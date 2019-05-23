2019-05-23T16:59:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган. Понятно?» Шуневич объяснил задержания в Могилеве

По словам главы МВД, если прокуратура найдет нарушения, «готовы все, в том числе и министр, ответить по закону за эти нарушения»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Министр внутренних дел Игорь ШуневичМинистр внутренних дел Игорь ШуневичФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- По ситуации с задержанием цыган в микрорайоне Могилева. Как вы оцениваете действия своих подчиненных? - спросили журналисты у министра внутренних дел Игоря Шуневича.

- Я оцениваю действия своих подчиненных в этой части абсолютно обоснованными и отвечающими тем обстоятельствам, в которых проводилось раскрытие данного особо тяжкого преступления. К этому были основания и поводы. И мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученных на то время доказательств. Источником этих доказательств была информация от жертвы. Поэтому каких-то сомнений на тот момент в достоверности этих данных у нас не было. И мы были обязаны проверить все эти версии, в том числе и ту версию, на которой основано было решение о проверке диаспоральной части некоторых наших граждан. Оценку законности наших действий даст прокуратура. Если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе министр, ответить по закону за эти нарушения. Если они будут установлены.

- Хоть и были такие сообщения, получилось, что люди не виноваты. Может быть, прощения попросить...

- У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган. Понятно?

- Вы так сурово, жестко ответили на вопрос. Вас могут обвинить в ксенофобии.

- Это не раз пытались сделать. Это бесполезно. Я рассматриваю любое свое высказывание с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей.

Напомним, на прошлой неделе страну потрясло сообщение о гибели сотрудника ГАИ под Могилевом. Изначально рассматривалась версия о похищении и убийстве милиционера неизвестными цыганами на черной «Волге», из-за чего по всей Беларуси прошла волна задержаний цыган. По словам представителей цыганской диаспоры, милиция врывалась в дома, многих задерживали на улице и доставляли в отделы милиции, однако официально это не называли задержаниями. У цыган брали отпечатки пальцев, опрашивали их.

Затем основной версией трагедии стало самоубийство милиционера. Читайте подробности в теме: Гибель сотрудника ГАИ под Могилевом >

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