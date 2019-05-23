«Хотела отдать мужу». Таможенники аэропорта Домодедово изъяли у белоруски часы за 236 тысяч долларов

В московском аэропорту Домодедово таможенники задержали 32-летнюю белоруску, которая прилетела из Дубая. Дело в том, что во время досмотра ручной клади сотрудники обнаружили у нее в сумке наручные часы на кожаном ремешке Vacheron Constantin. Но при этом девушка шла через зеленый коридор, то есть у нее не должно было быть товаров, подлежащих декларированию.

- Девушка заявила, что часы приобрела за границей со скидкой и собирается отдать их мужу. Точная стоимость ей неизвестна. Документы, подтверждающие стоимость, сотрудникам таможни не были предоставлены, - уточняют в пресс-службе Домодедовской таможни.

Стали разбираться, провели экспертизу. Оказалось, что корпус и застежка наручных часов на кожаном ремешке коричневого цвета выполнены из золота 750-й пробы. Такие часы Vacheron Constantin выпускаются ограниченной серией в единичном экземпляре под заказ. А их стоимость - более 15 млн 260 тыс. российских рублей (около 236 тысяч долларов). Беспошлинно провозить такую дорогую вещь незаконно. Сотрудники посчитали, что сумма неуплаченных таможенных платежей - более 4 млн 360 тысяч рублей (67 тыс. долларов).

Таможня нашла в действиях белоруски признаки преступления сразу по двум статьям УК РФ: «Контрабанда» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей». По первой статье максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы, по второй - до 2 лет.

Напомним, в России, как и в Беларуси, беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 000 евро. Если сумма выше, нужно заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.