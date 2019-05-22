80% белорусских стройматериалов и очередь для многодетных не дольше года. Чего ждать тем, кто строит жилье?

В марте 2019 года президент подписал Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», и на днях Совмин утвердил план по ее реализации. Что изменится для граждан, рассказала начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Долю белорусских стройматериалов на рынке строительства хотят довести до цифры более 80%.

- Задача строительной отрасли в том, чтобы иметь качественные и безопасные материалы. Наши отечественные стройматериалы в разы лучше и безопаснее, чем неотечественные и дешевые, - считает Ольга Верамей.

Кроме того, многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будут направляться на строительство жилья в течение года с момента постановки на учет. Сейчас отрасль не справляется с увеличивающимся потоком многодетных, но задача поставлена.

- В 2020 году планируется предоставление квартир многодетным семьям в течение одного года. В настоящее время местные власти выделили достаточно участков, которые могут быть реализованы для многодетных семей, - сообщила Ольга Верамей.

По-другому будут расходоваться средства на развитие городов-спутников Минска. Например, деньги на развитие инфраструктуры и строительство социально важных объектов (школы, поликлиники и т. д.) им будет обязан выделять бюджет Минска совместно с областью. И если раньше речь шла только про Смолевичи, теперь этот подход распространяется на все шесть городов-спутников.

Приоритет будут отдавать комплексной застройке и компаниям, которые имеют свои мощности. То есть, прежде чем строить кварталы малоэтажных домов, необходимо будет обеспечить их инфраструктурой. Также планируется усилить ответственность застройщиков и начать практиковать страхование профессиональной ответственности проектной организации за разработанную проектную документацию.

Количество занятых в строительстве с каждым годом падало. Недавно власти даже решили поднять зарплаты строителям на 30 - 35%, чтобы те не уезжали на заработки из страны, а также уравнять доходы по регионам. Сейчас кадровый голод прошел, заверяет Ольга Верамей.

- В настоящее время рассматривается проект Министерства образования по кадровому потенциалу строительной отрасли. Пока документ возвращен, но работа ведется. Полагаю, что Министерство образования совместно с Министерством архитектуры введет комплекс необходимых кадров, в которых нуждается строительная отрасль в дальнейшем, поскольку сейчас кадрового голода в строительстве у нас нет. Наша задача - сконцентрировать людей (строителей. - Авт.) там, где они учились, - подытожила чиновница.