В убийстве бизнесмена в Березино обвиняют бывшего сотрудника спецподразделения

В понедельник, 27 мая, сотрудники Следственного комитета и МВД рассказали о ходе расследования, которое длилось больше двух лет. Напомним, 26 сентября 2016 года на выезде из Березино (в 100 км к востоку от Минска) нашли горящий автомобиль Audi Q5. В кресле водителя обнаружили тело предпринимателя Сергея Метельского. Мужчина занимался недвижимостью, официально был оформлен в Минске как ИП. До этого долгое время работал в Борисове в Департаменте финансовых расследований.

Расследование жестокого убийства предпринимателя находилось на личном контроле Александра Лукашенко.

- Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела, - говорил Лукашенко в 2017 году во время встречи с председателем СК Иваном Носкевичем.

Расследование длилось больше двух лет. Фото: Следственный комитет

«Преступник действовал хладнокровно, расчетливо, дерзко»

26 сентября Сергей Метельский выехал из дома в 9 утра, направлялся в Минск. К нему в машину возле дома сел преступник - они доехали до развилки дорог, а там преступник выстрелил Метельскому в голову и поджег автомобиль.

- Преступник действовал хладнокровно, расчетливо, дерзко. Был час пик, в этом месте активное движение транспорта. Все это говорит о психологической устойчивости преступника и наличии у него определенных профессиональных навыков, - говорит первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь. - На это указывало и то, что когда проезжавшая мимо машина остановилась и из нее вышел сотрудник МЧС, преступник вернулся к месту и выстрелил - спугнул сотрудника МЧС. После этого преступник вернулся к машине и усилил загорание автомобиля.

Как рассказывали Tut.by местные жители, внимание спасателя, который проезжал мимо, привлек дым из-под капота стоящей на обочине Audi Q5. Около автомобиля мужчина увидел «человека с горящей тряпкой, который бросил ее на капот и убежал в лес». Похоже, его спугнул спасатель, в которого действительно стали стрелять из леса, говорят источники — офицеру тоже пришлось убегать. Но он, по словам местных, мужчине в автомобиле уже ничем бы не помог, даже если бы успел достать — в салоне авто был труп с огнестрельными ранениями.

Светчикову предъявили обвинение только в вымогательствеФото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам Василия Галя, машина была уничтожена практически полностью, следов на месте происшествия, по которым можно было идентифицировать преступника, не нашли. Это повлияло в том числе на сроки расследования и поиск подозреваемого. Эксперты установили антропометрические данные преступника: мужчина примерно 40 лет, спортивного телосложения, ростом примерно 170 см.

Белорусские специалисты сотрудничали с коллегами из главного управления криминалистики Следственного комитета России.

- Была проведена работа с очевидцами, которые видели преступника и его действия. Удалось активизировать их память и составить субъективный портрет преступника.

А вот Синькевича обвиняют в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружиемФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Метельский передавал крупные суммы в долг - до 100 тысяч долларов»

Следствие отрабатывало несколько версий:

1) убийство совершил человек, который занял у Метельского деньги в долг;

2) убийство совершили спонтанно из корыстных побуждений (Метельский, как правило, перевозил с собой крупные суммы денег);

3) убийство связано с его работой, коммерческой деятельностью;

4) убийство совершили люди из его окружения из-за мести, ревности или по другим мотивам.

Во время расследования проверяли круг общения Метельского - порядка 700 человек. Отрабатывали все события в жизни и работе бизнесмена до момента убийства.

- Каждый месяц планомерно проверялся. Дошли до 2011 года. Было установлено, что в этом году его расходы существенно превысили официальные источники его доходов. У него появились крупные приобретения, недвижимость, Метельский передавал крупные суммы в долг - вплоть до 100 тысяч долларов. При этом Метельский не составлял документов - все на доверительной основе либо оформлялось на подставных лиц.

В Беларуси не нашли связей Метельского с контрагентами, которые могли бы стать источниками такого дохода. А вот в России обнаружили несколько организаций, с которыми он сотрудничал.

- Причем с этими же фирмами сотрудничал и менеджер Косяк, убийство которого произошло спустя полтора месяца после убийства Метельского, - добавил Василий Галь.

Как выяснилось, резко увеличить свои доходы Метельский смог благодаря сделкам с недвижимостью на вторичном рынке - он покупал и оформлял на третьих лиц квартиры.

«Синькевич нарушил договоренности и убил бизнесмена»

В конце 2017 года у следствия появилась новая версия - о связи убийства Метельского с убийством менеджера Андрея Косяка. К этому времени обвиняемые в убийстве Косяка - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков, уже были задержаны.

Напомним, начальника отдела продаж минского предприятия Андрея Косяка убили в ноябре 2016-го, исчез и его автомобиль Audi Q7. Из дома мужчины пропали 50 тысяч долларов, которые он собирался потратить на покупку нового автомобиля. По версии следствия, именно ради этих денег Косяка и убили. Через месяц в Минском районе нашли его машину Audi Q7 со следами крови, а труп обнаружили только в сентябре 2018-го, уже после вынесения приговора. Кроме того, и Светчикова, и Синькевича обвиняли в вымогательстве: в 2011 году обвиняемые требовали деньги у семейной пары из Минска, угрожая им расправой.

Они похитили женщину, отвезли в лес и заставили копать себе могилу. Пару пугали предметами, похожими на ампутированные пальцы, кисти рук человека, показывали якобы расчлененный труп в багажнике автомобиля. За три года обвиняемые получили от семьи 100 тысяч долларов. Приговор по делу Косяка им вынесли в сентябре: Светчикова приговорили к 23 годам лишения свободы, Синькевича - к 24 годам.

- Фигуранты находились больше года в следственном изоляторе (на момент расследования в конце 2017 года) и обо всех методах и формах оперативно-розыскной деятельности были осведомлены, что осложняло расследование, - говорит замчанальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. - Нами все равно была проведена не одна оперативная комбинация, тактические ходы, оперативная хитрость, в результате которых в октябре 2018-го Синькевич написал явку с повинной. Так, по его словам, Светчиков попросил его совершить убийство и даже назвал сумму - 30 тысяч. При этом в явке с повинной он указал такие данные, которые были известны только убийце, но утверждал, что узнал это от Светчикова.

Светчиков явку с повинной написал позже: он указал, что он подвозил Синькевича к месту убийства не однажды, что вымогали у Метельского долг в сумме 500 тысяч долларов.

- Мы уже поняли точно, что эти два фигуранта причастны к убийству. Оставалось определить роль каждого. Характеристика Синькевича не позволяла до конца ему верить - он человек дерзкий, в конфликтных ситуациях склонен к самовзвинчиванию, у него было желание лидерства. Служил не один десяток лет в спецподразделениях, подготовлен, умеет обращаться с оружием. Светчиков же сменил несколько мест работы, занимался спортом, последняя его должность - водитель убитого Косяка.

В результате Синькевичу предъявили обвинение в совершении убийства, поджоге автомобиля Метельского, вымогательстве имущества и незаконных действиях с оружием. Светчикова обвинили только в вымогательстве.

- В ходе следствия нами было достоверно установлено, что в умысел Светчикова не входило убийство Метельского. Целью было вымогательство, - подчеркнул Дмитрий Васюкович, следователь по особо важным делам главного следственного управления СК. - Синькевич вышел за рамки договоренностей. Так как Метельский не хотел платить деньги, было совершено его убийство.

Уголовное дело уже поступило для рассмотрения в Минский областной суд.