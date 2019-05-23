Французская оперная певица родом из Минска Ярослава Козина: К поступлению в Высшую лионскую консерваторию меня готовила Галина Вишневская

Она признается: была тронута возможностью выступить в родном городе. Но вот парадокс – о Ярославе почти нет информации ни в Беларуси, ни в русскоязычном пространстве. С чем связана такая аура таинственности, «Комсомолка» спросила у самой певицы после ее трехчасовой репетиции на сцене Большого.

ПЕРВОЙ ТАЛАНТ ЗАМЕТИЛА УЧЕНИЦА МАКСАКОВОЙ, А ПОМОГ – ХУДОЖНИК-ЭМИГРАНТ БОРИС ЗАБОРОВ

Да, чтобы найти информацию о Ярославе, надо покопаться в англо- и франкоязычных источниках. Хотя, казалось бы, имя этой минчанки на слуху в мире оперного искусства.

- Я не скрываюсь от земляков, вы что! Просто моя карьера сложилась на Западе – во Франции, Германии, Швейцарии. Се ля ви! Потому и в родном Минске бываю нечасто: работа такая – все время на чемоданах.

Детство Ярославы прошло в районе столичной улицы Сурганова. С музыкой ее связала профессия мамы – она журналистка, много лет занималась культурой. Лет с пяти девочка бывала на всех минских премьерах и больших спектаклях.

- Помню, как до дрожи меня впечатлил балет «Сотворение мира», поставленный Валентином Елизарьевым. Надеюсь, Валентин Николаевич восстановит этот балет. А во время этого приезда посмотрела «Ромео и Джульетту», восстановленную маэстро. У меня мурашки по коже от этого спектакля!

Имя и голос Ярославы хорошо знают в Европе. Фото: Архив Большого театра Беларуси

Бабушка Ярославы была музыкантом. Потому девочка пела уже с пяти лет, с ансамблем народной песни «Зорачка» объездила пол-СССР с педагогом по вокалу Аллой Новицкой. Директор 20-й школы Галина Крель, где училась Ярослава, заметила ее и посоветовала маме отвести дочь на прослушивание к педагогу-академисту. Козина вспоминает, что мама поначалу сомневалась: да, поет, голос красивый, но ее ли это дорога? Сомнения развеяла знаменитая Ираида Нагаева, ученица оперной легенды Марии Максаковой: сказала, что нужно работать - взялась ставить ей вокал.

А еще помог французский уклон родной школы. Ярослава вспоминает, как ее директор наладила обмены между Минском и Лионом. Так Козина получила совершенный французский (а сегодня оперная дива свободно говорит на 5 языках! – Ред.) и открыла для себя местную культуру. Правда, вспоминает Ярослава, за рубежом она постоянно пела русские романсы.

Во время одного из таких обменов через минских знакомых Ярослава с мамой знакомятся с известнейшим в Европе художником Борисом Заборовым – уроженцем Минска, эмигрировавшим в 1980-м из СССР во Францию.

- Узнав от мамы, что я собираюсь поступать в минскую консерваторию, он как-то невзначай заговорил о своей близкой знакомой и предложил прослушаться у нее. Оказалось, речь шла о знаменитой певице Галиной Вишневской, супруге великого Мстислава Ростроповича! Помню, что я была в шоке – сразу вспомнила Фросю Бурлакову из фильма «Приходите завтра», которая приехала покорять Москву с народными песнями - я по-прежнему исполняла их чаще всего. И в итоге ведь действительно пела «Ой, ты Волга-матушка» дома у Вишневской! Галина Павловна известна тем, что говорит все напрямую. И она меня… похвалила, сказала много теплых слов, которых я не ждала от примадонны. А потом согласилась со мной заниматься. Вишневская и подготовила меня к прослушиванию в Лионскую консерваторию – и меня взяли. Все сложилось, как домино. Я и мечтать о подобном шансе не могла, но и не упустила его.

Одним из ярких образов в творческой биографии Ярославы Козиной стала Дульсинея. Фото: hiveminer.com/User/BLIKCHRISTOPHE

ОБОШЛА СОТНЮ ПЕВЦОВ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В СТРАСБУРГСКУЮ ОПЕРУ

Сразу после консерватории Ярослава поступает в молодежную оперную студию при Страсбургской опере. Это была полноценная театральная структура: начинающие артисты тут готовили роли, выступали на большой сцене, получали зарплату. Чтобы попасть в студию, Ярослава и 11 ее коллег обошли сотни конкурентов со всего мира.

- Первой моей партией на большой сцене стал Гензель в «Гензеле и Греттель» Хумпердинка. Это очень красивая опера для детей, они ее прекрасно воспринимают благодаря пряничной атмосфере на сцене – чудо! – делится Ярослава Козина. – Правда, я мечтала петь Колдунью, но постановщики выбрали версию, где эта партия поется не меццо-сопрано, а тенором – чтобы звучало попротивнее (смеется).

