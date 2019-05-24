Фотофакт: новейший Boeing 737 MAX собирают для «Белавиа»

О том, что «Белавиа» заказала в лизинг четыре новеньких Boeing 737 MAX 8 последнего поколения, стало известно еще прошлым летом. Первый борт прямо с завода в американском Сиэтле ждали уже в конце мая этого года. Однако 10 марта в Эфиопии разбился новенький Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек. Осенью прошлого года точно такой же самолет авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии - 189 погибших. Официальные результаты расследования еще не объявили, однако уже понятно: в обоих случаях виновата неправильно сработавшая электроника, она вмешивается в работу пилотов, берет управление на себя и буквально сваливает самолет в штопор. Авиакомпании Америки, Европы и Азии временно отказались от использования таких самолетов до решения вопроса с их безопасностью.

Поставки уже заказанных самолетов - на паузе. Так же поступили в «Белавиа»: поставки четырех Boeing 737 MAX 8 пока приостановлены до выяснения обстоятельств авиакатастроф. Сколько времени уйдет на улаживание всей ситуации, пока непонятно. По некоторым данным, возобновление полетов и поставок произойдет не раньше августа. Тем временем авиакомпании терпят убытки от простоев самолетов, и китайские перевозчики уже потребовали от Boeing компенсации.

Компания Boeing обещает оперативно решить все проблемы и постепенно строит уже заказанные борта. Фотографии сборки первого самолета 737 MAX с логотипами «Белавиа» сделали в Сиэтле американские авиаспоттеры - фотоохотники за самолетами.

Вертикальный стабилизатор для новенького Boeing 737 MAX 8 для «Белавиа». Видна уже окрашенная в фирменный василек часть - остальное покрасят уже после полной сборки самолета. Фото: twitter.com/aeroimageschris.

На одной фотографии виден вертикальный стабилизатор, а именно - уже окрашенная в фирменный василек часть, остальное покрасят уже после полной сборки самолета. На других снимках - законцовки крыльев самолета, их в фирменные цвета авиакомпании тоже красят сразу.

Сразу в фирменные цвета авиакомпании красят и законцовки крыльев. Фото: twitter.com/aeroimageschris.

Параллельно «Белавиа» продолжает наращивать флот самолетами других моделей. Кроме трех уже прилетевших в Беларусь новых Embraer авиакомпания продолжает получать бэушные самолеты. По данным «Комсомолки», уже оформлены в оперативный лизинг два самолета Boeing 737-800 NG - это самолеты предыдущего поколения. Первый прилетел в Беларусь 14 мая и практически сразу приступил к работе - начал возить отдыхающих в Анталью и Хургаду. Второй борт ожидается в Минске в ближайшее время. Этому самолету 14 лет, раньше он эксплуатировался в испанской, турецкой и румынской авиакомпаниях.

Сразу в фирменные цвета авиакомпании красят и законцовки крыльев. Фото: twitter.com/aeroimageschris.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Аэрофлот» на минских рейсах стал заменять скандальные «Суперджеты» на Airbus

Напомним, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» случилась трагедия: при посадке загорелся «Суперджет» - в страшном пожаре погиб 41 пассажир. С тех по России прокатилась череда задержек и отмен рейсов, выполняемых на «Суперджетах», по различным техническим причинам.

У авиакомпании «Белавиа» самолетов «Суперджет» нет. Но к нам такие самолеты прилетают постоянно, «Аэрофлот» использует их на рейсе Москва - Минск. Три из пяти ежедневных рейсов авиакомпания выполняет на таких самолетах. Это утренний рейс, который прибывает в Минск в 10.00, дневной прибывает в 14.55, вечерний - в 23.35. Из Минска «Суперджеты» улетают соответственно в 10.55, в 16.00 и в 6.10 утра. Но в последнее время «Аэрофлот» начал заменять некоторые «Суперджеты», летящие в Минск, на французские Airbus. Так было на утренних рейсах 17 и 19 мая.