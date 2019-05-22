Песня «Какао-какао» (ко-ко-ко) вылетела из эфира «Легенды FM»

Каждую пятницу в 15.00 в эфире радио «Легенды FM» Ольга Нефёдова и Александр Овчинников устраивают музыкальную битву легендарных хитов 70-х, 80-х, 90-х. При этом битва идет не на жизнь, а на смерть: проигравшая песня навсегда исчезает из эфира радиостанции.

Секундантами дуэли, а заодно и адвокатами, выступают сами ведущие, которые с историями и воспоминаниями, танцами, шутками, горячими спорами (иногда даже с переходом на личности) отстаивают честь своей песни-фаворитки.

Но какая песня заслуживает места под солнцем, а какая нет - решают только слушатели «Легенды FM»!

Во время эфира отправляйте на вайбер эфирной студии сообщение с номером песни, за которую вы отдаете свой голос. Номер для отправки голоса за песню: +375 (29) 257-88-88 (за сообщение на вайбер плата не взимается). А также голосуйте в Инстаграме радиостанции (в поиске Инстаграма введите «радио Легенды FM»).

Голоса суммируются, мнения слушателей зачитываются, и только легенды остаются. На века.

БУДЬ В КУРСЕ!

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в Минске - 94,1 FM

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