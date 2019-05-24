Удивительные цены Комаровки: черешня - 39 рублей, ранний картофель из Азербайджана - 12 и букет сирени - 20

Похоже, утро пятницы - идеальное время для похода за покупками на Комаровку. Людей практически нет, а небольшие очереди - только за яблоками по 1 - 1,5 рубля. Продавцы неспешно выкладывают на прилавки абрикосы и черешню, иногда даже не верится, что настоящие - настолько они идеальной формы и яркого цвета.

Утро пятницы – идеальное время для похода за покупками на КомаровкуФото: Таисия САВИНА

«Дороговато, но что ни сделаешь для любимой женщины?»

Первым делом иду посмотреть на белорусскую клубнику, которая в начале месяца стоила 12 рублей. Что ж, за три недели мало что поменялось: стоит наша недозрелая клубничка теперь на 2 рубля меньше, но все равно дороже остальной на рынке. Греческая и польская клубника в цене не упали - все те же 10 рублей, украинская - 7 рублей за килограмм. Хотя, если пройти к последним рядам, можно найти украинскую по 6 рублей, а греческую по 9. Но в целом ягоды стало меньше, на ее место пришла черешня. И выглядит она настолько аппетитно, что удержаться от покупки помогает только взгляд на ценник: в среднем 17 - 25 рублей за килограмм, но есть и сирийская черешня аж по 39 рублей.

Украинскую клубнику можно взять за 7 рублей за килограмм.Фото: Таисия САВИНА

Довольный мужчина берет 2 кг черешни по 22 рубля:

- Дороговато, конечно, но что ни сделаешь для любимой женщины? Я уже второй раз беру за неделю, беременная жена постоянно ее требует. Через 10 минут одни косточки остаются, - смеется он.

Черешня выглядит настолько аппетитно, что удержаться невозможно!Фото: Таисия САВИНА

Появилась на прилавках испанская голубика по 34 - 40 рублей, наших ягод нет. А вот малины пока совсем мало, и та из Марокко по 15 рублей.

- Пока белорусской на рынке нет, неплохо берут марокканскую. Очень вкусная! - объясняет продавец.

На прилавках появилась и голубика.Фото: Таисия САВИНА

Рядом с заморской малиной лежит картофель ранний из Азербайджана по 12 рублей. По виду такой же, как и белорусский, только в 6 раз дороже.

Бросаются в глаза и персики с нектаринами и абрикосами, которых месяц назад на рынке практически не было. Испанские и узбекские абрикосы по 6 - 9,5 рубля. Есть неплохие персики и по 3 рубля, хотя рядом у женщины на вид точно такие абрикосы и персики уже по 15. Говорит, они вкуснее.

Бросаются в глаза и персики с нектаринамиФото: Таисия САВИНА

Привычные для наших широт овощи в цене не уступают многим фруктам. Перцы - удовольствие не из дешевых, в среднем около 7 - 8 рублей за кило. В дефиците оказывается и свежая белокочанная капуста, ее мало, и та из Узбекистана по 1,5 - 3 рубля за килограмм.

Перцы - удовольствие не из дешевых.Фото: Таисия САВИНА

- Не знаю почему, но она за год подорожала. Точно не скажу на сколько, но кажется, раза в полтора, - вспоминает продавец Дмитрий.

Белокочанная капуста – 1,5 - 3 рубля за килограмм.Фото: Таисия САВИНА

Но больше всего удивляет лук-севок, маленький стаканчик которого стоит… 10 - 13 рублей!

- Ну а что вы хотели, его уже нигде нет! - говорит продавец. Ради интереса обошла весь рынок в поисках этого золотого лука и не нашла больше ни у кого.

На Комаровском рынке лук-севок стоит 10-13 рублей!Фото: Таисия САВИНА

Помидоры и огурцы чуть-чуть подешевели: аппетитные малиновые томаты теперь можно найти и по 3,5 рубля, а огурцы - по 1,5 рубля. Правда, наши пинские огурчики оказались безвкусные и не ароматные.

Помидоры и огурцы чуть-чуть подешевели.Фото: Таисия САВИНА

«Букет сирени - 20 рублей, но вам отдам за 15»

На крытой части рынка нашлись диетические торты собственного приготовления по 3 - 4 рубля за кусочек в 140 - 150 граммов. Получается в 1,5 - 2 раза дороже, чем за обычные, но и в три раза менее калорийно. На вкус, как по мне, не хуже пирожных.

- Все делаю сама, вместо сахара натуральные подсластители, например стевия, вместо пшеничной муки - кокосовая или ржаная. Чаще всего покупают лакомства диабетики, и за день обычно все продается, - рассказывает продавец Дарья.

Продавец Дарья торгует диетическими тортами собственного приготовленияФото: Таисия САВИНА

Ее подруга Анастасия торгует полезными завтраками родом из Скандинавии - гранолой. По сути, это мюсли с полезными добавками, без сахара. Порция 100 граммов стоит 3,5 рубля, 350 граммов - 10 рублей. Девушка делает их сама, продает как физлицо.

- Я стою здесь уже месяц. За день продаю около 20 маленьких баночек и 5 - 10 больших упаковок. Но сильно зависит от дня недели, по выходным ухожу, распродав все. Здесь многие продавцы меняются: некоторые приходят на день и уходят, ничего не продав. Приходили, например, с дорогущей пастилой или сушеными апельсинами по 10 рублей за 50 граммов. Конечно, это не продавалось, - рассказывает Анастасия.

Анастасия торгует полезными завтраками родом из Скандинавии – гранола.Фото: Таисия САВИНА

На выходе с рынка замечаю женщин с типичными для мая букетами сирени и пионов. Мне лично их наломать негде, а обрывать кусты - стыдно, так что придется купить. Но цена немного шокирует: сирень оказалась аж по 20 рублей за букет, хотя, увидев мое лицо, продавец сбросила до 15. Притом что в переходах в центре города практически такие же букеты продают по 3! Пионы оказались по 4 рубля за штуку, то есть приличный букет обойдется аж в 12 - 20 рублей.

ЧТО ПОЧЕМ

Апельсины - 4,5 рубля

Абрикосы - 6 - 15 рублей

Персики - 3 - 7 рублей

Перцы - 7 - 8 рублей

Помидоры - 2 - 5 рублей

Черри - 4 - 5,5 рубля

Лук-севок - 10 - 13 рублей

Груши - 3,5 - 6 рублей

Шампиньоны свежие - 4 - 5,5 рубля

Виноград - 8 - 9 рублей

Огурцы - 1,5 - 3,5 рубля

Картофель ранний белорусский - 1 - 4рубля

Баклажан - 3 - 4 рубля

Кабачки - 2,5 рубля

Капуста - 1,5 - 2,5 рубля

Вешенки свежие - 5,8 рубля

Помидоры - 3,5 - 5 рублей