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня в суде прокурор зачитал обвинение. Так, Демидов и Рафальский причинили телесные повреждения потерпевшему Юрию Крапивницкому, в том числе сломав ему нос.

Оба сотрудника магазина сняли с потерпевшего одежду. А также применили к нему насилие - загнули руки за спину, связали их веревкой, ударили молотком.

Второй потерпевший - Олег Берташ. Тот, который украл в магазине настойку. Обвиняемые требовали у него деньги за похищенное спиртное и компенсацию за похищенные товары. На него также вылили кофе, били. Как и первого потерпевшего, сотрудники магазина выставили его на улицу голышом.

Обвиняемый Павел Рафальский сказал, что не признает вину. Он вспоминает события, которые происходили в августе прошлого года.

В то время он был в отпуске, но приехал на работу, чтобы провести собеседование с кандидатом на должность контролера-кассира. После собеседования он засобирался домой, купил продукты. Но случилось ЧП - в шестом часу вечера контролер закричала, что в магазине вор. Он со своим коллегой Демидовым побежали на улицу. Под кофтой вора торчала бутылка водки.

- Он возле входа в магазин упирался и сказал: "Что я сделал?" Я махнул рукой. Я его не ударил - я пытался его напугать.

- Зачем пугать? - интересуется прокурор.

- В моих должностных инструкциях нигде не написано, как я должен задерживать грабителя. У меня не было утвержденной программы, что я должен сделать при задержании. Он неоднократно посещал магазин и воровал. Он оказывал сопротивление.

По словам Рафальского, он проводил мужчину в свой кабинет, поддерживая его. Так как задержанный был изрядно пьян.

- Он, будучи пьян, упал, заходя ко мне в кабинет. Ударился об угол книжного шкафа... Облокотившись на стул с колесиками, он еще раз упал. Нос он сломал при падении.

Рафальский говорит, что он не смог поднять мужчину, так как имеет проблемы со спиной.

- Мы вдвоем с Демидовым посадили его на стул. Он начал кричать: "Что я сделал?" Сидя на стуле, он начал кричать, хамить мне.

Один из потерпевших.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Я знал, что милиция не накажет их должным образом"

Милицию никто из обвиняемых не вызвал.

- Я не вызывал милицию, потому что данные граждане не несут наказания, - говорит обвиняемый. (...) Я находился в отпуске, и мне не хотелось заниматься бумагами, тратить личное время. Я знал, что милиция не накажет их должным образом... У меня была цель наказать этого человека.

- А что, по вашему мнению, дает право наказывать потерпевшего? - спрашивает прокурор.

- Крапивницкий вел себя нагло. Ни разу не попросил прощения за свой поступок. Мое мнение: человек должен понести хотя бы малейшее наказание. (...) Я понимаю, что совершил действия, выходящие за рамки закона. Но это уже было состояние такое... Несчетное количество этих краж. Они и сейчас происходят. Тем более я, находясь в отпуске, трачу свое время на поимку воров.

Как утверждает Рафальский, он предложил потерпевшему свои телефоны, чтобы он позвонил друзьям и родственникам и те "помогли выпутаться из этой ситуации".

А затем сказал мужчине раздеваться.

- Мне пришло такое в голову. Наказать его хотел. Человек даже не попросил прощения за то, что похищает - и не раз похищает. (...) У человека не было желания извиниться. Крапивницкий не единственный вор. У меня было сотни воров. Милиция им нипочем. (...) Моя ошибка, что я не вызвал милицию.

Рафальский поставил мужчину перед выбором: или он раздевается, или оплачивает покупку.

- Он добровольно разделся, обулся, попросил ключи. Я ему сказал: "Хоть в рот ключи засунь".

После этого он выпроводил голого посетителя магазина.

- Он взял две картонки, прикрыл гениталии и пошел в сторону дома. (...) Я понимаю, что я где-то перешел границу закона, выпроводив человека голым на улицу. Вымогательством и разбоем я не занимался.

Директор магазина был судим за применение насилия к сотруднику ГАИ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тот же день чуть позже в магазине произошла новая кража.

- В районе 18 часов продавец закричал: "Стойте, мужчина!" Опять было совершено хищение. Демидов стоял с Берташем (второй потерпевший - в зале суда он находится под стражей. - Ред.), отнимая у него настойку "Крепкий орешек".

- Ты же не видел, - возмутился потерпевший.

По словам Рафальского, потерпевший сам просил вызвать милицию. После чего поднял майку и показал свои наколки.

Тогда Рафальский предложил ему снять с себя остальную одежду. На что тот спросил, хочет ли он заняться с ним "действиями сексуального характера".

- Мы вытолкнули его из магазина. Он начал кричать, что мы тут работать не будем. Всячески меня оскорблял.

- Почему не вызвали милицию? - снова задает этот вопрос прокурор.

- Это будет бесполезно, и мне не хотелось тратить свое время.

По словам обвиняемого, потом он отдал мужчине трусы, но тот не захотел их надевать. (...) Он сказал, что болен туберкулезом, то ли чем-то. И испачкал меня своей кровью, видимо, пытаясь заразить...

На лице потерпевшего медицинская маска.

Обвиняемый рассказывает, что это не первый случай, когда он не вызывал милицию.

- Два месяца назад выявил в магазине женщин очень приятной внешности, которые похитили товар больше чем на 2500 рублей. Они добровольно все оплатили и оставили расписку. Я милицию не вызывал, чтобы у человека был шанс на исправление.

После этого происшествия в магазине на улице Рокоссовского два вора украли 32 шоколадки, мы вызывали милицию. На следующий день эти два лица вынесли из магазина 17 палок сырокопченой колбасы.

В обвинении говорится, что Рафальский вылил кофе на Берташа.

- Кофе был холодным. Берташ меня постоянно оскорблял.

Я хотел махнуть в его сторону, но кофе вылился.

- Они бухие были, ваша честь, - говорит Берташ, смотря на клетку с обвиняемыми.

Рафальский признается, что другому потерпевшему, Крапивницкому, который кричал, заклеил рот скотчем.

- Я приложил ему скотч к губам, он, правда, сразу успокоился.... Руки ему не загибал, веревкой не связывал.

Любопытно, что директор магазина просил своего коллегу Демидова прикрыть видеокамеру, чтобы "руководители не видели причинных мест Крапивницкого".

- Я в тот момент действовал под воздействием своих эмоций. Я не осознавал последствий, что Крапивницкий выйдет на улицу голым.

По словам Рафальского, он также ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 364 УК РБ "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". И был наказан 1,5 года ограничения свободы.

Второй обвиняемый, Демидов, заведующий отделом магазина, вспоминает, что Крапивницкий, укравший бутылку водки, был нетрезвым. Милицию он не вызывал, так как это была "прерогатива Рафальского".

Демидов вспоминает, что, когда посетитель магазина стал раздеваться, он отвернулся:

- Смотрел в потолок, на пол и увидел упавший кошелек. Я поднял его, открыл. Увидел, что он пустой, и бросил его обратно на пол.

Происходящее обвиняемый называет форс-мажором.

Судебное слушание продолжается.

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