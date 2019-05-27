Мама погибшей и председатель ОО «Немига-99»: Некоторые родители переселялись ближе к кладбищу, чтобы быть рядом с детьми…

Наталья Михайловна Новаковская после гибели возле метро "Немига" младшей дочери Али стала председателем ОО «Немига-99» и много лет пыталась найти виновных в смерти 53-х человек.

- За день до «кровавой Немиги» как одна из лучших учениц 143-й школы в Чижовке наша Аля стояла в почетном карауле у Вечного огня на площади Победы - отличникам выпала честь в 55-ю годовщину освобождения Беларуси почтить память погибших на войне… - Наталья Михайловна рассказывая про страшный период своей жизни, не может сдержать слез. - Аля оканчивала 10 класс, мечтала стать стоматологом, как любимый дедушка. Она наша младшенькая, шла на медаль...

Аля Новаковская так и не окончила 10 класс. Фото: личный архив.

Утром 30 мая семья отправилась на дачу, где пололи-поливали грядки и очень спешили, чтобы дочка успела к семи вечера на праздничный концерт группы «Манго-Манго» возле Дворца спорта.

Аля договорилась с тремя подружками, но одну из них родители не пустили, девочки встретились на остановке втроем и поехали в центр города. Домой Аля больше не вернулась…

- Аля про эту группу толком и не знала, но очень уж зазывали отовсюду на праздник в центре Минска. Там еще был праздник пива, но мы же не знали, что они это объединят, что будет небезопасно. Был праздник Троицы, думали, все будет аккуратно, продуманно. Дочка с подружками всего одну песню послушали - им не понравилось, и они повернули в сторону метро, домой, - рассказывает Наталья Михайловна. - Дождь только начинался, шли они потихоньку, спустились по ступенькам в переход к метро «Немига», уже дошли до самого низа, когда их настигла толпа. Девочки так и не дошли до дверей метро, они были там, где заканчивались ступеньки.

Аля была отличницей, шла на медаль. За сутки до трагедии стояла в почетном карауле возле Вечного огня на площади Победы. Фото: личный архив.

Одну подружку придавили, но, придя в сознание, она протянула руку, стала шептать «помогите», и ее вытянул молодой человек. Вторую девочку тоже зажала толпа, но ей повезло - сверху оказался парень, который возвышался над ней на вытянутых руках и не давил, удерживал верхние тела своим туловищем. Все повторял: «Не бойся, не бойся, я постараюсь!» А наша Алечка отстала от подруг, осталась сзади, и ее снесло потоком. Девочки потом вспоминали: «Мы слышали ее крик…» У Али все тельце было в таких синеньких точечках, от удушья, сосудики разрывались…

- Поначалу многие не могли понять - кто-то сдерживал толпу? И почему закрыли метро?

- Одни говорили - потому что была гроза и из-за молнии начались проблемы с электричеством. Другие - что боялись, слишком много людей спускается в метро, и это небезопасно. А третьи думали, что из-за того, что люди могли прорваться в метро бесплатно… В итоге случилась кровавая давка. Когда метро закрывается - не поступает воздух, нет вентиляции, получилось, что в давке люди задыхались.

«Мальчик узнал охранника: «Вот этот дядя нас с папой не пускал!»

- Люди не могли попасть ни в метро, ни на ту сторону улицы Немига - стоял кордон из охранников, они загородили проход. Когда мы вскоре после трагедии встречались с выжившими возле кинотеатра «Октябрь», один мальчик узнал охранника, сказал: «Бабушка, вот этот дядя нас с папой не пускал!» Его отец просил: «Дайте пройти, я с ребенком!»

Ему ответили, что нет, никто не проходит. Он смог передать сына поверху кордона на ту сторону перехода - мальчик выжил, а папа погиб…

Были две сестры с маленькими детьми - одному малышу было четыре года, другому пять. Мамы погибли, а мальчики остались, их воспитывала бабушка. Были еще три сестры - две родные и двоюродная. Родные вырвались из давки, а маленькая, двоюродная, споткнулась. Старшая вернулась за ней - погибли обе…

Мы до последнего, всю ту жуткую ночь с 30 на 31 мая, надеялись, что Аля жива. Искали ее по больницам. Во 2-й больнице видели всех этих детей, они лежали прямо на полу. Их туда свозили, но там был всего один аппарат искусственной вентиляции легких. Многие лежали уже накрытые белыми простынками…

Возле станции метро «Немига» вечером 30 мая 1999 года были затоптаны 40 женщин и 13 мужчин. Фото: личный архив.

