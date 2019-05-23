Президент поручил Кочановой встретиться с цыганской диаспорой в Могилеве

«Комсомолка» ранее сообщала о том, как в день пропажи сотрудника ГАИ в Могилеве был поставлен «на уши» целый микрорайон областного центра. Чапаевку обыскали вдоль и поперек, а мужчин и многих женщин цыганской национальности задержали почти на сутки.

Когда Следственный комитет сообщил, что похищения не было, а молодой милиционер совершил суицид, возник вопрос: будет ли правоохранительное ведомство приносить извинения цыганам, которых сделали по сути без вины виноватыми.

На пресс-конференции глава МВД Игорь Шуневич заявил 23 мая, что пока прокуратурой не обнаружены нарушения по факту произошедших задержаний «у министра нет ни повода, оснований просить извинения у цыган».

Однако, похоже, что в этом вопросе не столь категоричен глава государства. Александр Лукашенко поручил Наталье Кочаной, главе администрации президента, встретиться с представителями могилевской цыганской диаспоры, информирует о поручении главы страны belta.by.

Главным образом, встреча состоялась в четверг, 23 мая, в Могилеве по той причине, что во многих СМИ транслировались жалобы цыган на нарушения со стороны милиции во время обысков и задержаний, в день поиска Евгения Потаповича.

Натальей Кочановой были принесены цыганам извинения из-за произошедшей ситуации, «если действительно в ходе расследований обстоятельства дела произошли некорректные действия».

– Все жалобы и обращения будут разобраны, – пообещала глава президентской администрации и добавила. – В нашей стране межэтнический мир и согласие являются безусловным приоритетом.