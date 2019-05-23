«Хорошо, что все снято на камеру»: как прошел юбилей Стаса Михайлова

В марте Народное радио разыграло 50 билетов на юбилей Стаса Михайлова: концерт и фуршет, на который заглянул сам артист. Половина билетов досталась тем, кто успел отыскать специальный автобус в городе, вторую часть заполучили самые креативные сочинители стихов, песен, частушек и даже рэпа для юбиляра. Кое-что из народного творчества можно увидеть здесь.

Празднование назначено на 14 мая. Вечером ведущий Народного радио Евгений Шуманский ждёт всех гостей у того самого автобуса, который, кстати, приглянулся Стасу Михайлову. Одни подходят несмело – не верят, что все реально, другие при виде автобуса уже по привычке ускоряют шаг в его сторону. Здесь всё как положено на юбилеях: нарядные гости с подарками и цветами.

– Мне не верилось до последнего. Казалось, что это все розыгрыш: ни на какой концерт не попаду и Стаса не увижу, а если и увижу, то как-то издалека. Но такое и представить не могла. Все было…даже слово подобрать сложно, – рассказывает Пешко Екатерина.

Победители получают подарки на память и в полном составе отправляются во Дворец спорта. В автобусе было, ох, как весело – танцы, экспресс-экскурсия для тех, кто первый раз в Минске, и песни Стаса Михайлова с бэк-вокалом из 50 голосов. Здесь поют все: и главный бухгалтер, и таксист, и работница завода, и директор, и пенсионерка.

«Победители признались, что думали: участвовать бесполезно – мол, в итоге поедут «свои». Каждый смотрел друг на друга с подозрением, а потом, пообщавшись, сомнений ни у кого не осталось: все выиграли честно», – рассказывает Евгений Шуманский.

Возле Дворца спорта прохожие оборачиваются – доносится хоровое «Всё для тебя…». Поющая команда победителей направляется к VIP-входу, где не приходится стоять в длинной очереди. А дальше – все занимают места в партере и наслаждаются долгожданным концертом, предвкушая самое интересное…

Сразу же после концерта автобус ждет победителей, чтобы доставить на фуршет. В дороге гости продолжают сомневаться, придёт ли Стас Михайлов, но на всякий случай женщины достают пудреницы…

В фуршетном зале всё красиво, но победителям не до угощений – все ждут «основное блюдо». И не успевает артист появиться в зале, как поклонники его окружают и поздравляют с юбилеем. Стас Михайлов принимает поздравления, произносит тост, который не оставляет равнодушным ни одного гостя, и фотографируется со всеми победителями. Ну, и, конечно же, каждый получает памятные открытки с автографом артиста

– Осталась под впечатлением от искренности Стаса и уважения к людям. Удивило, что он сам предложил сфотографироваться с ним, выразил благодарность за такой теплый прием и пожелал нам женского счастья. Народное радио подарило настоящий праздник, – делится впечатлениями Бруммер Ксения.

– Теперь понимаю, что мечты сбываются, и хорошо, что все снято на камеру. Потому что на работе рассказываю, а никто не верит, что можно просто взять и такое выиграть», – рассказывает Светлана Бадун.