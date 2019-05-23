2019-05-23T12:51:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мой прадедушка был очень похож на немолодого механика из советского фильма «В бой идут одни «старики»

«За 2 года - более 130 боевых вылетов без аварий и поломок». Сегодня мы хотим рассказать вам о своих предках, которые защищали нашу Родину от врагов
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9 мая. Фото: личный архив9 мая. Фото: личный архив
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Наш прадедушка, Когут Иван Трофимович (февраль 1921 г., Украина, Винницкая область, село Пирогов), участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала. Вначале был распределен в кавалерию, но позже попал в авиацию, был стрелком-радистом. В его обязанности входили связь с землей и защита самолета. Много фашистских бортов уничтожил прадедушка Ваня со своим экипажем. Но в одном из боев в конце войны его самолет был повреждён. Почти вcя команда погибла, а он сам получил сильную контузию.

Когут иван Трофимович. Фото: личный архив

Когут иван Трофимович. Фото: личный архив

После госпиталя врачи не разрешили ему летать. Но Иван Трофимович не мог расстаться со своими боевыми товарищами и стал авиамехаником. Кто смотрел старый советский фильм про летчиков «В бой идут одни «старики», вспомнит немолодого механика, которому командовали «От винта!» и который с отеческой заботой относился к молодым летчикам. Прадедушка Ваня был очень на него похож…

Когут И.Т. Фото: личный архив

Когут И.Т. Фото: личный архив

После Победы Иван Трофимович решил остаться военным, поступил в военное училище и стал офицером военно-воздушных сил. За время службы он служил в разных городах Советского Союза и даже за границей, в Австрии. Последним местом службы был г. Бобруйск, в котором дислоцировалось много военных частей, в том числе авиационный полк. Иван Когут прошел всю войну, дошел до Берлина и 9 мая 1945 года оставил свою подпись на поверженном Рейхстаге. У прадедушки много медалей. Есть «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы» и многие другие. Но две самые главные - «За боевые заслуги» и орден Отечественной войны.

Выписка из приказа Когут И.Т. Фото: личный архив

Выписка из приказа Когут И.Т. Фото: личный архив

Даже после увольнения со службы мой прадедушка бережно хранил память о ней. Он работал в районном военном комиссариате, был активным участником Совета ветеранов Великой Отечественной войны.

Поскольку Иван Трофимович был сиротой и рос без родителей, он очень любил детей, пытаясь дать им то душевное тепло, которого был лишен сам. И после выхода на пенсию он пошел работать в детский сад в Ленгородке. Возле его сарайчика-мастерской постоянно крутились малыши. Кто-то помогал ему держать деталь, кто-то тер наждачкой ручку швабры… И каждый за помощь получал «приз»: магнит от мопедного двигателя, самодельный поплавок для рыбалки и т. п.

Но особенно приятно, что прадедушка участвовал в освобождении нашего города Бобруйска, в разгроме немецкого штаба и захвате знамени, за что и был награжден.

Благодарность Когуту И.Т. Фото: личный архив

Благодарность Когуту И.Т. Фото: личный архив

Наш второй прадедушка, Подзоров Владимир Иванович (13 января 1925 г. Украина, Донецкая область, г. Макеевка), тоже был летчиком (штурманом).

Семья у него была большая - прадедушка был 13-м ребенком. Чтобы не сидеть на шее у родителей, в 16 лет он уехал в Казахстан (а жили они на Украине) и пошел учиться в специальную Летную школу. А после ее окончания - в Челябинское военное училище.

Подзоров Владимир Иванович. Фото: личный архив

Подзоров Владимир Иванович. Фото: личный архив

Там Владимир Подзоров учился на штурмана и бомбардира - изучал летную навигацию и бомбометание. Учиться тогда было сложно - не было даже калькуляторов, все вычисления приходилось делать в уме. Прадедушка умел быстро делать расчеты даже с трехзначными числами!

После окончания учебы его зачислили в действующую армию.

летчики. Дед в центре. Фото: личный архив

летчики. Дед в центре. Фото: личный архив

В мае 1945-го наступил мир. Но и после войны нужно было защищать нашу Родину. Многим странам не давал покоя свободный Советский Союз с его природными богатствами.

Никто не решался прямо нападать на СССР, но по всему миру возникали локальные военные конфликты (а фактически войны) за право первенства на мировой арене.

Владимир Подзоров участвовал в боевых действиях в республике Йемен, в Анголе и других местах. Летал на Землю Франца-Иосифа, вместе с товарищами оборудовал ледовый аэродром, испытывал новую технику и виды вооружений, осуществлял тренировочные беспосадочные полеты с дозаправкой в воздухе.

Дедушка около самолета. Фото: личный архив

Дедушка около самолета. Фото: личный архив

Прадедушка был лично знаком со многими космонавтами, в том числе с Юрием Алексеевичем Гагариным. Дело в том, что отряд летчиков дальней авиации, где служил Владимир Иванович, проходил тренировки вместе с отрядом космонавтов.

Узнаете первого космонавта? Фото: личный архив

Узнаете первого космонавта? Фото: личный архив

Уже в мирное время он получил несколько высоких правительственных наград, самые главные из которых - орден Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

Службу свою наш прадедушка Вова тоже заканчивал в г. Бобруйске. У него была возможность выбирать любой город на карте Советского Союза, но ему понравился Бобруйск, где он и остался жить.

Мы очень гордимся своими предками. Все они настоящие Мужчины, которые защищали и в любой момент были готовы к обороне нашей Родины!

И сейчас для всей нашей семьи ДЕНЬ ПОБЕДЫ - один из самых главных праздников!

Антон и Андрей Подзоровы. Фото: личный архив

Антон и Андрей Подзоровы. Фото: личный архив

Андрей Подзоров, Антон Подзоров (на момент написания 6 и 13 лет )

г. Бобруйск, Республика Беларусь

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