Эндометриоз увеличивается от солнца и горячего душа

В Беларуси 10% женщин репродуктивного возраста страдают от эндометриоза, и с каждым годом их все больше. А значит, больше несчастных семей. Ведь эндометриоз - это одна из причин бесплодия. А еще боль. Настолько сильная, что ее обострения часто вызывают нервные срывы, от которых окружающим хочется бежать подальше... Лечится эндометриоз сложно, долго и комплексно. Борьба продолжается, даже когда его рост уже удалось остановить. И в этой борьбе все имеет значение: еда, среда обитания, образ жизни. Об этом мы поговорили с Мадиной Сафиной, врачом - гинекологом-эндокринологом Городского центра эндометриоза, кандидатом медицинских наук.

Если оперировать, то только один раз!

Напомним, что эндометриоз - это разрастание клеток внутренней полости матки за пределы своего «места прописки». Когда у женщины начинается менструация, они могут распространяться с током крови туда, где им быть не положено: в мышечный слой матки, брюшину, на яичники, кишечник, мочевой пузырь. Были случаи, когда эндометрий разрастался в носу, на легких, на глазах. На новом месте обитания клетки регулярно кровоточат, как и в матке, вызывая боль. Кроме того, они могут прорастать вглубь органа, нарушая его работу.

- Эндометриоз - гормонозависимое заболевание, - уточняет Мадина Рауфовна. - И лечение направлено на нормализацию гормонального фона, прекращение роста эндометрия, его распространения и предупреждение рецидивов. Многие не понимают, что с эндометриозом надо бороться пожизненно, пошагово. В какой-то момент медикаментозно, в какой-то - укрепляя иммунитет. Самая яркая аналогия в понимании эндометриоза - сорняки в огороде. Если с ними не бороться каждый день, они будут распространяться. Так же и эндометриоз. Даже если на начальном этапе он не виден или есть только один очаг в виде небольшой кисты, то будьте уверены, маленькие отсевы из этих клеточек рано или поздно распространятся по всей брюшной полости, на смежных органах.

- Итак, эндометриоз обнаружен. Что делать дальше? Можно ли эти кисты просто удалить?

- Международное общество репродуктологов рекомендует максимально использовать медикаментозные средства. А если говорить о хирургии, то она должна быть однократная и только по крайней необходимости. Это связано с тем, что одна из самых частых локализаций эндометриоза - яичники, и каждое иссечение части этого органа снижает возможность самостоятельного зачатия.

Поэтому надо как можно раньше начать лечение, довести до ремиссии или регресса. Обычно лечение длится от полугода до двух лет. Замечательно, если следующим звеном будет беременность - она создает настолько благоприятный гормональный фон, что ни одна схема лечения не может создать такую защиту.

- А если женщина не хочет забеременеть?

- Есть средства, которые создают благоприятный защитный фон. Например, спирали с гормональным компонентом, которые на протяжении нескольких лет будут выделять гормон, защищающий от прогресса или рецидива эндометриоза. Но только после того, как его уже пролечили.

- Лекарственный этап закончился. Что дальше? Забыть, как страшный сон, что когда-то был эндометриоз, или быть все время начеку?

- Борьба с эндометриозом ведется на протяжении всей репродуктивной жизни женщины. Только после менопаузы мы можем быть спокойны, потому что он регрессирует. Параллельно с лечением надо укреплять иммунитет всеми доступными средствами.

- Может, женщине, которая уже не собирается рожать, пойти радикальным путем - удалить яичники, матку, чтобы расправиться с эндометриозом на корню?

- Это индивидуальный вопрос для каждой пациентки. И решение зависит от степени распространения эндометриоза и симптоматики. В любом случае женщина должна знать, что последствием такой операции может быть более ранний климакс.

Не разогревайте еду в пластиковой посуде - это ведет к разрушению иммунитета

- На что надо особенно обратить внимание, задавшись целью укреплять иммунитет? Есть какие-то специфические нюансы, влияющие на развитие эндометриоза?

