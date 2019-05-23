«Сплин» в Минске: хочу сделать официальное заявление

«Сплин» - группа из когорты тех, на чьи концерты приходят как «белые воротнички» в деловых костюмах, так и молодежь в рваных джинсах и кедах. В Минск сплины приезжают почти каждый год. Начало концерта 22 мая было заявлено на 20.00. Группа вышла на сцену Prime Hall ровно в заявленный час. Часть публики подтянулась в зал ко второй-третьей песни.

Концерт открывала песня про англо-русский словарь из классического репертуара в группы. Дальше связка композиций («Встречная полоса» и «На утро») из пятнадцатого студийного альбома «Встречная полоса», который вышел 25 мая прошлого года.

Под песню «Прочь из моей головы» и недр углового бара к сцене эффектно выныривают три девушки и так энергично танцуют, что пряди волос попадают в лица меланхолично раскачивающимся соседям на танцполе. Строчку с эмоционально заряженной лексикой Александр Васильев предлагает спеть залу. В этот момент танцующие девушки поворачиваются друг к другу лицом и кричат: «*** [ничего] себе! *** [ничего] себе!»

Александр Васильев минимально общался с публикой. Периодически лидер группы обыгрывал ситуацию и контекст следующей песни.

- Раз сейчас так хорошо, пусть и на утро будет так, - звучало перед песней «На утро».

- Напоминаю, что можно петь, кричать, не спать и не ждать, пока пройдет сто лет, - настроил публику музыкант перед «Когда пройдет сто лет».

- Хочу сделать небольшое официальное заявление, - сказал Васильев, а дальше запел: - C сегодняшнего дня прошу считать меня недействительным, весьма сомнительным. Пока пою, проверь свои предохранители (начало песни «Всего хорошего»).

Почти все песни сопровождались видеоинсталляциями на большом экране за сценой. Запомнился видеоряд под песню «Шаман»: словно ожили иллюстрации к книге о мифологии, еще ассоциативно вспомнилась заставка телепередачи «Школа злословия». А сама песня как будто песня погрузила медитативное состояние.

Перед композицией «Испанская инквизиция» Александр Васильев прочитал стихотворение из книги «Сплин. Весь этот бред».

Однажды, выпив самогона

Я стал главою Пентагона

Я залпом осушил всю фляжку

Надел лампасы и фуражку

Потом часа четыре кряду

К фуражке прилеплял кокарду

И чтобы видел каждый житель

Пришпилил ордена на китель

Начистил бляху и ботинки

И стал молодец как с картинки

И с бомбами открыв коробку

На красную нажал я кнопку.

Ближе к финишу подряд звучат культовые песни «Феллини» и «Орбит без сахара» (летом на фестивале «Рок за Бобров» ее не исполняли). Весь зал в экстазе.

Группа выходит на бис и исполняет еще три песни. Публика рассчитывает на продолжение, крича, топая ногами по танцпола (еще два часа назад они меланхолично раскачивались).

- Он еще выйдет, - преисполнен надеждами вопросы девушки к охраннику.

- Он уже уехал, - хитро отвечает секьюрити.

Десятки людей остаются на танцполе и еще несколько минут поют «Выхода нет».

А потом тянуться к выходу, бросая в сторону кулис: «Спасибо, Александр!».