На параде 3 июля женщины из МВД пройдут в туфельках с новым ремешком и в синих платьях

По традиции 3 июля возле стелы «Минск - город герой» пройдет праздничный парад ко Дню Независимости. Сейчас идет активная подготовка к празднику. Посмотреть на то, как по улицам столицы проходит военная техника и военнослужащие, собирается очень много людей. И если раньше парад начинался утром, то в этом году его перенесли на вечер, точнее, на 21.00.

- В течение дня будут проходить другие не менее важные и значимые государственные мероприятия. Чтобы граждане могли поучаствовать во всех таких мероприятиях, принято решение провести парад вечером, - уточняют в пресс-службе Минобороны.

В этом году единственную генеральную репетицию парада планируют провести 1 июля на пересечении пр. Победителей и Машерова.

Как и в прошлом году, к парадной колонне присоединятся женщины-военнослужащие. И в этом году будет уже не одна, а сразу три такие парадные «коробки» разных воинских подразделений. Впервые примут участие в параде женщины из МВД. Будущие дебютантки проходили отбор, требования были вполне четкие: не старше 45 лет, рост от 165 до 180 см, без медицинских противопоказаний.

- Мы учитывали количество несовершеннолетних детей у кандидаток, не привлекали матерей-одиночек, - сообщил замминистра МВД, генерал-майор Юрий Караев. Хочу отметить особый настрой и огромное желание наших девушек. Они пускались на различные уловки, добавляли себе лишние сантиметры роста, чтобы только участвовать в параде.

Как сообщают в пресс-службе МВД, перед зрителями пройдут служащие из ГУВД, в том числе ОМОНа, ГАИ, инспекции по делам несовершеннолетних.

Во время выступления женщин-военнослужащих в прошлом году произошла казусная ситуация: у трех девушек слетели туфельки. Но ни одна из них не подала виду и не разбила строевую «коробку». Кадры, где босая на одну ногу девушка, не сбившись, вышагивает в ровном строю, разлетелись по ведущим информационным агентствам страны и мира и по соцсетям.

Несмотря на слетевшие туфли, девушки продолжали идти и не разбили строевую «коробку». Фото: Sergei Gapon/Pool Photo via AP

Чтобы избежать таких моментов, в этом году к параду сошьют усовершенствованную обувь. Имя изготовителя пока держат в тайне.

- Сейчас будут у нас новые модели туфель. Будем стараться туфельку не потерять, - рассказала в эфире канала ОНТ одна из участниц парада.

Нам удалось узнать подробности. В МВД рассказали, что на их представительницах будут черные кожаные туфли с ремешком типа браслетик. В отличие от прошлогодних, ремешок будет размещен на щиколотке, а не на стопе. То есть обувь будет лучше держаться на ноге, такая модель просто так не слетит!

Вот так выглядят новые туфли для женщин-военнослужащих, участвующих в параде Фото: скрин видео МВД

Одеты участницы парада будут в синие платья из смесовой ткани (то есть в ней и натуральные, и синтетические волокна), на голове - форменные шляпы. Шилась одежда и головные уборы по индивидуальным меркам из дышащих тканей, чтобы не было жарко.

Всего в этом году в параде примут участие около 4 тыс. военнослужащих, первыми пройдут суворовцы. Также промаршируют вдоль проспекта представители Госпогранкомитета, МВД, МЧС, войск территориальной обороны. Запланировано выступление роты почетного караула и сводного оркестра Вооруженных сил.

Помимо этого перед зрителями пройдет более 300 единиц техники белорусской армии. Первыми в колонне будут образцы времен Великой Отечественной войны. В конце праздника будет традиционный салют.