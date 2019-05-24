В минском «Динамо» три месяца не платят зарплату: «Хочу поклониться игрокам - честно делают работу»
В среду в Экономическом суде Минска Юрия Чижа и «Трайпл» одним махом лишили прав на минское «Динамо».
Минское «Динамо» забрали у Юрия Чижа через суд
По сути, эпоха правления Юрия Чижа закончилась где-то в августе 2018 года, а до мая 2019-го шел затянувшийся переходный период.
Первый матч «Динамо» после судьбоносного и судебного решения 22 мая выдался эмоциональным. Динамовцы показали едва ли не лучшую игру в сезоне. По крайней мере, если судить по созданным голевым моментам у ворот «Ислочи». Но забить смогли лишь на 89-й минуте – отличился Дмитрий Билоног. В итоге победа 1:0.
На послематчевых пресс-конференциях главный тренер «Динамо» Роман Пилипчук обычно уходит от острых вопросов, которые не касаются игры, зато подробно рассказывает о тактике. На этот раз все было наоборот. В своем кратком монологе он подтвердил, что в клубе уже долгий срок выплачивают зарплату.
- Можно долго говорить о футболе: о тактических схемах, перестроениях. Но сегодня я хочу просто поклониться своим футболистам и поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой они находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Игроки долгий срок не получают зарплату и премиальные, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все: за понимание, за игру, которую они показали. Спасибо. Больше ничего [говорить не буду]. До свидания, – сказал Пилипчук и покинул конференц-зал.
Очевидно, «Динамо» ждут перемены. Какие именно пока никто не знает. Или только госорганах, кто занят этим вопросом. Сотрудники клуба сами, образно говоря, сидят на чемоданах (офис клуба в одном здании с «Трайплом») и ждут, как будет развиваться ситуация.
Игорь Шитов: "Узнал точно, что мы отошли к государственным структурам. Но кто именно будет руководить, пока не понятно." Фото: Фото: dinamo-minsk.by
Мы поговорили с капитаном команды Игорем Шитовым.
- Сегодня игра «Динамо» была повеселее, особенно в атаке.
- Кровь из носа нужна была победа сегодня. Хорошо, что получилось забить.
- Схему поменяли…
- Да, начали с ромбом в полузащите. Потом немного перестроились.
- Каково было настраиваться на матч, учитывая новости о судебном процессе, смене владельца?
- Не так сильно это влияет. Нам надо сохранить лицо. Мы бились за свое имя.
- Обсуждаете в команде все эти перипетии вокруг клуба?
- Нет. Но понятно, что все читают новости в интернете. Осадок есть…
- Кто с вами общается от руководства?
- Генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга. Они доносят информацию.
- И что говорят?
- Вчера узнал точно, что мы отошли к государственным структурам. Но кто именно будет руководить, пока не понятно.
- На пресс-конференции Роман Пилипчук сказал, что хочет поклониться игрокам за честную работу в условиях, когда не платят зарплату. Сколько без зарплаты?
- В июне будет три месяца. У меня карьере часто были такие моменты, когда играл заграницей. Поэтому не в первой, не так переживаю. Ребята, которые долго в «Динамо» привыкли, что стабильно выплачивают зарплату. Для них, наверное, это испытание.
- Что говорит руководство?
- Обещают, что на следующей неделе будут закрывать все долги.
- В таких условиях настрой в команде нормальный? Нет возмущений?
- Никто не бойкотирует тренировки. Все нормально. Не знаю, как будет дальше. Может, кому-то это надоест.
- Когда Юрий Чиж общался с командой?
- Вы сами знаете, с каких пор он не общается с командой.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»