У юных футболистов Бреста и Борисов будет свое «класико»

Одно из самых принципиальных противостояний в мировом футболе на клубном уровне – это матчи «Барселоны» и мадридского «Реала». Их встречи называют El clasiсo – «Эль-класико» или просто «класико». Это определение как кальку используют и в других странах. В Беларуси так называли матчи минского «Динамо» и борисовского БАТЭ. Иногда иронично использовании дефиницию «бульбакласико».

В Бресте креативщики придумали новое «класико». 6 июня в 19.00 на ОСК "Брестский" состоится первый товарищеский матч между командами «Динамо-Брест» и БАТЭ, составленными из футболистов не старше 13 лет. Игра будет носить название «детское класико». Как отмечают организаторы, это уникальный проект для футбольной Беларуси.

Белорусское детское «класико» станет традиционным и будет проходить в двух городах – Бресте и Борисове. Официальный слоган: «Игры будущих чемпионов».

Все серьезно и красиво. В четверг в конференц-зале АБФФ представители «Динамо-Брест» и БАТЭ дали пресс-коференцию.

– Этот матч важен, потому что мы играем перед большими трибунами, - говорит Матвей Жирнов, футболист БАТЭ. - Мы с "Динамо-Брест" получим хороший опыт. Хочется быстрее выйти на поле и почувствовать себя профессиональным футболистом.

Футболист брестского «Динамо» Никита Кондратеня тоже с нетерпением ждет матч:

– Эмоции зашкаливают. Мы просто не поверили, когда о матче сказал главный тренер. Через некоторое время поняли, что это правда. Матч станет для нас первым перед таким количеством людей, на таком поле и с хорошим соперником. У всех очень хорошее настроение, готовимся к игре.

Генеральный секретарь БАТЭ Кирилл Малеев.

Генеральный секретарь БАТЭ Кирилл Малеев:

– Футбольный клуб БАТЭ с интересом отнесся к данной идее. Этот проект в рамках популяризации футбола соответствует целям АБФФ и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Матч повысит интерес зрителей к детскому футболу, а формат проведения позволит создать атмосферу праздника и привлечь еще больше ребят в академии.

Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Максим Краснобаев.

Генеральный менеджер «Динамо-Брест» Максим Краснобаев настроен оптимистично и говорит патетично:

- Событие, которое произойдет 6 июня, уникальное для нашей страны. El clasiсo – известное во всем мире испанское дерби, принципиальное противостояние между двумя сильнейшими командами страны – «Реал Мадрид» и «Барселоной». Мы открываем уникальное для Беларуси «детское класико» (Clasico kids), в котором сойдутся два самых непримиримых и титулованных клуба белорусской высшей лиги – «Динамо-Брест» и БАТЭ. В определенном смысле это борьба будущего двух клубов, потому что на поле выйдут дети – воспитанники клубов, команды U-13.

Что такое детское класико? Это большой футбол для маленьких футболистов. Это статусный матч, который дает возможность детям на время матча перенестись в будущее и увидеть себя взрослыми профессиональными спортсменом. Просто представьте – еще вчера они выводили звезд из любимых команд на матч, а сегодня они сами звезды. Пусть еще не открытые, не названные громко по имени, но горящие ярким огнем. Они выходят на большую арену к своему болельщику для того, чтобы проявить себя и добиться победы. Уверены, что для ребят это станет мощной мотивацией для развития, позволит более профессионально отнестись к своей работе.