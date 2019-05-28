Как одеться на выпускной не банально

Часто на выпускных вечерах девушек можно увидеть в длинных платьях с пышными юбками, а парней - в синих или черных костюмах с белыми рубашками. А что делать, если хочется выделиться? Мы узнали у стилиста, как одеться на выпускной, чтобы не быть как все и при этом выглядеть на празднике уместно.

5 идей для девушек

1. Брючный костюм

На фоне одноклассниц в платьях пастельных тонов вы будете смотреться очень эффектно, если подберете удачный брючный костюм. Цвет можно выбрать любой, но черный и белый будут смотреться более торжественно. Надеть костюм нужно не на рубашку, а на шелковый топ на бретелях. Волосы соберите в высокий хвост, добавьте массивные серьги. Чем больше они будут блестеть, тем лучше!

Фото: pinterest.com

- Жакет выбирайте прямого фасона, до середины бедра, а если хочется подчеркнуть фигуру, можно подпоясать его ремнем, - говорит стилист. – Самые актуальные модели брюк в этом сезоне – прямые со стрелками и широкие палаццо. Они подходят под любой тип фигуры, а с обувью на каблуке будет просто космос! А если выбрать удобные лоферы или балетки с острым носом (золотистые, серебристые, цвета фуксии), то вы сможете еще и танцевать в них всю ночь напролет. Кстати, брючный костюм вам потом еще не раз пригодится и после выпускного.

2. Комбинезон

Фото: pinterest.com

Главное - выбрать модель без кулиски (веревочек, которые затягиваются на поясе), это выглядит слишком буднично. Для праздничного вечера подойдет комбинезон яркого цвета с открытой спиной и перекрестными лентами сзади. Важно, чтобы он сидел по фигуре, не нарушая пропорции тела. Добавьте лаконичные босоножки с минимумом деталей. Если руки открыты, хорошо будут смотреться несколько браслетов, а если вырез позволяет - то многослойные подвески на шею. Волосы можно собрать в хвост или сделать локоны.

3. Платье с пайетками

Фото: toptop.ru

- Многие считают, что такой наряд подходит только для новогодней ночи, но это не так, - говорит Ольга. - Сиять можно и на выпускном: при вечернем освещении вы будете королевой дискотеки. Можно выбрать мини-платье с объемными рукавами-буфами в стиле 80-х, это отличный вариант для худеньких девушек. Украшение если и стоит добавлять, то очень лаконичное. С прической не переигрывайте: достаточно аккуратного пучка. Для бунтарской натуры такой наряд можно сочетать с кожаными ботинками.

4. Платье из хлопкового кружева

Фото: pinterest.com

Этот модный тренд отлично подходит для выпускного вечера: платье из кружева подчеркнет нежность возраста девушек. Идеально, если у платья будет воротничок-стойка в викторианском стиле. Отлично будет смотреться тотал-лук в белом цвете: кружевное белое платье, такого же цвета босоножки плюс массивные серьги с жемчугом. На голове - растрепанный пучок.

5. Платье из шифона

Стилист советует присмотреться и к длинным летящим платьям из шифона или шелка. Можно выбрать модель с запахом, декорированную рюшами, и обыграть сандалиями в гладиаторском стиле. Эффектно будет смотреться цветочный принт на черном фоне. Вместо клатча возьмите модную соломенную сумочку, а из украшений добавьте необработанный жемчуг. Прическа - локоны с эффектом мокрых волос.

5 идей для парней

1. Некомплектный костюм с рубашкой

Фото: pinterest.com

Вместо строгого однотонного костюма подберите пиджак и брюки разных, но сочетающихся между собой расцветок. Например, бордовые брюки и песочный пиджак или синие брюки и клетчатый синий пиджак. Если сомневаетесь, попросите консультанта в магазине помочь вам с выбором: к той обуви, которая у вас уже есть, вам помогут подобрать одежду.

2. Костюм с футболкой

Если вы выберете все-таки однотонный костюм, стилист советует не дополнять его рубашкой и галстуком, что немедленно превратит вас в банковского работника или друга жениха. Лучше подберите к нему оригинальную футболку с рисунком и надписью на светлом фоне.

3. Жилеты

Фото: pinterest.com

Не обязательно приходить на праздничный вечер в пиджаке. Отлично будет смотреться жилет с брюками: выглядит не банально, к тому же помогает держать осанку, да и летом в нем намного комфортнее.

- Одно из удачных сочетаний: бежевые брюки, светлая рубашка и коричневый жилет, - говорит стилист. – Или клетчатый жилет с брюками, которые повторяют один из цветов верха.

4. Клетчатые брюки

Укороченные клетчатые брюки в стиле 60-х можно сочетать с белой футболкой или рубашкой с закатанными рукавами, джинсовой курткой и тяжелыми ботинками.

5. Джинсы

Фото: pinterest.com

Джинсы тоже могут быть подходящей одеждой для праздничного вечера, но в этом случае они должны быть классическими однотонными, без всяческих потертостей и подворотов. Добавьте белую рубашку и броги на массивной подошве.