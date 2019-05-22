Дерматолог-трихолог: Волосы часто усиленно выпадают после неурядиц в семье и на работе

- Марина Викторовна, многие считают волосы и ногти эстетикой, не подозревая, что порой они кричат о проблемах в организме. О каких чаще?

- Проблема выпадения волос сегодня стоит остро, еще 20 лет назад такого количества жалоб не было. Чаще обращаются женщины: расчесываются - и вся ванная усыпана волосами. Причины в первую очередь эндокринологические: роды, выкидыши, прерывание беременности, нарушение функции щитовидной железы.

Или, например, женщина принимала гормоны по поводу гинекологического заболевания. Их отмена, как и назначение, тоже может привести к выпадению волос, как назначение или отмена противозачаточных препаратов.

Среди причин также острый или хронический стресс. Например, страшное событие, неурядицы в семье или на работе. Еще волосы выпадают после наркоза, заболеваний с высокой температурой, при злокачественных опухолях, о которых человек пока не знает. Особенно часто - при лейкозах, опухолях желудка, кишечника, печени.

У пациентки с сильным зудом туловища и усиленным выпадением волос диагностировали рак печени. Пациенты с впоследствии выявленным лейкозом жаловались на выпадение волос и чувствительность, даже болезненность кожи головы.

Были случаи, связанные со спортивным питанием: у мужчин выпадали волосы в области бороды. Они спорили, что спортивное питание здесь ни при чем. Но когда его отменяли - волосы отрастали.

«К выпадению волос приводит гипервитаминоз витамина А»

- Еще лет 20 назад почти не обращалась молодежь, сегодня - просто катастрофа. Я связываю это с качеством продуктов, ускорением образа жизни. Пытаясь адаптироваться к постоянному напряжению, организм не расслабляется.

Выпадение волос усиливается из-за постоянных диет, когда человек недополучает витамины и микроэлементы. Однажды пришла молодая девушка. Оказалось, за два месяца она потеряла 30 килограммов.

Безбелковая пища, большие кровопотери во время менструаций, как следствие - хроническая недостаточность железа и ферритина, головокружения - и все это может приводить к выпадению волос. Кожа, волосы, ногти - это зеркало организма.

- Большинство авторов связывает выпадение волос с дефицитом витамина D.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До сих пор многие трихологи назначают пациентам витамины А и Е. Но стало известно, что гипервитаминоз витамина А приводит к усиленному выпадению волос. Как и воспалительные заболевания волосистой части головы.

Раньше я говорила, что псориаз волосистой части головы не провоцирует выпадение волос. Сейчас считаю иначе. Последние лет восемь наблюдаю себорейные формы псориаза головы у женщин - почти все приходят без волос.

Важно отличить его от себорейного дерматита, который исчезает после мытья головы шампунем с кетоконазолом. Также волосы выпадают от приема некоторых антибиотиков, статинов, гормональных и психотропных препаратов, антидепрессантов, препаратов от давления. Если так - ищите аналог, меняйте препарат на более подходящий.

- Что делать человеку, у которого начали усиленно выпадать волосы?

- Вначале врач должен выяснить всю картину: были ли операции, стрессы, какие лекарства принимает, где работает, какой образ жизни ведет. Важно, и как часто принимает противоглистные препараты. Если в семье есть животные - раз в четыре месяца нужно пить таблетку. Без животных - раз в полгода.

- Но таблетки от глистов тоже приводят к выпадению волос - такой побочный эффект...

- Можно выбирать менее токсичные, принимая разовую таблетку. Потому что глистные инвазии совершенно точно приводят к выпадению волос. Часто пациент говорит: «Я вообще никогда не пил таблетки от глистов - у меня анализы хорошие». Анализы не всегда достоверны, тем, кто «никогда не пил», я в обязательном порядке назначаю противоглистные препараты.

Еще при выпадении волос играют роль головные боли. Бывают такие мигрени, при которых нарушается микроциркуляция сосудов, волосистой части головы не хватает питания. Тут нужны сосудорасширяющие препараты или те, что усиливают кровоснабжение сосудов головного мозга.

- Получается, выпадение волос может провоцировать даже шейный остеохондроз и зажимы нервных корешков?

- Да, они могут провоцировать диффузное поредение волос, головные боли. При выпадении волос можно сделать МРТ, в обязательном порядке проверить щитовидку - сдать анализ на гормоны (Т3, Т4, ТТГ), сделать УЗИ.

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«У женщин волосы чаще выпадают от 30 до 50 лет»

- Насколько эффективно лечение выпадения волос физиопроцедурами?

- Если гормоны щитовидки в порядке, не обнаружено узлов - можно назначить лазеротерапию или «Дарсонваль» на волосистую часть головы. Лазерная расческа более эффективна. Но если на щитовидке есть узел - физиопроцедуры противопоказаны, они могут провоцировать их рост.

- Некоторые любят решать проблему народными средствами: от «постричься налысо» до втирания березового дегтя, меда или красного перца.

- Постричься - не поможет, острый перец можно втирать только на определенные очаги, под контролем врача, чтобы не вызвать раздражения и не спровоцировать выпадение волос еще сильнее...

Результаты последних исследований противоречивы, но большинство авторов связывает выпадение волос с дефицитом витамина D. Витамин С тоже важен - еще и потому, что участвует в усвоении железа.

По витамину Е и цинку данные неоднозначны. А вот селен, уже доказано, токсичен и может, наоборот, вызывать выпадение волос.

При выпадении волос я назначаю витамины В2, В6, магний и биотин. И всегда вспоминаю слова легендарного французского парикмахера Жан-Франсуа Лазартига о том, что «красивые волосы - как дизайнерское платье, дорогие украшения или автомобиль - в них имеет смысл вкладывать деньги».

