2019-05-22T16:47:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Пока мама сходила в аптеку, кроха-сын уехал от папы на автобусе

У родителей перед глазами пронеслась вся жизнь, а сотрудники милиции поставили рекорд по раскрытию дела о пропаже ребенка - 15 минут
Ольга ИВАШЕНКО
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Пока мама сходила в аптеку, полуторагодовалый сын уехал от папы на автобусе. Фото носит иллюстративный характерПока мама сходила в аптеку, полуторагодовалый сын уехал от папы на автобусе. Фото носит иллюстративный характерФото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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История из категории «и смех и грех» произошла в будний день в Слуцке.

- Родители гуляли с ребенком на улице Ленина. Мама зашла в аптеку, ребенок вместе с папой остался ждать ее на улице, - восстанавливает события того дня официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Басько. - В какой-то момент отец выпустил руку ребенка и отвлекся, а когда спустя пару минут опомнился, малыша уже нигде не было.

Паника!

«Стоит такой: красивенький, аккуратненький, кареглазый»

- Я во вторник работала на 21-м маршруте, - рассказывает кондуктор Ольга Илюкевич. - На остановке «Аптека», как всегда, зашло много пассажиров. Начала работать. Когда стало посвободнее, увидела маленького мальчонку. Красивенький такой, аккуратненький, кареглазый. Стоит, за поручень, как большой, держится. На вид - годика полтора-два от силы. Одной рукой держится, во второй - палочки кукурузные. Стала искать родителей - никого. Понял, что мамы-папы рядом нет, и заплакал. Я - за этого ребенка. Взяла на руки, успокаиваю, а он - ни в какую. Плачет и ничего не отвечает.

- А как окружающие реагировали? Небось все бросились искать родителей и пытаться взбодрить малыша?

- Удивитесь, но нет. Я работаю кондуктором почти 10 лет. И все это время наблюдаю, как белорусы становятся менее отзывчивыми и более черствыми, что ли. На плачущего мальчика почти никто не отреагировал. Все просто продолжили наблюдать за происходящим или смотреть в окно. Попытаться как-то помочь решил только один молодой мужчина из автобуса - военный. Стал спрашивать, что произошло, предложил вызвать милицию.

Милиция тем временем уже догоняла автобус. С того момента, как мальчик в него взобрался, автобус проехал уже 7 остановок.

- В 13.18 в дежурную часть поступил звонок о пропаже ребенка. Дальше по рации личному составу сообщили, что ЧП случилось на Ленина, - рассказывает Сергей Басько. - Рядом был экипаж ГАИ и вневедомственной охраны. Выехали. Сотрудники ГАИ начали опрашивать родителей и искать свидетелей. Кто-то из людей на остановке сказал, что видел маленького мальчика, который зашел в автобус №21. Экипаж поехал догонять автобус.

Кондуктор Ольга Илюкевич. которая нашла мальчика в автобусе, рассказала, что ничего подобного за 10 лет работы у нее не происходило. Фото предоставлено героем публикации.

Кондуктор Ольга Илюкевич. которая нашла мальчика в автобусе, рассказала, что ничего подобного за 10 лет работы у нее не происходило. Фото предоставлено героем публикации.

«Он в меня вцепился, плачет и не отпускает»

Милиция настигла автобус.

- Я им этого мальчика пытаюсь передать, а он в меня вцепился, плачет и не отпускает, - вспоминает Ольга. - Но ребята из милиции молодцы. Тоже стали его забавлять, отвлекать как-то… Забрали ребенка, а я дальше по маршруту поехала. Все думала, как он вообще в автобус забраться смог? Маленький ведь такой, крошка совсем. Это ж надо было умудриться. Шустряк!

- Родители ребенка вас уже разыскали, чтобы поблагодарить?

- Когда автобус развернулся и ехал по обратному маршруту, на остановке «Крыніца» увидела взволнованную маму с пустой коляской. Она говорила по телефону, и видно было, что кого-то ищет глазами в автобусе. Я сразу поняла, что это мама нашего беглеца-потеряшки, - вспоминает кондуктор. - Она тоже темненькая, кареглазая. Спросила у нее: «Это вы сынишку потеряли?» Она: «Да!» Рассказала ей, что с малышом все хорошо и милиция его уже забрала. Каких-то благодарностей не было. Понятное дело, у нее шок. Но мне ничего и не нужно было. Я сама мама и понимаю, как это страшно, когда что-то с детьми случается. Даже когда пассажиры нетрезвые с ребенком в салон заходят, стараюсь их всех усадить, чтобы никто не упал и не побился. Лишь бы у детей лишнего стресса не было. И с этим карапузом, слава богу, ничего плохого не случилось.

Уже на следующий день после ЧП кондуктор Ольга стала местной знаменитостью:

- Телефон не умолкает. Люди узнали об этой истории в интернете и стали звонить, спрашивать, что да как.

- Ну, премию вам хоть дали?

- Руководство поблагодарило. На большее я и не рассчитывала. На моем месте так бы поступил каждый нормальный человек.

Мы дозвонились руководству Ольги. И нам пообещали, что на работе женщину точно отблагодарят и отметят.

КСТАТИ

Оштрафуют ли родителей, потерявших ребенка?

- Конкретно в этой ситуации родители ребенка не оставляли его без присмотра намеренно, были трезвы. Все, что произошло, - дело случая. Поэтому никакого штрафа не будет. Повезло, что все сработали быстро и четко, - пояснил Сергей Басько.

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