Едем в Будапешт танцевать в руин-барах, смотреть замки венгерских королей и плавать в купальнях

Для каждого туриста с претензией у Будапешта есть свой козырь. Фанатам архитектуры - барочные церкви, готические соборы, замки королей; любителям шумных вечеринок - руин-бары. За спокойным отдыхом можно отправиться в купальни, за горным воздухом - на Геллерт. Это разнообразие покоряет настолько, что в этот город хочется возвращаться вновь и вновь.

Архитектура Будапешта поражает на каждом шагу – только успевай все усмотретьФото: Ольга ШИЛАК

Одна столица - два города

Столица Венгрии разделена рекой Дунай на два разных по духу города: Буду и Пешт. Первый холмистый и спокойный, второй равнинный и, кажется, никогда не спит. Раньше их соединял один цепной мост, сейчас их восемь. Отправляйтесь на набережную Дуная, которая занесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Это будет разминкой перед дальнейшими архитектурными потрясениями.

Обязательно поднимитесь на гору ГеллертФото: Ольга ШИЛАК

Мы жили в Пеште, поэтому в основном время проводили именно там. Первое, что сразу бросается в глаза, - огромный проспект Андраши, который тоже есть в списке ЮНЕСКО. Пышные архитектурные ансамбли разных стилей вперемежку со стройными деревьями - только успевай все усмотреть. Проспект ведет к площади Героев, где туристы охотно фотографируются на фоне надписи BUDAPEST. Здесь же начинается большой парк Варошлигет, где находится замок Вайдахуньяд. К слову, изначально это был деревянный павильон, который сделали к 1000-летию обретения венграми родины. И его планировали после праздника разобрать, но он так понравился горожанам, что его решили возвести на том же месте в камне. Уходя оттуда, подержитесь за перо памятника Анонимусу - венгры уверены: это на удачу.

Площадь Героев в БудапештеФото: Ольга ШИЛАК

Аутентичное место - еврейский квартал, здесь много узеньких улиц со старинными синагогами и музеями. Там же находится Мемориальный комплекс холокоста в Будапеште. Интересно, что есть отдельная экспозиция про Минское гетто.

А вот такую часть здания мы увидели у пруда около музея ЛюдвигаФото: Ольга ШИЛАК

Есть чем заняться в Будапеште и любителям искусства. Например, сходить на венгерскую оперу. Советуем купить билеты онлайн до поездки, потому что они разлетаются как горячие пирожки. Цена - от 11 евро. Если вам нравится современное искусство, отправляйтесь в Музей Людвига, там можно посмотреть работы Пикассо, Лихтенштейна, Уорхола.

Туфли на на́бережной Дуна́я (недалеко от здания парламента) - это мемориал в память о жертвах ХолокостФото: Ольга ШИЛАК

Катаемся на речном трамвайчике с видом на парламент, исследуем руин-бары

Главная достопримечательность Будапешта - здание венгерского парламента, от которого действительно захватывает дух. Особенно прекрасен он вечером, в лучах заходящего солнца. Чтобы лучше его увидеть, отправляйтесь на водную прогулку по Дунаю. Можно подгадать и прокатиться на общественном речном трамвае (2 евро). На корабле получасовая поездка обойдется в 8 - 10 евро.

Потрясающие виды!Фото: Ольга ШИЛАК

Каким бы оживленным ни был Пешт днем, ночью он расцветает! Особенно популярны у местных и туристов руин-бары. Представьте себе огромный бабушкин чердак с кучей ненужного барахла, в центре которого барная стойка, столики - вот она, типовая модель руин-бара Будапешта. Началось все еще в 2000-х, когда молодые бизнесмены арендовали покинутые дома, делали минимальный ремонт и наполняли пространство невообразимыми вещами: от старых кукол до детского велосипеда, неработающих телевизоров. Здесь продают дешевый алкоголь, проводят вечеринки до утра. В основном они расположены в еврейском квартале Эржебетварош, самый крупный из них - «Симпла».

В руин-бары Будапешта должны заглянуть даже те, кто не очень любит шумные вечеринкиФото: Ольга ШИЛАК

На фуникулере едем к резиденции венгерских королей

Чтобы лучше понять архитектурную мысль этого города, отправляйтесь в Буду. Подняться в старый город можно на фуникулере. Билет в одну сторону - 3 евро (обратно можно спуститься по лестнице). Можно купить билет на мини-автобус, который курсирует по основным достопримечательностям Буды, стоит это 6 евро.

Рыбацкий бастионФото: Ольга ШИЛАК

Оказываемся в резиденции венгерских королей, еще одном объекте из списка ЮНЕСКО. В Будайской крепости можно зависнуть надолго, любуясь замками XIV века, видом на Пешт и Дунай. Неподалеку - Рыбацкий бастион, построенный в 1905 году. Он строился для фона церкви Матьяша, и это чувствуется. Пышное белоснежное здание в неоготическом стиле с яркой черепицей на крыше выгодно выделятся среди других построек. Кстати, вход внутрь туристам закрыт. Загляните также в башню церкви Марии Магдалины, которую возвели еще в XIII веке.

