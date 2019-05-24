Ради побед хоккейной сборной России Кузнецов бьет Овечкину между ног

За россиянами следят жены

Россияне привезли на турнир один из сильнейших составов за последние годы, собрав всех своих звезд НХЛ. Только Тарасенко нет, который в финале Кубка Стэнли за «Сент-Луис» сыграет. Представьте уровень конкуренции, если Александр Овечкин играет во второй пятерке. Хотя в данном случае такое ранжирование условно. Солирует у сборной России Александр Кучеров: 16 очков (6+10). В четвертьфинальной игре с США он играл в третьей тройке вместе с Артемом Анисимовым и Никитой Гусевым. Гусев, кстати, второй по результативности в команде Илья Воробьева - 15 очков (4+11). У самых раскрученных звезд показатели скромнее: Евгений Малкин - 6 очков (1+5), Овечкин - 3 очка (2+1), Илья Ковальчук - 5 очков (2+3). До седьмой игры на турнире (со Швецией) Овечкин всего раз забрасывал, а у Малкина и вовсе не было голевых бросков. Прорвало, когда в Словакию приехали их жены. Присутствие любимых женщин на трибунах вдохновило хоккеистов: у Малкина шайба и голевой пас на Овечкина.

Интересно, что Малкин и Овечкин одни из самых суеверных хоккеистов. Евгений как в сборной, так и в «Питтсбурге» всегда последним выходит на разминку и последним покидает лед. Эту же примету он соблюдет при выходе на матчи, и даже автобус он покидает последним.

В «Вашингтоне» перед играми Овечкин и Ти Джей Оши друг друга толкают в грудь. Затем Джон Карлсон клюшкой бьет Ови по ракушке, которая защищает пах. В сборной России подобную манипуляцию проделывает партнер Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов: он бьет Ови между ног, а потом от него получает клюшкой по шлему.

Кузя бьет Ови по ракушке, Ови - Кузе по голове. Главный ритуал ЧМ-2019. Источник: twitter.com/galkevich32

На групповом турнире россияне одержали семь побед в семи матчах с разницей шайб 36:7. В четвертьфинале пришлось попотеть с США - 4:3. Россия здорово смотрится в атаке за счет талантливых нападающих, есть и сильные вратари, защитники. Но матчи со Швецией и США показали: когда соперник берет под длительный контроль шайбу, появляются проблемы (проигранные единоборства, обрезки). Кроме заброшенных шайб одним из самых запоминающихся эпизодов матча стал силовой прием Александра Овечкина против Брэди Шея (рост 191 см, вес 97 кг): американец улетел за борт, где скамейка россиян. Смотрелось жутковато: Шей летел вниз головой. Благо он быстро поднялся и вернулся на лед.

Молодые и дерзкие финны обыграли вальяжных шведов. Хотя это относительная неожиданность. Скандинавы приучили, что в очных встречах у них частенько побеждает тот, кто до игры не считался фаворитом. В расположение в Финляндии не приехали звезды НХЛ, но есть Каапо Какко - 18-летний талант, которые влюбил в себя болельщиков разных стран. Ожидается, что летом он станет первым номером на драфте НХЛ. На ведущих ролях и Хенри Йокихарью с Юхо Ламмикко. Пусть не звезды, но добротные игроки из НХЛ. С характером у них все в порядке - в игре со Швецией они сравняли счет за полторы минуты до сирены, а потом вырвали победу в овертайме.

Канада сравняла счет за 0,4 секунды до сирены

Спасение Канады было еще более драматичным, чем у финнов. На групповом этапе «кленовые листья» одержали шесть побед в семи матчах с разницей 36:11. В четвертьфинале со Швейцарией канадцы уступали 0:1 и 1:2. И сравняли счет за 0,4 до сирены!

- Я увидел, что шайба попала в ворота. Не знал, сколько оставалось времени. Я понимал, что конец периода близок к завершению, но забить гол за 0,4 секунды - это невероятно, - сказал защитник Дэймон Сиверсон.

В овертайме Канада дожала «крестоносцев» - 3:2.

Чехии пришлось помучиться в игре с Германией. Счет 5:1, но в первом периоде заброшенных шайб не было. Канадцы будут фаворитами в этом матче: в состав вернется отбывший дисквалификацию Энтони Манта. В прекрасной форме Марк Стоун. На двоих форварды забросили 14 шайб. Хотя за чехов будут трибуны. К тому же они весь турнир играли в арене в Братиславе, Канада переезжает сюда из Кошице.