«Нужно, чтобы люди знали о чиновниках - что у них есть, за что они живут». Генпрокурор Александр Конюк рассказал декларациях о доходах

На заседании парламента, которое прошло в четверг, 23 мая, депутаты заслушали доклад генерального прокурора Александра Конюка о декрете президента «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Генпрокурор начал с того, что озвучил коррупционную статистику по прошлому году.

- Ежегодно учитывается порядка 2000 коррупционных преступлений, к ответственности привлекается около 1000 должностных лиц. В прошлом году количество учтенных коррупционных деяний увеличилось на треть. Распространены факты взяточничества, должностных хищений, злоупотребления и превышения власти или служебных полномочий. По учтенным коррупционным деяниям установлен материальный ущерб в сумме 22 млн рублей. На имущество наложен арест в сумме свыше 30 млн рублей, - рассказал Александр Конюк.

Чтобы усилить борьбу с взяточничеством, новый декрет президента запрещает осужденным за коррупционные преступления подаваться на условно-досрочное освобождение (УДО) или заменять часть наказания более мягким наказанием.

- Полагаю, что такой подход к применению института освобождения от наказания наряду с имеющимися мерами, а это жесткость наказания, конфискация имущества, будут сдерживать должностных лиц от совершения таких деяний, - прокомментировал Александр Конюк.

У коррупционеров останется только один способ раньше выйти на свободу - обратиться к президенту за помилованием.

- Это индивидуальный акт, и весь механизм самого высшего класса, - пояснил Александр Конюк. - Президент повысил уровень принятия решения в том числе и по освобождению от наказания.

«Когда указывается, где живет сын такого-то чиновника, - это наводка?»

У прокуратуры есть и другие идеи того, как можно уменьшить уровень коррупции. Одна из них - это публиковать в открытом доступе деклараций о доходах и имуществе чиновников, как делают во многих западных странах.

- Не знаем, как примет президент, депутаты. Но мы говорим о том, что нужно, чтобы люди знали о чиновниках: что у них есть, за что они живут. Это нормальная мировая практика, - рассказал журналистам после заседания Александр Конюк. - Подавать декларации должны люди, которые занимают государственные посты. Это исполкомы и районного, и областного уровня, министры, милиция, прокуроры, судьи. В декларации все написано: сколько заработал, что купил. Мы пока только говорим о том, что у нас есть инициатива, часть предложений направлена. Хотя я смотрю некоторые российские сайты, да и не только российские, там видно, что есть у президента, что у Зеленского.

К слову, несколько лет назад Александр Конюк высказывался против обнародования деклараций чиновников. Генпрокурор уточнил, что подразумевал в первую очередь этичность публикации данных.

- Когда информация указывается с персональными данными, когда указывается окно, где живет сын такого-то чиновника, какая машина, вот его дверь… Это наводка, что ли? Вам важно, где я живу или что у меня есть?

- А вы готовы поделиться такой информацией о себе? - поинтересовались журналисты.

- Хотите, я прямо сейчас вам расскажу? Машина у меня «Киа Соренто» 2011 года. Восемь лет, нормальная машина! - засмеялся Александр Конюк.

Еще одна идея генпрокуратуры - это проверять кандидатов на детекторе лжи при приеме на работу, чтобы предупредить коррупционные риски. Разумеется, речь идет не обо всех. А, например, о чиновниках, которые входят в кадровый реестр президента.

- К примеру, в МВД очень активно используется эта форма в отношении работников ГАИ. Недавно проводили такую переаттестацию, где был полиграф. Но, наверное, он не является абсолютной панацеей в этом отношении, - сказал Александр Конюк.

А еще студенты профильных специальностей начнут изучать курс по коррупции в вузах и ссузах.

- Я уже читаю его в МИТСО. В этом году уже буду принимать экзамен, - поделился Александр Конюк.