- Да. Но это не прямое влияние на рост эндометриоза, а на иммунитет. Если он ослаблен, то болезнь, конечно, берет верх. Но есть исследования о влиянии питания на иммунную защиту. Например, употребление красного мяса способствует развитию эндометриоза. Влияет на это не столько само мясо, сколько корма, которыми сегодня кормят скот.

На сегодня также доказано, что одним из повреждающих факторов клеток является бисфенол А - вещество, которое используется в производстве пластмасс для придания им плотности. Он поступает в организм, когда вы готовите или разогреваете еду в пластиковой посуде. Бисфенол также содержится в зубных пломбах и герметиках. Поэтому женщинам лучше лечить зубы до наступления беременности. Термобумага, на которой печатаются чеки в магазинах, тоже содержит бисфенол А. Ни в коем случае нельзя давать играться с чеками маленьким детям - у них опасное вещество всасывается через кожу.

Когда накапливаются вредные факторы, происходит поломка клеток. Если иммунитет справляется, эти «поломанные» клетки гибнут. Если он недостаточно сильный, они растут, провоцируя образование опухолей. Остановить этот разрушительный процесс помогают антиоксиданты - витамины А, С, Е, селен, цинк. Как хороший источник антиоксидантов можно регулярно употреблять зеленый свежезаваренный чай, экстракт из виноградных косточек и кожуры, куркуму (2 - 3 чайные ложки в день, включая ее в панировки, напитки), сироп из фиников, чеснок, цитрусовые, ягоды, орехи, сельдерей, морскую капусту и белокочанную (особенно квашеную).

БУДЬ В КУРСЕ!

Тепло на поясницу и недосыпание. Что еще помогает эндометриозу развиваться?

- Наследственность. Если у мамы был эндометриоз, очень высокая вероятность, что рано или поздно он обнаружится и у дочери.

- Недостаток сна. Снижает сопротивляемость организма, что в итоге сказывается на работе гормональной системы. Если женщина постоянно не высыпается, нарушается равновесие между стимулирующими и защитными гормонами, что приводит к развитию гормонозависимых заболеваний (эндометриоз, миомы, кисты, полипы, мастопатия).

- Увлечение загаром и тепловыми процедурами. Как и вирус герпеса, эндометриоз в тепле прогрессирует. Молодым женщинам, у которых уже диагностирован эндометриоз или есть риск его развития, нельзя загорать под прямыми солнечными лучами, лежать на горячем песке.

- Некоторые спасаются от боли горячим душем. Да, спазмы уменьшаются, боль немножко утихает, но эндометриоз растет, - отмечает Мадина Сафина. - Электро-, тепловые процедуры на область поясницы, баня и сауна при эндометриозе противопоказаны, пока не достигнута ремиссия. Дальше все определяется в индивидуальном порядке.

- Вирусные заболевания. Рецидив герпеса три-четыре раза в год подрывает иммунитет.

- Плесень. Ее присутствие в квартире или жилом доме понижает иммунитет, даже если она не на виду. Достаточно того, что человек вдыхает плесневую пыль.

КСТАТИ! Предупреждения о факторах, снижающих иммунитет, актуальны и для других гормонозависимых заболеваний.

СПРАВКА «КП»

С эндометриозом сталкивается более 200 миллионов женщин во всем мире. Чтобы помочь им объединиться, был организован ЭНДОМАРШ - всемирная кампания по повышению информированности об эндометриозе. Беларусь впервые присоединилась к этой акции в прошлом году, когда возле Минской городской гинекологической больницы, на базе которой создан Городской центр эндометриоза, собрались женщины, объединенные этим диагнозом. Такой же флешмоб прошел и в марте нынешнего года. Такие акции придают сил: женщины видят, что не одиноки в этой беде, а встреча с теми, кто смог вылечиться и родить детей, вдохновляет и вселяет надежду.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как минимум 12% женщин репродуктивного возраста страдают эндометриозом.

Эндометриоз заметно помолодел: если раньше его диагностировали после 40 лет, сейчас - с 20.