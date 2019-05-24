Выходные в Минске 25 и 26 мая: кино под звездами, праздник роднай мовы и тхэквондо-перформанс

- В Верхнем городе, у Ратуши, 25 мая с 12.00 до 13.00 представление от клубов исторической реконструкции, с 13.00 до 17.00 - Республиканский фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», с 16.00 до 17.00 в Jam-дворике (ул. Герцена, 2а) - проект для семей с детьми «Пешеходка KIDS». C 20.00 до 22.00 на сцене у КЗ «Верхний город» - концерт хоровых коллективов столичных музыкальных школ. Вход свободный.

- 25 мая в 21.00 открывается новый сезон проекта кинопоказов под открытым небом Open air Cinema. Приходите в Верхний город во дворик отеля «Монастырский» по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6, здесь будет демонстрироваться фильм Бориса Степанова «Я, Франциск Скорина». Показы планируются каждую вторую и четвертую субботы месяца, вплоть до 7 сентября, при благоприятных погодных условиях. Вход свободный.

- «Комсомолка» 25 мая с 10.00 в спортивном зале баскетбольного клуба «Цмокi» (ул. Уральская, 3 а) проводит популярную акцию для семей с маленькими детьми «Малыши на старт». Будем определять тех, кто быстрее всего ползает и бегает. В программе также много конкурсов, сюрпризов и подарков. Если вашему ребенку еще нет 2 лет – регистрируйтесь и участвуйте!

Бежим и ползем с «Комсомолкой»!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Фестиваль духовной и классической музыки «Кириллица» состоится 26 мая с 12.00 до 17.00 в парке Уго Чавеса, что в районе Каменной Горки. Гостей ждет много хорошей музыки, квест для детей и подростков, мастер-классы, полевая кухня и теплая душевная атмосфера. Вход свободный.

- Семейный инклюзив-театр «і» приглашает принять участие в необычном исследовании «Чувства города». 25 мая с 12.00 до 19.00 на первом этаже ТЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9) разместится конструкция с яркими шарами, которые станут отправной точкой в мир чувств и эмоций. Акция «Чувства города» пройдет в поддержку спектакля «8 чувств, или Рождение человека». Постановку можно будет увидеть 26 мая в 19.00 на сцене ДК профсоюзов.

- В день памяти Максима Богдановича, 25 мая, литературный музей поэта, что в Троицком предместье, предлагает большую программу. В 13.00 - пешеходная экскурсия по минским местам поэта «Я хацеў бы спаткацца з Вамі…», в 15.00 - экскурсия по экспозиции Литературного музея Максима Богдановича. Вход свободный, но просят зарегистрироваться по тел.(017) 334-07-61, (017) 334-42-69.

- Для молодежи - праздник белорусской культуры и языка «Паспяховы фэст». Он планируется 26 мая с 16.00 до 22.00 в кафе «Грай» (Интернациональная, 33) и в соседнем дворике. В программе - проект «Беларускамоўныя», вечер поэзии, мини-лекции «10 фактаў пра поспех», интерактив и много музыки. Ждут и семьи с детьми.

- На площади Я. Коласа открылся ежегодный и популярный у минчан и гостей города долгоиграющий проект «Художник и город». Можно в любое время дня и ночи прийти и посмотреть на репродукции произведений известной белорусской художницы Зои Литвиновой. Выставка ее работ будет проходить до середины июля.

- Индийский фестиваль, красочный праздник для всей семьи, состоится в ТЦ «МОМО» 25 мая с 13.00 до 17.00. В программе - анимационная программа в стиле болливудских фильмов, мастер-класс и флешмоб по индийскому танцу. На втором этаже торгового центра - кинотеатр «Болливуд», мастер-класс по макияжу индийской принцессы.

- Cемейно-развлекательный центр Kazki-Dark Ride аквапарка «Лебяжий» 25 мая в 13.00 приглашает на свой пятый день рождения. Организаторы обещают фееричную тусовку для всей семьи. Будут здесь и истории разных культур, и спортивные состязания, и сюрпризы.

- «Живи сегодня!» - под таким слоганом 25 и 26 мая в Dipservice Hall (пер. Войсковой, 4) пройдет крупный женский фестиваль Lady Fest. Темы - образование, красота и здоровье, творчество и самореализация. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться на сайте ladyfest.by.

- Посольство Республики Корея в Беларуси приглашает на «Тхэквондо-перформанс». Традиционное боевое искусство Кореи». Планируются выступления корейской образцово-показательной команды по тхэквондо и большая культурная программа. Все это 24 мая в 19.00 во Дворце спорта «Уручье» (пр. Независимости, 196). Вход свободный.