2019-05-24T17:29:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за весенней жары на Беларусь идет массовая атака мошек. Но покусают не всех

Сейчас плодятся наиболее опасные и массовые виды мошек. Всего их у нас 33 вида, и все - кровососущие
Елена ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В мае жители теплых регионов Беларуси заметили: выйти на улицу вечером невозможно! Мошки заползают под одежду, попадают в глаза, в рот.

- На детей невозможно смотреть: маленькое тельце все в волдырях от укусов! - обратилась в редакцию жительница Пинска. Почему же «летающие вампиры» атакуют именно Полесье?

- Будет ли в этом году нашествие мошек или нет, зависит от разлива рек и климата. В этом году весна ранняя, поэтому особого разлива не было. Под прицел кровососов попала только южная часть страны. Ведь в Гомельской и Брестской областях находится самая густая речная сеть в Беларуси, - объясняет Дарья Довнар, младший научный сотрудник лаборатории паразитологии ГНПО НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - Больше всего мошек с 10 до 12 утра и после 16.00, когда жара идет на спад.

- Можно сейчас сказать, будет ли нашествие мошек и летом?

- Первый пик численности приходится на май. Второй - на июль, а третий, если позволит погода, будет в сентябре. Сейчас плодятся наиболее опасные и массовые виды мошек. Всего их в Беларуси 33 вида. И все - кровососущие.

- Почему мошки так больно кусаются?

- Если комар прокалывает кожу хоботком, то мошка выгрызает кусочек плоти. Плюс у них очень токсичная слюна, из-за чего место укуса сильно жжется и зудит. Чесать эти места нельзя! Больше всего мошек обитает около водоемов и в лесах. Направляясь туда, будьте готовы к атаке: наденьте закрытую одежду, запаситесь репеллентами.

- А комары? Нам стоит их опасаться?

- Если для выплода мошкам необходима проточная вода, то комарам достаточно любого водоема: лужи, пруда или бочки с водой. Но массового нашествия, думаю, все-таки не будет. Из-за ранней весны все давно пересохло, поэтому у комаров не так много мест для размножения.

Кстати, в апреле сообщалось, что комаров и мошек в этом году будет меньше. Стояла засуха, из-за несущественных разливов вода стояла на малых площадях. Реки с тех пор не разлились, но обильные дожди поспособствовали размножению кровососущих насекомых. Впрочем, даже без осадков жители Белорусского Полесья традиционно попадают в эпицентр кормежки гнуса.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

В Беларуси нашествие майских жуков. С чем это связано?

Хрущи могут объесть листья на деревьях почти под ноль. Но их продают и покупают (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Нужно, чтобы люди знали о чиновниках - что у них есть, за что они живут». Генпрокурор Александр Конюк рассказал о декларациях о доходах
Чтобы уменьшить уровень коррупции, взяточникам запретят выходить по УДО. А прокуратура предлагает публиковать декларации чиновников и проверять на детекторе лжи при приеме на работу
Новости 24
Белорусский металлургический завод остался без гендиректора
СК завершил расследование убийства 21-летнего минчанина, которого зарезал студент-иностранец
Датчанин пришел пешком из Польши в Беларусь по шпалам
Бывшего главврача 9-ой больницы приговорили к 5 годам лишения свободы
Первые станции третьей ветки метро Минска готовы на 80 - 98%
Суриков о Бабиче: «Он так и не понял, кто в Беларуси главный»
Ночью на 25 мая могут не работать пластиковые карты
Лукашенко в Куропатах: «Надо посадить деревья. Те, кто там лежит, спасибо скажут»
Звезда мирового уровня станет хедлайнером II Европейских игр в Минске
Румас - Медведеву: наши позиции по интеграции сходятся на 70%
На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности
Лукашенко пригрозил инвесторам жесткими мерами
В Минске грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Ермошина предложила выбирать мэров городов
Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис»
Виктор Гончаренко второй раз стал отцом
В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия
Парад на 3 июля в Минске перенесли на поздний вечер
В Гомельском районе велосипедист погиб под колесами трактора