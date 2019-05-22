«Лучший строитель Беларуси–2019»: жители страны выберут лучшие компании

Каждый человек хотя бы раз в жизни решает квартирный вопрос. Мы арендуем или покупаем жилье, делаем в нем ремонт, а за помощью обращаемся к компаниям из сферы строительства и недвижимости, чтобы найти настоящих профессионалов. Ведь ошибки риэлторов-дилетантов или строителей-шарлатанов могут обойтись очень дорого! Но как узнать, каким компаниям доверяют белорусы?

«Комсомолка» запускает масштабный проект, в котором каждый из вас может проголосовать за компании из сферы строительства, недвижимости и ремонта: лучшего застройщика, производителя мебели, салон кухонь и многих других. Всего в нашем списке – около 300 участников.

Цель проекта – сделать сферу строительства и ремонта более открытой и узнать, какие компании пользуются уважением людей. Голосование продлится по 30 ноября 2019 года, а в декабре мы подведем итоги и объявим победителей. Результаты конкурса будут размещены 10 декабря 2019 года на сайте kp.by, а также на страницах ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Если вы хотите стать партнером проекта, расширить присутствие вашей компании на рынке и повысить узнаваемость продвигаемого бренда, оставьте заявку по телефону: +375 29 323-63-92, e-mail: elena.gulieva@phkp.by (Елена Гулиева)

БУДЬ В КУРСЕ

Как голосовать?

В каждой номинации можно проголосовать только за одного участника (один пользователь с одного IP-адреса - один голос в сутки)

Чтобы проголосовать в нескольких номинациях, нужно сначала выбрать по одному участнику в каждой из них, и только после этого нажать кнопку "Голосовать".

После того, как вы нажмете кнопку «Голосовать», вы сможете вернуться к голосованию только через 24 часа

ВНИМАНИЕ!

Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото), накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

В процессе голосования в рамках конкурса запрещено использовать программы и расширения, позволяющее скрыть информацию о версии операционной системы, браузере и его особых функциях, а также об устройстве, с которого пользователь посещает сайт. Также запрещено использование программы для смены IP-адреса.