Потом мы были в 3-й больнице, в 6-й, в 10-й... В больнице скорой помощи в первый раз мы Алю не нашли. Решили заехать утром еще раз. Уже озвучили цифру погибших, и мы с мужем все считали людей под простынями в больницах, думая, что если это число наберется - значит, наша жива. На нас потом еще с такой злостью смотрели: «Ну что - всех уже пересчитали?..»

Мы нашли Алю утром в больнице скорой помощи, муж потерял сознание, когда увидел дочь, лежащую в одной босоножке… Она лежала крайняя, в самом начале. Это значит - поступила в числе первых. Ее везли на «скорой», наша доченька была еще жива. С ней в машине были два пострадавших парня. Но по дороге «скорая» попала в аварию - на нынешнем проспекте Независимости в нее врезалась другая машина. Когда к месту ДТП приехала еще одна «скорая», врачи сказали: «Парни еще да, а девочка уже нет…»

- Конечно, еще один ребенок - это радость, но этот ребенок никогда не заменит того, который был. В того ребенка столько вложено (Аля - справа). Фото: личный архив.

И знаете - считается, что никто не виноват, потому что вначале сказали, что виновата стихия. И люди чувствуют безнаказанность за то, что сотворили. Не организовали безопасное пространство, не защитили… Они оградили дорогу так, что по полупустой проезжей части ехали единичные машины, а людям некуда было деться - и толпа хлынула в переход…

- От кого была помощь за эти 20 лет?

- К нам приехали из Заводского исполкома, с работы, приходили из школы, соседи. Собирали деньги, город выделил средства на погребение. Всем им спасибо, поддержали, помогли организовать поминальный стол, мы тогда жили как в тумане. Приходили Алины одноклассники - плакали, не верили. Они нас с мужем через год даже пригласили на выпускной. Мы ходили, ребята сделали газету со стихами, посвященными Але, с соболезнованиями и надписью: «Алей бы гордилась школа!»

Алю и еще 10 погибших похоронили на Чижовском кладбище. Нам так ближе, мы же живем в Чижовке… А некоторые родители, чтобы быть рядом с детьми, переселялись поближе к кладбищу.

«Эти люди отвечали за общественную безопасность, а отделались испугом»

- Я председатель нашего общественного объединения «Немига-99». Мы наблюдали за ходом следствия, оно шло два года, потом его передали в суд, там переквалифицировали. Было много организаторов, но в итоге оказалось, что никто ни за что не отвечает. У нас была любимая доченька: и хорошая, и красивая, и умная. И такая смерть - это никому простить нельзя! Организаторы оказались ни при чем, только правоохранители.

На наши встречи родственников погибших приходил майор Барсуков, старался быть в курсе. В первые годы мы каждый месяц встречались в том переходе на Немиге, где повсюду были фотографии погибших детей. И он туда приходил, возможно, чувствовал вину.

Мы благодарны следователю Комаровскому, он держал нас в курсе расследования, но, к сожалению, не завершил его, умер примерно через год после трагедии. Было 20 томов материалов. Когда дело передали в суд, там поменяли статью закона, сделали другой подпункт, переквалифицировали, и статья зазвучала совсем по-другому. На одного полковника и майора завели уголовные дела по статье 168 УК РБ в редакции 1960 года (халатность. - Ред.). Эти люди хоть и отвечали за общественную безопасность, но не признавали себя виновными, в итоге отделались лишь испугом. Власти резюмировали - виновата стихия.

- Наталья Михайловна, вы говорите, некоторые родители переселялись к кладбищу. Но были те, кто, похоронив детей, хотел родить новых…

- Да, трое у нас родили. Конечно, еще один ребенок - это радость, но этот ребенок никогда не заменит того, который был. В того ребенка уже было столько вложено. Сейчас вот говорят - рожайте, рожайте, а тех детей как будто и не было. А ведь они - наше будущее, и сейчас бы они были полноценными гражданами, нашей надеждой и защитой.