С 2004 по 2008 год Ярослава пела в Бременской опере. На ее счету выступления с оперными ариями, ораториями и концертами на известных сценах в Бордо, Мадриде, Ницце, Берлине, Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, Лионе, Париже. А в 2007-м журнал Opern Welt назвал певицу «молодым талантом года». Эксперты отметили бархатный тембр ее голоса, актерские данные, темперамент и очарование. Тогда же Козина получает стипендию «Молодой вагнеровской певицы».

- Но все премии и названия сцен - для собственной гордости разве что. Надо всегда петь так, словно ты на сцене миланского Ла-Скала. И чтобы была возможность расти в профессии. А еще важно радоваться, когда поешь, доносишь то, что заложено в гениальных произведениях, которые порой идут под 200 лет и к которым мне выпал шанс притронуться, - говорит Ярослава.

Западная опера у нас часто ассоциируется с проектными постановками – на три, пять, десять показов. Но Ярослава Козина приводит в пример Германию, где оперный театр тоже чаще репертуарный, как и в Беларуси:

- Это постоянно держит в тонусе: тебе надо держать в уме, что спустя несколько дней ты будешь петь другую партию - бери и перестраивайся. Репертуарный театр – это, скажем так, высшая акробатика. За это я его и ценю. С проектами, конечно, проще – ты десять дней исполняешь одну партию, срастаешься с ней. Но с некоторыми ролями потом больно прощаться. Так было, скажем, с обожаемой мной партией Амнерис из «Аиды» Верди – она потрясающая и для голоса, и для развития персонажа.

Партнером Козиной по "Кармен" на минской сцене станет Франческо Медда - он исполнит партию Хозе. Фото: Архив Большого театра Беларуси

«СТАВ ТЕАТРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ, НЕ РЕШАЮ ВОПРОСЫ КРИКОМ»

Кроме постоянных разъездов с гастролями Ярослава Козина теперь еще и театральный менеджер. В парижской ассоциации «Арт-Европа», с которой она сотрудничает в этом качестве, поставили задачу доносить оперу для молодой публики и неофитов, которые пока не готовы идти в стены оперного театра.

- В таких программах представляем ключевые партии из известных опер, популярные лейтмотивы, а между ними рассказываем публике, о чем идет речь в произведении. Сейчас ведь частенько не сходится то, что показывают на сцене в современной опере, с ожиданиями публики - не секрет, что люди хотят видеть в опере что-то красивое и понятное. Кстати, билеты на эти представления стоят всего 5-7 евро, для безработных и инвалидов – и вовсе бесплатно. Проект некоммерческий, порой в него приходится инвестировать из своих денег.

Менеджерская деятельность закалила характер, ведь все оргвопросы нужно контролировать параллельно с пением. Правда, Ярослава говорит об этом так: «У меня голос, мне лишние слова не нужны – мне надо петь. Проблемы криком я не решаю». А еще один проект, которым теперь занимается Ярослава, - это академия бельканто, куда Козина приглашает и белорусов. Певица хочет восстановить традицию, ведь сегодня многие молодые певцы попросту не представляют, что слышали вокруг себя композиторы-классики, на основе чего строилось их понимание звука.

- Скажем, еще лет 150 назад главными звуками в городе был цокот конских копыт и церковные колокола. Сейчас они совсем другие. Знаете, почему молодым стоит слушать записи певцов 1930-х? Потому что педагоги этих вокалистов знали Верди и Вагнера, закладывали в них те самые оттенки и смыслы, как и композиторы-классики, - уверена Ярослава.

Хотя эксперименты Ярославе по душе. «Но если все остается в рамках музыкального качества и партитуры», - сразу оговаривается она. Скажем, один из таких проектов – «Роковая женщина» в Эстонии, где оркестр заменили квартетом саксофонистов, а сама певица исполняла сразу три роли. Ярославе пришлось то словно гипнотизировать зрителя (Далила), то загораться вместе со свободолюбивой Кармен, то стать реалистичной Дульсинеей.

А уже 21 июня Козина будет петь в парижском дворце Гран Поле в рамках выставки русского искусства первой половины ХХ века. Исполнит произведения Шостаковича, Каобалевского и Прокофьева. Кстати, все нужные ноты мама Козиной отсканировала в минской библиотеке – во Франции их днем с огнем не сыскать.

- Меня радует, что музыканты сегодня работают и в качестве своего рода дипломатов. И нет разницы, откуда родом та или иная музыка, конкретный артист, - говорит певица.

СПРАВКА «КП»

Ярослава КОЗИНА родилась в Минске, окончила Национальную высшую консерваторию в Лионе и оперную студию при Страсбургской опере. Выступала в опере Бремена, на сценах Франции, Испании, Германии, Швейцарии. В 2007-м награждена званием «молодой талант года» и стипендией «Молодой вагнеровской певицы». Пела партии Федерики в «Луизе Миллер» Верди, Ромео в опере «Капулети и Монтекки», Сантуццы в «Сельской чести» Масканьи, Россвейсу в «Валькирии» Вагнера, Изабеллу в «Итальянке в Алжире» Россини, Леонору в «Фаворитке» Доницетти и, конечно, Кармен в одноименном произведении Бизе.