Я знаю, почему мы победили в Великой Отечественной!

15 июня 1941 года моей матери, Головановой Степаниде Кононовне, исполнилось 18 лет. Она только что закончила зоотехническое училище и была направлена на работу на родину – в Фоевичский с/с Чуровского р-она Орловской (теперь Брянской) области. Это место где сходятся Беларусь, Россия и Украина.

А уже в начале августа ей поручили провести эвакуацию колхозного стада в Малосердобский р-он Пензенской области (более 1000 км). Они вышли в начале августа, 30 человек: старики-гуртоправы, женщины-доярки, и мама - за старшую. И ещё 200 коров. Шли проселками (наверное, поэтому их ни разу не бомбила немецкая авиация). Утром и вечером доили стадо (на подводах везли ведра и бидоны). Старики-гуртоправы верхом на лошадях гнали коров. Молоко сдавали " под расписку" в колхозы. По ночам пасли стадо по очереди. Мама наравне со всеми доила и пасла коров.

У мамы была карта с приблизительным маршрутом. По утрам она отправляла вперёд верхового с запиской "на бланке". Он доставлял записку председателю очередного колхоза, им выделяли пастбище, место под ночлег, давали продукты (готовили они сами). Выделяли 1-2 местных жителей, чтобы помочь на пастбище. Переходы делали относительно небольшие, километров по 20, чтобы не заморить коров. Изредка, когда позволяло пастбище, останавливались на день или два.

В начале октября пошли дожди, похолодало. Теплую верхнюю одежду никто не захватил, и люди начали простуживаться и болеть. В Мичуринске мама решилась продать на рынке несколько коров (тех, что не могли идти дальше), и там же купила мужчинам шинели (черные, милицейские), а женщинам - телогрейки. Она понимала, чем это ей грозит, но другого выхода не было. Когда пришли на место, она отчиталась за каждую не дошедшую корову, но никакого наказания не последовало. К концу октября они распределили стадо по местным колхозам.

За всё время ни один человек не сбежал, не отказался от работы, хотя они знали, что уже в сентябре их район был оккупирован немцами. Я спрашивал у матери: "Как она в 18 лет смогла справиться со всеми?". - "Старики-гуртоправы были опытные, они сделали все основное и фактически руководили мной" - отвечала мать.

Всё сказанное можно было бы рассматривать, как высокую идейную стойкость простых русских крестьян, которые стали колхозниками только 3 - 4 года назад (мой дед вступил в колхоз только в 1938 году). НО, прошла только неделя и к матери пришли её "колхозники" (женщины - все, а мужчины - почти все). "Ну, Кононовна, теперь уж тут сама, а нам до хат надо, у нас дети там остались". И ушли, несмотря на все уговоры, что идти пешком без документов и продуктов через линию фронта опасно.

Когда мать в конце 1943 года вернулась в освобождённую деревню (на Брянщину), она узнала, что почти все эти люди добрались домой. Как они это сделали? Мы победили в войне, потому, что простые русские крестьяне, в большинстве своем неграмотные, сделали всё, чтобы их величайшая крестьянская ценность - коровы, не достались чужакам. И подвигом, они это, наверное, не считали. И вместе с ними была моя мама.

Борис Берлин.