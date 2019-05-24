ZENA о выступлении на «Евровидении-2019»: «Все было идеально!»

- Зина, как ты оцениваешь свое выступление в финале «Евровидения»? - спросили мы.

- Идеально. Довольна всем, что произошло на сцене: я круто спела, никто из бэк-вокалистов и танцоров не подвел. Мы выдали максимально хороший результат. Рада, что в 16 лет представила свою страну на конкурсе, прошла в финал. Моя команда и я сделали большое дело. Да, третьи с конца, - смеется. - Но какая разница, какое место? Если выступление было на уровне и все об этом говорят. Вот если бы я плохо спела, мне было бы грустно. А так нет!

- Беларусь заняла не 3-е место с конца, а 24-е из 41! Представьте, сколько стран не прошло в финал. Для нас это настоящее счастье, я сорвал голос так, что два дня не мог говорить, - подходит папа Зины и ее директор Александр Куприянович. - Понимаю, почему все так стремятся в финал. Твоя страна остается в топе еще неделю: все о тебе говорят, пишут, снимают сюжеты.

ZENA рассказала, что в ближайшее время планирует выпустить свой первый альбом - уже записаны 8 песен.Фото: Эвика ОТТО

- Есть мнение, что песня Like It устарела на 10 лет, согласны? - спросили у соавтора песни Юлии Киреевой.

- Не согласна, она писалась специально для Зины, а не для того, чтобы отразить модные тенденции. Мы хотели показать позитивные энергию Зины, ее вокальные данные. Стилистика - последнее, о чем мы думали. Все, что мы хотели, - сделать гармоничный трек.

- Зина, твой образ назвали слишком взрослым, согласна?

- Все было очень гармонично, красиво, не вульгарно и не взросло и не очень пошло, потому что в 16 лет подростки могут так выглядеть, и они так выглядят. Тем более это взрослый конкурс. Если бы это было детское «Евровидение», я бы выглядела по-другому. Все идеи для образа исходили от меня. Стилист просто воплощал их в жизнь. Кстати, скоро у меня выйдет новая коллекция одежды под названием Like It.

- Зина, совсем недавно на твоем левом предплечье появилась татуировка. Она настоящая или это фейк?

- Настоящая, она сейчас в процессе, начала ее набивать еще в Москве перед поездкой в Израиль. Я так почувствовала: захотела запечатлеть на себе важные события жизни. Тут много смыслов, но больше личных, чем публичных. Возможно, когда доделаю тату, расскажу.

- На «Евровидении» выступала мировая звезда Мадонна. Удалось ли тебе с ней познакомиться?

- Во-первых, очень круто, что мировые звезды пишут такую классную музыку. Мы услышали несколько премьер. Кроме Мадонны выступал еще рэпер Quavo. Помню, смотрю на них и рыдаю беззвучно! Это же чудо, что я увидела таких звезд и выступала с ними на одной сцене. Это просто вау!

Зина мечтает сыграть в кино - предпочитает ужасы.Фото: Эвика ОТТО

- Зина, ты бы хотела вернуться еще раз на «Евровидение»?

- Сейчас не хочу, но не могу сказать, что будет через пару лет. Пока это был мой последний конкурс. И я рада, что «Евровидение» стало последней жирной точкой в моей жизни в плане конкурсов.

- В 16 лет последний, в 17 - посмотрим. Сейчас она хочет отдохнуть. Планируем в июле две недели провести еще раз в Израиле. Очень понравилась нам эта страна: климат, люди, еда, - добавил папа.

- Какой номер тебе понравился больше всего?

- Португалия. Расстроилась, что они не прошли в финал - классный номер. Я бы дала Португалии первое место! Еще мне понравились Италия, Испания. Дункан Лоуренс (победитель конкурса. - Авт.) неплохо выступил, но не впечатлил.

- Что тебе не понравилось на «Евровидении»?

- Меня разочаровали кондиционеры. Они были везде. Это смерть для вокалиста. Мы кутались в одеяла в гримерках. Все остальное было идеально - расписание, волонтеры, звук, свет. А еще мне не протерли сундук: он был грязный, а нужно было на нем сидеть в белом костюме. Еще у нас чуть не сгорел бомбер. Танцор должен был бросить его на обозначенный на полу крестик, а он упал в десяти сантиметрах от пиротехники. Но, к счастью, когда пошел огонь, он не загорелся. Мне было страшно работать с огнем - переживала, что могут загореться волосы или костюмы у ребят из команды.

ZENA рассказала, что в ближайшее время планирует выпустить свой первый альбом - уже записаны 8 песен, мечтает сыграть в кино - предпочитает ужасы, а еще ей нужно закончить школу. Следующий год - выпускной.