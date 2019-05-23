2019-05-23T15:49:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Не создаем особых отрядов, это неправильно». Глава МВД - об известных медиках в колониях

По «делу медиков» осуждены уникальные специалисты, а УДО их не коснется
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Сейчас в колонии отправляют отбывать наказание многих известных врачей. Фото: pixabay.comСейчас в колонии отправляют отбывать наказание многих известных врачей. Фото: pixabay.com
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Масштабное «дело медиков» началось в прошлом году. Кто-то из врачей уже осужден, а кто-то в статусе обвиняемых. Среди осужденных именитые врачи. Например, бывший директор РНПЦ травматологии и ортопедии академик Александр Белецкий, который был приговорен к 7,5 года колонии, - Мингорсуд признал его виновным в получении взяток.

- Сейчас в колонии отправляют отбывать наказание многих известных врачей. Будут ли для них какие-то особые условия, может быть, особый отряд? Может быть, им разрешат работать в отдельной больнице? - спросили журналисты у главы МВД.

- Мы не создаем никаких особых отрядов, это неправильно с точки зрения процесса перевоспитания осужденных - выделения какой-то группы.

- Там просто действительно уникальные специалисты...

- Специалисты действительно уникальные. Я думаю, что единственный способ - это на добровольной основе, возможно, в какой-то степени использовать их навыки, знания, умения. Может быть. Я не думал, честно говоря, над этим вопросом. Подумаю после вашего вопроса. Почему бы и нет? У нас в исправительных учреждениях работают штатные дипломированные медики с большим опытом работы. Там непростая работа у них достаточно... Я подумаю серьезно над этим вопросом. Хороший вопрос.

Об осужденных медиках высказался и генпрокурор Александр Конюк.

- В колонию едут отбывать наказание уникальные специалисты. И получается, что их УДО (условно-досрочное освобождение) не коснется. Стоял вопрос, что убийц отпускаем по УДО, и общество считает, что они перевоспитались. А уникальный специалист, врач с мировым именем, будет отбывать весь срок наказания и не может рассчитывать на УДО, - сказали журналисты генпрокурору.

- Мы говорим, что увеличивается количество коррупционных преступлений. Но в то же время их же немного - на год 2 тысячи. Поэтому мы в состоянии все эти 2 тысячи отследить и принять по ним решения. А то, что этот (антикоррупционный. - Ред.) декрет увеличит планку, то, что он позволит более объективно применять помилование президента, - это то же самое УДО, только на более высоком уровне. Если к нам попадает документ, человек заявляет ходатайство о помиловании на президента, начинается очень серьезная система.

- Индивидуальный подход будет?

- Абсолютно. Ко мне поступает это заявление, поступает оно и в другие органы. Есть комиссия по помилованию при президенте. И все органы - прокуратура, МВД, надо будет и КГБ подключиться, и Верховный суд. Они высказывают свое мнение по этому поводу. То есть если человек выполнил все нормы (есть такая статья 88 УК "Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием"), то президент, как правило, не отказывает.

- Кто-то из фигурантов громкого «дела медиков» уже обращался с помилованием к президенту?

- Пока таких не было.

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