- То есть стоит нарастить волосы у парикмахера? Ведь если не дано, как ни приумножай, а копны не получишь.

- Если волосы падают, наращивание волос лишь усугубит проблему. Да, бывают генетически слабые волосы. Тогда важно сохранить то, что имеешь. Таким девочкам я отменяю термобигуди, плойки, фен - только в экстренных ситуациях и только холодный воздух. Помогают хорошие шампуни, стимулирующие рост волос, также помогают маски.

Я рекомендую в том числе домашние маски. Столовую ложку подогретого оливкового или репейного, кокосового или арганового масла смешать с желтком, добавить столовую ложку водки (если волос сухой) или коньяка (для жирных волос). Плюс чайную ложку меда, разогретого на водяной бане, один миллилитр витамина В1 и В6 (по ампуле). Перемешать, втереть в волосистую часть головы, накрыть пленкой, теплым полотенцем и подождать два часа. Маску наносить на грязные волосы, повторять раз в неделю. После волосы промыть шампунем, затем можно нанести сыворотку для роста волос.

«Патологии желудка и кишечника очень влияют на волосы и ногти»

- Плохие ногти всегда идут рядом с проблемными волосами?

- Не обязательно, но в основном те причины выпадения волос, которые я перечислила выше, влияют и на состояние ногтей. Очень влияют патологии желудка и кишечника.

При колитах, гастритах, язвенных болезнях желудка и 12-перстной кишки развивается ониходистрофия - ногти истончаются, ломаются, слоятся. Если моете посуду моющими средствами и без перчаток - не ждите хороших ногтей.

После 55 лет в организме женщин и вовсе уменьшается количество эстрогенов, часто выпадения волос не избежать, как и проблем с ногтями - развивается ониходистрофия, некоторые путают ее с грибковой инфекцией.

- Помочь могут только гормоны?

- Я назначаю витаминные препараты, продукты с фитоэстрогенами: например, природные эстрогены - соевое молоко и соевые сливки, они продаются в отделах здорового питания. Если ногти начинают бугриться - помогают сосудистые препараты и физиопроцедуры: например, лазерные процедуры на ногтевые пластинки. А также питательные кремы, маски, контрастные ванночки - по минуте холодная и горячая вода. Или ванночки с морской солью: одна столовая ложка соли на литр воды (15 минут при температуре 37 градусов). После массажными движениями втирать питательный витаминизированный крем в ногтевую пластинку, захватывая ростковую зону. Можно втирать аргановое, льняное или кокосовое масло.

- А белые поперечные полосы на ногтях о чем говорят?

- О нехватке витаминов - это может быть нехватка витамина D, возможно, цинка или витамина С. При проблемах с ногтями и волосами советую больше растительной пищи и поменьше консервантов. Лучше хлеб грубого помола, горсть белых тыквенных семечек, любая печень и рыба, цитрусовые, молочные продукты, бобовые - горох, фасоль, боб, чечевица, кукуруза.

От стресса помогают прогулки на свежем воздухе, бассейн, сауна. Не замыкайтесь в себе, идите в люди, получайте позитивное общение. Помогает театр, музыка - побольше положительных эмоций.

- Во Фрунзенском и Московском районах Минска очень хлорированная вода. Это влияет на качество волос и ногтей?

- Да, и наш кожно-венерологический диспансер тоже в этой зоне. И волосы страдают, истончаются, и кожа, и дышим мы этой хлоркой.

Девочки-студентки, приехавшие из деревень - у нас и медуниверситет, и общежитие в этой зоне, - когда поселяются, приходят ко мне с себорейным дерматитом. Кожа краснеет и сохнет, волос начинает падать…

К сожалению, причину некоторых ситуаций с выпадением волос так и не удалось выяснить. Однажды консультировала девочку 16 лет, из другого города. Анализы в норме, все методы лечения не давали результатов. Оказалось, волосы выпали осенью, а за несколько недель до этого девочка сделала прививку от гриппа. Больше списать было не на что.

Тем более был еще один подобный случай, когда после такой прививки у мальчика семи лет началось поражение кожного покрова. Диагностировали псориаз, мальчик долго лежал у нас в стационаре, на одном из самых мощных препаратов. Слава Богу, он выздоровел. Каждый организм индивидуален, и неизвестно, как отреагирует на то или иное вмешательство.

- С годами волосы редеют и выпадают сильнее, многие специалисты разводят руками: «Что ж вы хотели в своем возрасте?»

- Да, меняется гормональный фон, с возрастом надо намного внимательнее относиться к себе. Волосы становятся более ослабленными, поэтому любое агрессивное воздействие - табу. Не стоит жалеть денег на сбалансированное питание, качественные продукты, на витамины, на питательные маски, хорошую краску. Как можно меньше вредного воздействия - пенок, лаков, термобигуди, чрезмерно горячего воздуха фена.

- Стало известно, что гипервитаминоз витамина А приводит к усиленному выпадению волос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И не тяните волосы после мытья полотенцем, просто промокните. Это как с кожей лица, которая растягивается и быстрее старится. Почему, вы думаете, актрисы так часто делают пластику лица? Потому что кожа лица не выдерживает ежедневного агрессивного грима. То же самое и с нашими волосами - все имеет свой резерв прочности, который с годами уменьшается.

ДОСЬЕ «КП»

Марина Викторовна Качук - врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, доцент. Окончила Минский медуниверситет, стаж работы - с 1978 года. Работает на кафедре кожных и венерических болезней БГМУ на базе Городского кожно-венерологического диспансера. Член Белорусского научно-медицинского общества дерматовенерологов. Имеет научное изобретение, 7 монографий, 356 научных работ.

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