«Взрослые дети требуют разменять квартиру. А так хотелось на старости пожить спокойно и в трех комнатах!»

«Мы с мужем живем в трехкомнатной квартире, которая досталась нам еще от моего прадеда. В этих стенах выросло не одно поколение нашей семьи - можно сказать, родовое гнездо. Сколько себя помню, квартира всегда была ухоженной и уютной. Ремонты, мебель, - все делалось и покупалось для себя, на совесть. Когда мне было лет 20, я жила здесь с бабушкой, родителями, братом и собакой Жучкой. Тогда так уставала от многолюдности и суеты, что мечтала о тишине и отдельной комнате.

Но мечтам, судя по всему, не суждено сбыться. В прошлом году мой 24-летний сын женился. Его супруга не захотела жить с нами под одной крышей, поэтому они уехали на съемное жилье. Мы с мужем помогаем всем, чем можем: продуктами со своего огорода, какой-то копейкой, когда она есть. Но недавно сын пришел и сказал: «Мы с женой скитаемся по съемным квартирам, экономим, отказываем себе во многом. Вместо того чтобы купить машину, путешествовать, мы платим деньги чужому дяде. Мол, вам, с отцом почти по 50 лет, скоро пенсия. Зачем вам 3 комнаты? Давайте разделим квартиру: вам с папой однокомнатную, нам - двушку.

Я сначала не восприняла его слова всерьез. Объяснила, что наша квартира для меня - больше чем просто стены. Здесь выросла моя бабушка, родители, я с братом. Мне очень дорого жилье, ведь это мой дом. Мы с мужем будем очень рады, если он с невесткой переедет к нам и займет свободную комнату. Но сын уперся рогом: разменивайте квартиру, мне надоело скитаться.

С ужасом пишу и плачу. Мне так хотелось на старости лет пожить спокойно в своем большом доме! Ради сына и так всегда жертвовала всем. Но сейчас я не знаю, что делать. Неужели я действительно эгоистка и плохая мать?»

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Для родителей потеря привычного места жизни - то же самое, что пересадка старого дерева на новую почву»

- Что должны детям родители? Это не праздный вопрос, - говорит психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - В разных культурах существуют очень разные ответы. На Востоке родители поддерживают детей, а за это дети всю жизнь слушают родителей, а один из сыновей заботится о них в старости. На Западе принята ранняя сепарация детей от родителей, и после школы или колледжа они отправляются в самостоятельное плавание, не ждут наследства, а стараются всего добиться сами. Мы - внутри «гамбургера», между двумя слоями булочки, и поэтому пока все еще есть и западный, и восточный варианты поведения. Но, к огромному сожалению, у детей часто присутствует инфантилизм, заключающийся в идее «родители нам должны».

Вообще-то родители обычно выполняют все долженствования к 18 годам:

- они дали жизнь - это бесценный дар, который ребенок до конца никогда не вернет родителям;

- они растили, заботились, развивали, учили и тратили на это свое время, силы, энергию, деньги;

- они вложили в ребенка знания о мире, своим примером показали, как жить, к чему стремиться.

В принципе, они и так дали много. Очень много. И в норме родители ничего не должны своим взрослым детям. Если хотят и могут - помогают. Если не могут или не хотят - не делают этого.

Но в нашей культуре взрослые дети зачастую считают, что родители должны, нет, просто обязаны: построить им дом, посадить сад и вырастить внуков. И если бессовестные 50-60-летние родители хотят путешествовать, отдыхать, смотреть сериалы или посещать семинары - дети очень возмущаются. И начинают требовать. Но мы живем в XXI веке, где у людей есть выбор. И у родителей, и у детей.

Справедливо ли заставлять родителей продавать "родовое гнездо"? Конечно, нет. И если юридически дети не имеют прав на квартиру, задача родителей - обозначить границы и сказать: «Мы вас очень любим, но продавать квартиру не собираемся. Зарабатывайте деньги, старайтесь, стройте свою жизнь, но только не за счет наших ресурсов». Для родителей потеря привычного места жизни - то же самое, что пересадка старого дерева на новую почву. Дерево болеет и быстрее умирает. Родители грустят, впадают в депрессию и не проживают жизнь так, как хотели.

Поэтому родители должны выставить пограничников и четко и ясно объяснить детям, что они еще живые и хотят прожить столько, сколько им отведено. А дети пускай живут свою жизнь и сами зарабатывают себе на жилье, как делают во всем цивилизованном мире, а не заглядывают, как воронята, в рот родителям в надежде вырвать кусок. Умеешь летать - лети и сам добывай добычу. Не умеешь - не заводи семью, пока не повзрослеешь и не научишься заботиться о себе и о других. Жестко, но честно.

Если же родители поддадутся давлению и насилию, примут на себя добровольную роль жертвы, то счастлив не будет никто. Мы люди, а не боги. И поэтому имеем право жить в соответствии со своими ценностями. Мы можем помочь детям, но не ценой отдачи последнего. Здоровые люди - это люди, которые умеют позаботиться о себе. Поэтому родители должны поговорить с детьми, пояснить свою позицию и сказать: «Мы не готовы продавать квартиру». И поставить точку в этом вопросе.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Если вы не пожелаете ничего менять в своей жизни, сын не сможет вас заставить»

- Светлана, в вашем случае возможно два варианта развития событий, - объясняет нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Кучинская. - Все зависит от того, каким способом вами приобретена эта квартира. С 01.07.1992 г. вступил в силу закон «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь». По нему граждане получили право на приватизацию жилья, то есть лица, являющиеся гражданами нашей республики на 01.07.1992 г., получили право на наделение их жилищной квотой. Ее размер зависел от стажа работы гражданина, а на несовершеннолетних начислялось 65 рублей жилищной квоты. Решение о наделении граждан жилищной квотой принимали местные советы. В соответствии с заявлениями граждан суммированная квота членов одной семьи направлялась в зачет стоимости приватизируемого на тот момент жилья или на выдачу чеков «Жилье». На основании этих решений Сбербанк выдавал на сумму жилищной квоты именные приватизационные чеки «Жилье». На них можно было также приватизировать занимаемое жилое помещение. Если я правильно подсчитала, ваш сын родился в 1994 году, и если он и является участником приватизации, то его доля в квартире явно незначительна, и не может быть реально выделена (в виде отдельной комнаты). Иными словами - в случае конфликта и обращения в суд сын сможет просто выделить долю в соответствии с вложенной жилищной квотой, однако заставить вас с супругом продать либо обменять квартиру у него вряд ли получится.

Фото: kp.by

Второй вариант: квартиру вы унаследовали, либо она была вам подарена ранее приватизировавшими родственниками. В этом случае сын вообще не вправе требовать раздела этой квартиры. Да, он зарегистрирован в ней, и за ним сохраняется только право владения и пользования квартирой, однако никакие правомочия собственника на него не распространяются.

Обратите внимание: исходя из всего вышесказанного, размен квартиры может быть возможен только в одном случае - если вы сами его инициируете, чтобы угодить сыну и избежать конфликта в семье. Если вы не пожелаете ничего менять в своей жизни, сын не сможет вас заставить ни добровольно, ни в судебном порядке.

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