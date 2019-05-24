В память о том, кто прошел всю войну...

Чудаков Петр Федорович был призван в ряды Красной Армии 13 сентября 1940 года. Сведения о его боевом пути начинаются лишь с 16 декабря 1941 года – из наградного листа на представления к ордену Красной звезды. На тот момент Петр Федорович был сержантом, начальником р/станции отдельного батальона связи 47-ой отдельной стрелковой бригады 1-ой Ударной армии. Орденом Красной звезды его наградили всего через полтора года после начала войны: приказ войскам 1-ой Ударной армии №0566 датирован 12 декабря 1942 года…

О военном пути Петра Чудакова мы знаем лишь из официальных сведений. Следующее упоминание о нем относится к 5 июля 1943 года: 83 отдельный полк связи 1-ой танковой армии. Воронежский фронт. В то время Чудаков был старшиной, начальником станции РСМК. Приказом по 83 отдельному полку связи от 19 июля 1943 года № 6, Петра Федоровича награждают медалью "За отвагу".

Дальнейший военный путь мне не известен. Знаю, что было много ранений, контузий. По окончании войны он ушел в запас.

Петр Федорович Чудаков ушел из жизни в 1969 году – сказались перенесенные во время войны ранения. Ему было всего лишь 49 лет. Похороны прошли на родине воина – в деревне Тепляки Мошканского с/с Сенненского района Витебской области.

О Петре Федоровиче осталась память как о человеке, который прошел всю войну и вернулся с нее с медалями.

Анатолий