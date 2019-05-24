2019-05-24T16:31:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Подростки в кафе подбросили в свою еду волос, чтобы не платить за заказ

Работники заведения вывели на чистую воду любителей поесть бесплатно - им пришлось объясняться в милиции
Алеся ДОБЫШ
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Парень и девушка пришли в заведение фастфуда с умыслом пообедать бесплатно. Фото: кадр видеоПарень и девушка пришли в заведение фастфуда с умыслом пообедать бесплатно. Фото: кадр видео
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Пара 17-летних подростков 21 мая пришла в «МакДональдс» на минской улице Немига. Молодые люди сделали заказ, уселись за столик - и, по их словам, нашли в еде волос.

Разбираться пошли к администратору: за моральный ущерб молодые люди потребовали бесплатно заменить заказ. В кафе им отказали - администрация заведения решила убедиться, что волос в еду попал по вине работников кафе. Стали просматривать записи видеокамер - обнаружилось, что девушка сама подбросила волос.

Сотрудник службы безопасности кафе узнал жалобщиков: 17 мая они уже успешно поели бесплатно по такой же схеме, но в другом кафе. Мужчина нажал кнопку тревожной сигнализации, но к этому времени молодые люди из кафе уже ушли.

Группа задержания Департамента охраны МВД нашла подростков за 10 минут. Их доставили в Центральное РУВД. С молодыми людьми побеседовали и отпустили. Их действиям еще дадут оценку.

Задержаны любители бесплатной еды в бистро.https://mvd.gov.by/ru/news/5406

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