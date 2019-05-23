«Суицид, по моей оценке, единственная приоритетная версия». Глава МВД Игорь Шуневич о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве

Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом. Изначально рассматривалась версия о похищении и убийстве милиционера неизвестными цыганами на черной «Волге», из-за чего по всей Беларуси прошла волна задержаний цыган. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделы милиции, однако официально это не называли задержаниями. У цыган брали отпечатки пальцев, опрашивали их.

Затем основной версией трагедии стало самоубийство милиционера. Читайте подробности в теме: Гибель сотрудника ГАИ под Могилевом >

- До сих пор основная версия - это самоубийство? - спросила «Комсомолка» министра внутренних дел Игоря Шуневича о происшествии с сотрудником ГАИ в Могилеве.

- Единственная, по моей оценке, - ответил министр. Чуть позже он отметил, что самоубийство - это единственная приоритетная версия.

- Мы раньше говорили о том, что возможно убийство и похищение. И об этом все писали, об этом говорили. Сегодня это не приоритетная версия. Мы продолжаем дорабатывать ее с точки зрения полного исключения.

- А почему сначала говорили про убийство, просили помощи людей в поисках машины, в которой его повезли...

- Что значит почему? Сначала была одна версия, мы ее проверили, опровергли. Установили истину по делу.

- Когда вы узнали, что единственная версия - самоубийство? - уточнили журналисты

- Похороны и отпевание были по всем христианским канонам и правилам. И я полагаю, что это абсолютно обоснованно и правильно. Процесс раскрытия преступления - вещь многогранная. Всегда и следователь, и оперативник комплексно оценивают добытые доказательства. Поэтому мы пошагово двигались к истине - практически несколько суток с момента, когда стало известно об этом происшествии. И убежденность в том, что версия с самоубийством осталась единственной. Она сложилась не только у меня, естественно, но и у всей группы, которая занималась раскрытием преступления. После того, как мы получили достаточно исчерпывающие данные, подтверждающие эту версию. По времени, когда это случилось, я точно сказать не могу. Потому что это, скорее всего, ночью было, когда были получены эти данные. Мы во многом опирались на заключения экспертов - а это тоже не одномоментный процесс. И достаточно ответственная и серьезная работа. Поэтому только в комплексе, оценив все собранные доказательства, мы пришли к такому выводу.

- То есть была ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 мая? - уточнили у Шуневича. Напомним, сообщение о пропаже милиционера появилось в четверг, 16 мая.

- Ну, практически да.

- А потом говорили, что в апреле у него была попытка самоубийства...

- Давайте я не буду комментировать эти вещи. Они будут озвучены следствием, когда будет завершено расследование уголовного дела, которое возбуждено, кстати говоря, по статье «Убийство сотрудника органов внутренних дел». Тогда, наверное, следствие даст все комментарии, в том числе и по этому поводу. Поскольку эти сведения являются материалами уголовного дела. Ваш интерес будет полностью удовлетворен. И вы все доказательства сможете сами проанализировать. Во всяком случае, то, что будет зависеть от милиции, МВД, мы вам полную эту картину дадим, если нам следствие позволит. Но скорее всего, следствие само откомментирует все эти вещи, когда будет готово к этому.