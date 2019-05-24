Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отставке

24 мая британской премьер Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку, завершая таким образом очень непростые три года своей карьеры. Она покинет пост главы Консервативной партии и премьер-министра 7 июня, сообщает британское издание The Guardian.

Заявление Тереза Мэй сделала сегодня на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Она сказала, что для нее было огромной честью служить своей стране, став второй в ее истории женщиной на посту премьер-министра. Первой, напомним, была легендарная Маргарет Тэтчер. В той части, где Мэй благодарила судьбу за возможность служить своей стране, голос политика дрогнул.

Потом Тереза Мэй уверенным тоном перечислила, чего смогло добиться правительство за эти три года. И все же признала, что тот факт, что она не смогла благополучно провести Брексит, станет для нее источником огромных сожалений.

- Я сделала все от меня зависящее, чтобы убедить членов парламента поддержать сделку по Брексит. Но, к сожалению, я не смогла этого сделать, - сказала премьер-министр. Напомним, именно из-за затянувшегося Брексита и срывов одних договоренностей за другими коллеги и начали настаивать на отставке Терезы Мэй, уже однажды вынеся этот вопрос на голосование. Если бы Мэй не ушла сама, депутаты парламента голосовали бы во второй раз.

Премьер пока останется на Даунинг-стрит, чтобы ознакомиться с результатами европейских выборов, которые прогнозируются катастрофичными для ее партии, и принять Дональда Трампа, который прибудет в Великобританию с визитом.

Процесс выбора нового лидера начнется на следующей неделе и продолжится, по предположениям, около шести недель.