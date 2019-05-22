2019-05-22T14:57:25+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Можно ли умереть от меланомы?

Агрессивная опухоль быстро растет на солнце, но ее легко обнаружить на начальной стадии
Раиса ЮДИНА
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Родинка, которая постоянно мешает, может превратиться в меланому. Фото: pixabay.comРодинка, которая постоянно мешает, может превратиться в меланому. Фото: pixabay.com
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В полтора раза выросла в Беларуси за 10 лет заболеваемость меланомой. Напомнить об этом уместно как раз сейчас, когда хорошо пригрело майское солнышко и начался пляжный сезон.

Меланома - злокачественная опухоль кожи, довольно специфическая - развивается в основном под воздействием ультрафиолетового излучения.

Каждый год в республике выявляется примерно тысяча случаев меланомы. Но, как рассказал Александр Жуковец, завкафедрой онкологии БелМАПО, она не входит у нас даже в десятку наиболее часто встречаемых опухолей и в подавляющем большинстве (80%) выявляется на первой-второй стадиях, когда хорошо лечится.

- При начальных стадиях пятилетняя выживаемость составляет около 90%, - отметил Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкодиспансера. Умирает в Беларуси менее трети заболевших меланомой. В странах Западной Европы, признали наши медики, соотношение заболевших и умерших значительно лучше. Там для исследования поверхностных структур кожи давно используется специальный инструмент - дермаскоп.

Пользуются этим инструментом чаще всего дерматологи - именно к ним мы обращаемся в первую очередь по поводу какого-либо образования на коже. Кстати, осмотр кожного покрова раз в год - это часть плановой диспансеризации, которую каждый сознательный белорус в идеале должен проходить регулярно.

- Дерматоскопия помогает уменьшить количество необоснованных хирургических вмешательств на 30 процентов, - подчеркнул Александр Лукьянов, главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава. - Пока, к сожалению, дермаскопы есть не у каждого дерматолога, но во всех дерматологических диспансерах они сегодня точно в наличии.

БУДЬ В КУРСЕ!

Родинка, которая постоянно мешает, может превратиться в меланому

Что еще важно знать о меланоме.

- Спровоцировать ее развитие может чрезмерное увлечение не только солнцем, но и солярием.

- Если у близких родственников был рак кожи или меланома - есть вероятность, что это может передаться по наследству.

- Меланома часто вырастает из родинок, расположенных в постоянно травмирующейся части тела (к примеру, на кистях рук, стопах, в области воротничка) на кистях рук, стопах. Врачи рекомендуют их удалять, не дожидаясь превращения в злокачественные образования.

- Фазы жизни, связанные с изменением гормонального фона (переходный возраст, беременность, лактация, климакс) - наиболее благоприятные для возникновения меланомы. В эти периоды надо быть очень внимательными к появившимся или преобразившимся родинкам.

- Меланома растет быстро и дает метастазы зачастую уже на 2-й стадии.

- Достаточно один раз в детстве перенести солнечный ожог - и вы уже в группе риска заболеть меланомой.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Повод обратиться к специалисту - асимметричность родинок, неровность их краев, изменение цвета, зуд, кровоточивость и другие аномальные явления, которых раньше за этой родинкой не наблюдалось.

Солнцезащитные кремы помогают защитить кожу, но это не панацея. Наносит их надо за 20 минут до выхода на солнце, затем каждые два часа наносит заново и не верить, что они не смываются водой. По словам врачей, лучшей защитой от открытого солнца остается одежда.

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