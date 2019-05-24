Минское «Динамо» забрали у Юрия Чижа через суд

История эта тянется с 1990-х, когда минское «Динамо» принадлежало бизнесмену Евгению Хвастовичу. В 1998-м государство решило вернуть клуб под свое крыло. Найти общий язык с Хвастовичем не получилось, в итоге было создано новое юрлицо - ЗАО «ФК «Динамо-Минск» (из-за этого потом были вопросы с правопреемственностью).

К лету 1999-го в состав учредителей входили: управление по спорту и туризму Мингорисполкома, Беларусбанк, БФСО «Динамо», «Белтелеком», «Белспортобеспечение», ООО «Трайпл», позже добавился «Раковский Бровар». 9 декабря 1999-го на собрании новых учредителей был сформирован новый уставной фонд, количество акций увеличилось до 108. «Трайпл» в лице Юрия Чижа стал главным владельцем клуба.

За 20 лет при Чиже успехи «Динамо» были далеки от первоначальных ожиданий: клуб, который в 1990-х был флагманом и гегемоном, выиграл всего один чемпионский титул в Беларуси (2004 год), один раз стал обладателем Кубка страны (2003), два раза выходил в групповой раунд Лиги Европы (2014, 2015). Для сравнения: БАТЭ в 1999-м проводил свой второй сезон в Высшей лиге и в первый раз стал чемпионом. К 2019 году у борисовчан уже 15 титулов.

В августе 2018-го «Динамо» в Лиге Европы дома разгромило питерский «Зенит» - 4:0. Казалось, назревает сенсация. Но в ответном матче было фиаско - поражение 1:8. Многие говорили о странном характере матча, но это так и осталось предположениями. Главное в том, что с тех пор Чиж перестал появляться на матчах «Динамо», а в кулуарах стали поговаривать, что запущен процесс смены владельца клуба. Среди возможных новых владельцев называли бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Прокопеню. Потом молва новым возможным собственником «Динамо» называла Мингорисполком (либо он впоследствии будет искать новых инвесторов и патронов). Ожидалось, что смена собственника состоится к началу 2019 года. Но в январе команда вышла из отпуска, а кто новый владелец, так и не было понятно. Вроде бы и Чиж не у дел, но и нового хозяина нет.

Юрий Чиж в 56 лет чувствует себя на 36. Какова его роль в нынешнем «Динамо»?

Ситуация неожиданным образом повернулась 22 мая в Экономическом суде Минска. Там рассматривали иск Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома (УСиТ) к ЗАО «ФК «Динамо-Минск» о признании недействительным решения собрания учредителей и выпуске акций 9 декабря 1999 года. УСиТ настаивало на том, что тогда решения собрания были приняты с участием лиц, которые не являлись учредителями «Динамо» («Трайпл» и «Раковский Бровар»). А также на том, что акции не были зарегистрированы в установленном порядке, значит, не могли быть приобретены этими лицами.

Представлявший интересы «Динамо» адвокат Дмитрий Тарасов исковые требования не признал. Срок исковой давности по этому вопросу давно прошел (более 19 лет). Тарасов также подчеркнул, что истец (УСиТ) был введен в состав акционеров одновременно с ООО «Трайпл» и организацией «Белспортобеспечение», а после на собрании 18 ноября 1999 года голосовал за включение в состав акционеров новых участников. Да и акции не могли быть выпущены с нарушением положения о порядке эмиссии ценных бумаг, так как само положение было принято спустя полгода после собрания в декабре 1999-го.

Несмотря на все доводы адвоката, судья поддержал исковые требования. Получается, Чиж 20 лет нелегитимно управлял клубом…

Но во время процесса открылся занятный факт. Как сообщает БелаПАН, в конце августа 2018 года в «Трайпл» поступило обращение за подписью председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с предложением «на безвозмездной основе передать в собственность города Минска 52 акции ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Представители «Трайпла» ответили, что только на покупку акций потратили миллион долларов, были погашены долги на сумму более 2,5 миллиона долларов, неоднократно оказывалась спонсорская помощь. «Трайпл» был готов продать акции за миллион белорусских рублей. Но официального ответа не было получено.

Ситуацию стороны не комментируют. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции Экономического суда Минска в течение 15 дней. Если ничего не изменится, дальнейшей судьбой «Динамо» будет заниматься Мингорисполком.