Игорь Шуневич - о суицидах в МВД: Их 10 лет назад в десятки раз было больше

- После ситуации с инспектором ГАИ в Могилеве появилась информация, что как будто там была попытка суицида у студента Академии милиции. Насколько это правда и, вообще, как вы оцениваете ситуацию с психическим здоровьем сотрудников? – спросили журналисты у главы МВД Игоря Шуневича.

- Скажу статистику: 10 лет назад в десятки раз суицидов было больше в МВД. Это не то, что я чем-то хвастаюсь. Я привожу вам статистику, а вы можете ее анализировать и интерпретировать, как вам будет угодно. Да, это определенное достижение. Но я считаю, что сегодня морально-психологический климат в министерстве достаточно устойчивый. Сегодня люди работают более спокойно, более уверенно.

Игорь Шуневич также прокомментировал слова пресс-секретаря МВД, которая в интервью одному изданию сказала, что проблемы и непростые ситуации, которые бывают внутри министерства, должны не выноситься, а решаться внутри самого ведомства.

- Насколько вы согласны с этим или нет? Все-таки государство должно знать, журналисты должны про это писать?

- Мы не видим больших препятствий для того, чтобы быть более открытыми, и стараемся это делать. Но пресс-секретарь имела в виду, что есть вопросы, которые касаются внутренней жизни нашего ведомства и которые быть достоянием широкой гласности и широкой общественности по определению быть не могут. Это вопросы, связанные со служебной деятельностью. Есть служебная тайна, служебные секреты. Скорее всего, вы имеете в виду наши недостатки в работе и нарушения - дисциплины, законности и так далее. Эти вещи публичные, их не скроешь. Им дается оценка принципиальная, начиная от руководства министерства и заканчивая прокуратурой. Они все являются достаточно гласными - скрывать здесь нечего. Если мы задерживаем пьяного сотрудника, вы об этом первые узнаете. Потому что мы его выгоняем публично... Или взяточника ловят, условно говоря, в погонах.

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