А ведь нас, родителей, поначалу даже упрекали, что сами виноваты. В местной администрации сразу после трагедии один чиновник даже кричал: «Зачем пустили?!» На что я ему ответила: «А вы почему организовывали так плохо?»

Аля Новаковская была отличницей и гордостью школы – единственную четверку по белорусскому языку девочка так и не успела исправить… Фото: личный архив.

Говорили, что нечего ходить на такие мероприятия, нечего пить. Знаете, почему не все родители хотят давать такие интервью? Потому что это травмирует - снова напишут, что дети собрались пить пиво. Понимаете, как это обидно слышать родным погибших?

Да одна девочка, 15 лет ей всего было, шла из Оперного театра после спектакля и зашла в переход, чтобы ехать домой. Она что - пиво ходила пить?

Или стояла в переходе 60-летняя бабка Матрена, продавала цветочки: она что - пила? Там многие просто шли по переходу, даже не были на том концерте. Они были в переходе еще до того, как туда хлынула толпа. А почему она хлынула? Потому что те, кто был в автобусе у Дворца спорта, отвечая за безопасность, сидели и смотрели: начнется дождь - тогда и посмотрим, куда люди пойдут. Не подумать, как рассредоточить эту толпу, а посмотреть - куда она пойдет?

1 и 2 июня 1999 года в стране был объявлен траур. Фото: архив "КП".

- Кто похоронен рядом с вашей Алей?

- Недалеко от Али похоронены две родные сестры, взрослые. Погибшая девочка, на год старше нашей Алечки, ей было 17. Два друга - два Саши. И еще 5 человек…

Через 10 лет после похорон памятники и цветочницы на могилах стали проседать. Мы попросили город помочь с ремонтом, на 10-летие трагедии приняли такое решение. Вначале помогали только пенсионерам, инвалидам, а до нас, до Чижовского кладбища, так и не дошли. Мы хотим, чтобы хотя бы на 20-летие трагедии про нас вспомнили и отремонтировали памятник. Хотя бы приподняли, он уже врос в землю. Это обычный камень, валун, на нем табличка с 11 именами и фамилиями погибших на Немиге и захороненных на Чижовском кладбище.

После трагедии люди приносили к подземному переходу цветы, свечи и мягкие игрушки. Фото: архив "КП".

Когда мы не так давно снова подняли этот вопрос, нам сказали, что нужны документы, которые подтверждают, что все это было возведено за бюджетные деньги. Мы говорим: «Так на его открытии присутствовал Ермошин - тогдашний мэр». Нет, найдите документы. Через управление культуры мы нашли эти документы. Тогда нам стали говорить по-другому, даже предлагали как бы отказаться от наших детей, сказать, что это бесхозные могилы.

- Как это - отказаться?

- Чтобы выделить деньги на ремонт и благоустройство памятника - иначе они не могут ремонтировать.

- И до сих пор ваш вопрос с памятником не решен?

- Нет, может, они думают, что мы просим что-то новое из драгоценных камней? Но пусть хотя бы наш валун поднимут - уже сделают доброе дело. Потому что время идет, и если нас не станет, никто об этом уже не позаботится…

30 мая 2002 года возле перехода установили мемориал – 53 бронзовых цветка (40 роз и 13 тюльпанов - по количеству погибших женщин и мужчин) - с надписью «53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КАК ЭТО БЫЛО

Воскресным вечером 30 мая 1999 года возле столичного Дворца спорта на праздник пива и концерт группы «Манго-Манго» собрались тысячи горожан. Надвигалась гроза, с началом дождя толпа двинулась в две стороны: от Дворца спорта к стеле «Минск - город-герой» и в противоположную - к переходу станции метро «Немига». Дождь сменился градом, и сотни людей бросились в переход, где погибли 53 человека, более 150 получили травмы. Большинство пострадавших - молодые люди от 14 до 20 лет, среди них 40 девушек и 2 милиционера, пытавшихся спасти людей. Только трое погибших были старше тридцати: 36, 47 и 60 лет. По версии властей, причиной давки стало трагическое стечение обстоятельств. Родные погибших подавали иски против организаторов мероприятия, но их отклоняли. Тогдашний мэр Минска Владимир Ермошин написал прошение об отставке, но Александр Лукашенко ее не принял. 1 и 2 июня 1999 года в стране был объявлен траур.