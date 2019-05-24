Глава Комитета госконтроля: «К сожалению, надо постоянно ходить с дубиной и контролировать»

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов дал интервью программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1», в котором рассказал о…

…нарушениях во время посевной кампании

- У меня душа болит, когда я называю эту цифру. То, что мы успели проверить, - 2490 нарушений. Наказали около 600 руководителей сельхозорганизаций, 15 уголовных дел возбудили. Это вынужденная мера, на которую мы шли и будем идти. (…) Зачем приходить на руководящую должность, если ты не можешь навести элементарный порядок? Мы приезжаем в какое-то хозяйство уже после этой встряски в Шкловском районе, а у них даже никто не чесался. Все на это русское «авось» думают: а вдруг пронесет на этот раз?

…развитии Оршанского района

- Показатели, которые есть на сегодняшний день в экономическом развитии Оршанского региона, далеки от идеальных. В строительном комплексе есть движение, вот промышленность меня беспокоит. И эти планы на 2021, 2022 годы. Я из опыта своей работы знаю: если человек намечает планы на отдаленную перспективу - это временщик, который думает: «В 2020 году я, может, соскочу с этой проблемы, и меня потом не достанут». Нет, все будут отвечать за то, что не сделали, и причем очень жестко.

…борьбе с долгостроями

- К сожалению, надо постоянно ходить с дубиной и постоянно контролировать. Пока не занесешь дамоклов меч над чьей-то головой, проблемы с мертвой точки не сдвигаются. Главой государства была поставлена задача снизить количество проблемных домов. С 35 домов это количество уменьшилось до 8. Тут, как из-под снега подснежники, повылезали новые проблемные дома в этом году, их количество - 32. (…) Придется, наверное, какие-то серьезные решительные меры принимать. Если человек ждет, что эта квартира должна быть введена в июне 2019 года, а ее переносят на год, вы представляете, с каким настроением человек живет этот год.

…сокращении количества проверок

- Если мы не пошли к нему на проверку и не трясем его, это не значит, что он вне поля зрения проверяющих и контролирующих органов. (…) Если мы видим, что возникают какие-то риски, которые могут говорить о том, что предприятие работает вне правовых рамок, мы назначаем его проверку. Если говорить по прошлому году по сравнению с 2017-м, мы в 17 раз всеми контролирующими органами сократили количество проверок.