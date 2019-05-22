2019-05-22T17:12:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Геноцид уничтожил практически всю семью». В Бресте перезахоронили останки 1214 узников еврейского гетто

120 гробов со звездой Давида закопали в братской могиле на Северном кладбище
Оксана БРОВАЧ
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Церемонию перезахоронения останков жертв Брестского гетто организовали на Северном кладбище за городом.Церемонию перезахоронения останков жертв Брестского гетто организовали на Северном кладбище за городом.Фото: Сергей ГАПОН
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- Я обратил внимание, что здесь есть дети. На них кипа. И хочу сказать: «Фашисты, у вас не получилось», - выступает на церемонии захоронения жертв гетто посол Израиля в Беларуси Алон Шогам. - Во всем мире Холокост - как история, которую нужно изучить, понять, невозможно забыть. Но для Израиля, для большинства еврейского народа это не история. Это жизненное событие. И мы сейчас на похоронах.

Торжественную церемонию перезахоронения останков жертв Брестского гетто организовали на Северном кладбище за городом. Здесь уже есть братская могила и памятник 350 погибшим во Второй мировой евреям. Рядом положили еще 120 гробов. Их накрыли талитом - белым покрывалом, которое иудеи используют во время молитвы.

Еврейская община активно участвовала в подготовке перезахоронения и следила, чтобы все соответствовало еврейским обычаям. Фото: Сергей ГАПОН

Еврейская община активно участвовала в подготовке перезахоронения и следила, чтобы все соответствовало еврейским обычаям.Фото: Сергей ГАПОН

Напомним, в начале года в Бресте разгорелся скандал со стройкой на костях. В квартале в пределе улиц Машерова и Куйбышева снесли старые и заброшенные деревянные дома, а участок отдали инвестору под застройку. По проекту здесь должен быть многофункциональный жилой комплекс. Но когда рыли котлован, ковш поднял на поверхность человеческие кости. Строительные работы приостановили, вызвали 52-й специализированный поисковый батальон Минобороны.

Стройку приостановили ради работы поискового батальона. Фото: Оксана БРОВАЧ

Стройку приостановили ради работы поискового батальона.Фото: Оксана БРОВАЧ

В итоге подняли на поверхность останки 1214 человек. Среди них женщины, дети. Все они лежали в яме размером 40 на 4 метра. В черепах были обнаружены пулевые отверстия. Стройка велась на месте бывшего гетто, которое существовало на этом месте в Бресте с декабря 1941 по октябрь 1942. По воспоминаниям старожилов, расстрелы велись во внутренних двориках гетто. Считается, что здесь было уничтожено примерно 5000 евреев.

Прощание с убитыми Холокостом брестчанами организовали помпезное. Пригласили представителей всех дипмиссий, которые есть в Бресте, а также США, Германии, Австрии и Израиля. Много говорили о ксенофобии, расизме, национальной розни и о том, к чему это приводит. Солдаты дали траурные залпы, оркестр исполнил погребальный марш, бойцы роты почетного караула помогали возлагать венки. Раввин прочитал кадиш - поминальную молитву. На кладбище приехали представители иудейских и еврейских общин, духовенство и все те, для кого это событие имело значение.

Раввин Бреста Хаим Рабинович прочитал над могилой кадиш - поминальную молитву. Фото: Сергей ГАПОН

Раввин Бреста Хаим Рабинович прочитал над могилой кадиш - поминальную молитву.Фото: Сергей ГАПОН

Среди них - Елена Воробей. Актриса, заслуженная артистка России и коренная брестчанка - урожденная Лебенбаум.

- Сегодня для меня очень личное событие. Геноцид уничтожил практически всю мою семью. Это Пермут и Лебенбаум. Они были убиты на Бронной горе, в Пинском, Брестском гетто. Я только одно имя знаю - Нахим Лебенбаум, дядя моего дедушки, - делится с «Комсомолкой» историей своей семьи Елена Воробей. - После войны дедушка жил в его доме - это был дом на Дзержинского, 61. Поверьте мне: если мне снится мой Брест, мне снится именно этот деревянный дом, который пережил войну. Я с радостью сообщу всем своим родным, что сегодня при захоронении звучали их фамилии.

Елена Воробей особенно волновалась на этом мероприятии: она хоронила своих родственников. Фото: Сергей ГАПОН

Елена Воробей особенно волновалась на этом мероприятии: она хоронила своих родственников.Фото: Сергей ГАПОН

Стройка на месте шокирующей находки приостановлена, но должна продолжиться. Брестчане создали петицию о том, чтобы остановить ее, но инициатива большой поддержки не получила. Местные власти по согласованию с представителями еврейских общин пришли к решению, что на месте расстрельной ямы сделают зеленую зону, а жилой дом будет рядом. Также это место обозначат мемориальным знаком с надписью, что здесь погибли евреи. Это требование израильского общества, которое озвучил посол Израиля Алон Шогам. Эскиз знака уже готов.

Сначала землю в могилу бросили участники траурной церемонии, потом в работу включились бульдозеры. Фото: Сергей ГАПОН

Сначала землю в могилу бросили участники траурной церемонии, потом в работу включились бульдозеры.Фото: Сергей ГАПОН

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