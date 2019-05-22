2019-05-22T17:09:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Премьер-министр Сергей Румас: До конца первого полугодия предприятий с зарплатой меньше 400 рублей быть не должно

А средняя зарплата по стране уже второй месяц держится выше 1000 рублей
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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До конца первого полугодия предприятий с зарплатой меньше 400 рублей быть не должноДо конца первого полугодия предприятий с зарплатой меньше 400 рублей быть не должноФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В среду, 22 мая, премьер-министр Сергей Румас провел заседание Совета министров. На нем обсуждали социально-экономическое развитие страны в первом квартале года. Единственный из семи параметров, который не удалось выполнить, - это экспорт. По плану он должен был прирасти на 0,5%, но по факту снизился на 1,9%.

- Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере - 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам - снижение составило 1,5 раза, - цитирует Сергея Румаса belta.by.

Чтобы исправить ситуацию, Александр Лукашенко возложил на премьер-министра персональную ответственность за выполнение показателей экспорта.

- Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания, - прокомментировал Сергей Румас.

В остальном у правительства нет нареканий на работу экономики. Инфляция держится в рамках запланированного (по данным Белстата, в апреле с начала года цены выросли на 2,7%), внешние долги мы выплачиваем, при этом золотовалютные резервы с начала года прибавили 400 млн долларов. ВВП за первый квартал вырос на 1,4%. Рост в первом полугодии запланирован на уровне 1,8%. Отстают пока сельское хозяйство и сферы, связанные с потреблением газа, а также электрической и тепловой энергии.

- Если по энергетике это объяснимо и в принципе неплохо (для экономики это в целом снижение энергозатрат), то министра сельского хозяйства и продовольствия прошу доложить о ситуации на селе. Благоприятные погодные условия и как никогда организованно проведенная весенняя полевая кампания позволяют рассчитывать на серьезную отдачу от сельского хозяйства, - сказал Сергей Румас.

Кроме того, премьер-министр озвучил и среднюю зарплату в апреле - 1074 руб. По сравнению с мартовским показателем она выросла на 17 руб. 10 коп. Зарплата уже второй месяц держится выше 1000 рублей, но правительству есть над чем работать.

- К сожалению, в стране есть еще предприятия, где средняя зарплата не достигает и 400 рублей. Поэтому, как мы договаривались, до конца первого полугодия в стране таких предприятий быть не должно, - напомнил Сергей Румас.

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