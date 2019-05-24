Александр Лукашенко проинспектировал МКАД

Перед тем как ознакомится с работами на МКАД и в окрестностях, Александр Лукашенко сказал чиновникам:

- Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки.

На площадке, где встречали президента, стояли автобусы МАЗ и "Неман", украшенные символикой Европейских игр, а также автомобиль Geely Atlas.

В беседе с водителями президент признался, что ему нравится Geely Atlas: «Приличная машина».

Александр Лукашенко объяснил, почему он обратил пристальное внимание на дороги:

- Это лицо Минска. Минск - лицо страны. Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедет много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать.

Президент вместе с чиновниками разного уровня на пассажирских сиденьях автобуса проехали по МКАД. По ходу движения он наглядно приводил примеры как удачного оформления придорожных территорий, так и указывал на недостатки, сообщает БелТА.

- Наверное, начнем с основных дорог и пойдем к границам нашей страны. Надо благоустраивать Беларусь, нельзя останавливаться. Это наша фишка. Кто бы сюда ни приезжал, все ахают, как хорошо, природа хорошая. Но природе надо не только радоваться, не только жить с ней в мире и согласии - природу надо и украшать, совершенствовать, - подчеркнул Александр Лукашенко.

В беседе с журналистами мэр Минска Анатолий Сивак сказал, что автомобилистов больше всего волнует состояние путепроводов на МКАД. Поэтому их ремонт будет продолжен. Как и всей дорожной инфраструктуры города.

Во время визита президент обсудил с чиновниками не только дороги, но и другие проблемы, в частности, сроки строительства и внешнего благоустройства объектов:

- Что это за дело: деревня как деревня, улица как улица - нет, какой-то инвестор взял землю и развел стройку на 5 - 7 лет. Машины туда едут - пыль, грязь. Это ненормально. Если ты хочешь построить дом или какой-то объект - пожалуйста, вот тебе участок, ты подготовься для того, чтобы можно было строить (прежде всего финансово), и максимум за три года построй объект, сделай благоустройство. Внутри можешь даже не делать - это твое дело. Главное, чтобы внешне было нормально, благоустроено и людям не мешало.