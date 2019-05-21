В Беларуси нашествие майских жуков. С чем это связано?

Кажется, что в этом мае по всей стране небывало много майских жуков. Каждый день после захода солнца они облепляют фонари, с ревом залетают в окна, бросаются в ветровые стекла автомобилистов. Особенно несладко приходится владельцам участков с плодовыми деревьями и кустарниками: орда жуков способна объесть дерево за неделю. Почему в этом году их так много?

- В этом году, как и 4, и 8 лет назад, мы стали очевидцами массового лёта жуков - выхода господствующего по численности поколения. Если не произойдет никаких глобальных погодных колебаний, то примерно такое же количество особей мы увидим еще через 4 года. Этот процесс цикличен, - поясняет кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ Александр Козел.

Период лёта западных майских хрущей начинается в конце апреля - начале мая. Именно в это время они выбираются из земли, чтобы поесть и оставить потомство, - продолжает специалист. - После этого жуки погибают. Кстати, немногие знают, что хрущам, которые заполоняют улицы после захода солнца, уже четыре года - столько времени длится цикл развития от яйца до половозрелой особи. Правда, 98% своей жизни хрущи проводят в земле. Жужжащим в воздухе особям остается жить не больше месяца. Тем не менее даже за это время хрущи способны нанести серьезный урон.

- Что едят майские жуки?

- Для лиственных деревьев майский жук - один из главных врагов. Он питается практически всеми породами. Повезло одной только березе. Она распускается раньше большинства деревьев, и к моменту лёта жуков березовые листья уже огрубевают. А западные хрущи предпочитают пищу помягче.

- У майских жуков есть какие-нибудь враги?

- Эти жуки слишком крупные и тяжелые, чтобы заинтересовать птиц или насекомых. Их личинки нравятся диким кабанам, но популяция животных мала в сравнении с количеством хрущей. Поэтому основным естественным врагом остается погода. Если за то время, пока майские жуки находятся в земле, ударят морозы или долгое время будет влажно, то и жуков в мае будет немного.

Кстати, жуки не только пугают прохожих по вечерам. Они вредят сельскому хозяйству.

- Сельское и лесное хозяйства серьезно страдают от нашествия хрущей. Они могут объесть листву на некоторых деревьях вплоть до 100%! Поэтому хозяйства вынуждены ставить планы, проводить мониторинг и регулярно травить майских вредителей. Причем не только на деревьях - так уничтожается лишь нынешнее поколение. Обрабатывают и почву, где спрятаны личинки и куколки будущих «врагов».

Несмотря на то, что в этом году майские жуки в Беларуси в изобилии, на сайтах появляются объявления о продаже хрущей. Самые дорогие - в Новополоцке. Там их продают по 2 рубля за штуку, с пометкой «торг уместен». Есть и оптовые предложения. В объявлении указано, что жуки продаются «в качестве корма для рыбалки».