Архитектура Будапешта не может оставить равнодушнымФото: Ольга ШИЛАК

Венгерские столовые с сытным обедом за 3 евро

Венгры - любители поесть: блюда сытные, порции большие. Ценник в кафе-барах Будапешта чуть ниже, чем в Минске. Обязательно попробуйте традиционный гуляш - густой говяжий суп с овощами. Одна порция такого угощения - и вы забудете о голоде. Суп обойдется примерно в 2 - 3 евро.

Популярна в Будапеште лепешка лангош. Ее готовят в кипящем масле и добавляют сверху сыр, чесночный соус, по желанию - колбаски или кусочки курицы. Попробуйте и венгерскую выпечку - например, кюртош калач. Это такая трубочка из дрожжевого теста с разными присыпками - сахаром, ванилью, корицей, кокосовой стружкой. Найдите 10 отличий от чешского трдельника. Стоит такое лакомство около 1,5 - 2 евро.

Руин-бары Будапешта - мечта Плюшкина из поэмы "Мертвые души"Фото: Ольга ШИЛАК

Вообще в Будапеште глаза разбегаются от обилия точек, где можно взять еду на вынос. Самая известная из них - Karavan. Несмотря на то, что находится он на улице, там есть бесплатный интернет.

Для перекуса мы выбирали венгерские столовые, они обычно спрятаны в здании бизнес-центров. Обед из трех блюд обойдется вам всего в 3 евро!

В некоторых заведениях в чек сразу включают чаевые - около 10% от общей суммы заказа. Но официанты об этом не предупреждают. Что касается алкоголя, нас поразило, что в некоторых барах пиво стоит дороже бокала вина. Самый раскрученный алкогольный напиток - крепкая настойка «Палинка» (от 40 до 80% алкоголя). Это отразилось на стоимости: в заведениях она стоит в основном около 4 - 5 евро за стопку. Но в Венгрии «Палинка» сродни портвейну в Португалии. Уехать, не попробовав, - просто кощунство!

Самая популярная купальня - "Сечени"Фото: Ольга ШИЛАК

Нежимся в джакузи с видом на гору Геллерт

Венгры лихо компенсировали отсутствие выхода к морю. В Будапеште немало горячих минеральных источников и десятки мест, где можно понежиться в теплой водичке, поплавать в бассейне. Одна из самых известных купален - «Сеченьи». Лечебная вода добывается из самого горячего источника в Европе (температура 76°C!). Помимо лечебных бассейнов работают турецкие и финские сауны, джакузи, можно сделать массаж. Позагорать и поплавать можно на открытой террасе с бассейном. Но будьте готовы, что вместе с вами это будут делать еще сотни людей. Дневной билет в общей раздевалке (с личным шкафчиком и замком) в будний день обойдется почти в 17 евро, с личной кабинкой - 18 евро, 20-минутный сеанс аромамассажа обойдется в 33 евро.

Изнутри купальня "Сечени" больше похожа на музейФото: Ольга ШИЛАК

Купальня «Рудаш» появилась еще во времена турецкого нашествия на Венгрию, в XVI веке. Здесь больше местных, чем туристов. От других она отличается тем, что на крыше купальни есть джакузи с видом на гору Геллерт. Чувствуешь себя, что называется, королем мира! Еще одна фишка - «Рудаш» работает по ночам в пятницу и субботу. Платите - и можете купаться и плавать хоть до 4 утра! Кстати, ценник на массаж ниже, чем в других купальнях: за 20-минутный сеанс мы отдали 21 евро. Единый билет (термальный, плавательный бассейн + джакузи на крыше) в выходные стоит 19 евро, в будний день - 15 евро. Ночной билет - 16 евро.

А вот такой вид открывается из джакузи в купальне "Рудаш"Фото: Ольга ШИЛАК

КАК ДОЕХАТЬ?

Есть прямые авиаперелеты из Минска в Будапешт, 2 часа - и вы на месте. Цена вопроса - 300 евро туда-обратно. Есть менее затратный вариант - лететь лоукостами (бюджетные авиакомпании) через Варшаву, нам билет туда-обратно обошелся в 80 евро. Добраться на автобусе до Варшавы - 40 - 45 евро.

Церковь Матьяша поражает своим величиемФото: Ольга ШИЛАК

ГДЕ ЖИТЬ?

В Будапеште мы снимали комнату в хостеле в самом центре Пешта, на площади Октогон, близко к метро. За ночь с человека получалось примерно 15 евро. Будьте готовы, что при заселении сумма может увеличиться, к ней добавятся городские налоги и сборы (+ 3 евро). Можно снять квартиру за 45 - 50 евро в сутки. Если едете с другом - выйдет дешевле.