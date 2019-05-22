Владимир Зеленский дал должности коллегам из «Квартала 95»

Еще во время инаугурационной речи Зеленский призвал Верховную Раду первым делом уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны. Несмотря на то, что о руководителе Генштаба не было ни слова, именно это назначение стало первым. Сначала Владимир Зеленский подписал два президентских указа: первым он уволил начальника Генштаба Виктора Муженко, а вторым поставил на его место Руслана Хомчака. В 2014 году кандидатуру Хомчака на должность главы Генштаба обсуждали в кулуарах администрации Порошенко.

Начальник Генштаба служил в Беларуси

51-летний Руслан Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище и Национальную академию обороны Украины. Проходил службу в Германии и в Белорусском Краснознаменном военном округе. До назначения был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины. Хомчак участвовал в боях за Иловайск (Донецкая область).

Согласно отчету комиссии Верховной Рады о расследовании Иловайской трагедии, генерал Руслан Хомчак с 25 августа 2014 года настоятельно просил командование принять решение: либо усилить украинские войска, либо прорываться из окружения, которое смыкалось все туже. Подкрепление направили слишком поздно. Украинских военных взяли в окружение. Погибли 368 человек.

Глава администрации был адвокатом Коломойского

Затем Зеленский назначил ряд чиновников и советников. Так, 42-летний Андрей Богдан возглавил Администрацию президента. Он жил и учился во Львове. С самого начала президентской кампании Богдан был юридическим советником Владимира Зеленского. Зеленского упрекали в том, что Богдан в свое время был адвокатом и советником олигарха Игоря Коломойского и сейчас будет продвигать его интересы. Несколько лет при президентах Викторе Ющенко и Викторе Януковиче занимался в правительстве антикоррупционной политикой.

Заместителями Богдана стали экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка и друг Зеленского по «Кварталу 95» сценарист Юрий Костюк. Он был одним из авторов образов для героев и прописывал сюжетные линии в фильме "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Во время предвыборной кампании он отвечал за креатив и отношения со СМИ.

Среди советников также Сергей Шефир - продюсер, писатель, основатель двух медийных компаний (в том числе «Квартал 95») и автор нескольких популярных сериалов, в том числе «Сваты». Как и Зеленский, Шефир начал свою карьеру с игр в КВН, где был участником и автором текстов.

В какой-то момент Шефир ушел в кино и быстро себя проявил в таких работах, как "Профессор в законе", "Любовь в большом городе", "Ржевский против Наполеона" и "Сваты". Кроме того, он занимался написанием сценариев для сериальных проектов, которые сам же продюсировал.