«Диванные критики не выдержали бы и полдня». Танцовщик балета о стереотипах, боли и любви к театру вопреки всему

В рубрике «Влюбленные в профессию» мы рассказываем о специалистах в самых разных сферах, которые искренне увлечены своим делом. В этот раз нашим героем стал известный артист балета Игорь Артамонов.

СПРАВКА «КП»

Игорь Артамонов, 43 года. Родился и живет в Минске. Выпускник Белорусского государственного хореографического колледжа. Последние 25 лет - артист балета Большого театра Беларуси. В 2003 году получил звание заслуженного артиста, в 2010 году - Народного артиста Беларуси.

Мы застали танцовщика на вечерней репетиции в Большом театре. В небольшом зале только парни: концертмейстер играет на пианино, на сцене десяток танцовщиков делают растяжку, прыжки и развороты. Сквозь музыку доносятся обрывки французских слов: шанжман-де-пье, сисон ферме… Движения повторяются, пока не будут выполнены идеально. Спустя час Игорь Артамонов уже не кажется таким суровым преподавателем и рассказывает, что привело его в Большой театр и держит здесь уже 25 лет.

"Брать свои эмоции под контроль - часть нашей профессии", - говорит Игорь Артамонов. Фото героя публикации.

«Родители отдали в балет, чтобы я по дворам не шлялся»

Первоклассника Игоря отдали в кружок самодеятельности, но никакой тяги к танцу у ребенка долго не было.

- Родители отдали меня в балет, чтобы я по дворам не шлялся и был чем-то занят, - смеется один из самых известных в Беларуси танцовщиков.

В третьем классе мальчика пригласили в хореографическое училище рядом с Большим театром. Конкурс был 4 человека на место! Юного Игоря выбрали, но учиться оказалось очень тяжело:

- Я не представлял, как это выдержать. Каждый день полтора часа одного только классического танца, а еще растяжка и другие дисциплины… Это было больно и тяжело, с занятий мы выходили все мокрые. Сначала было обидно: дети играют на улице, а ты часами оттачиваешь движения. Но благодаря прекрасному преподавателю постепенно втянулся.

Любовь к танцу пришла к будущему артисту балета не сразу. Фото героя публикации.

У учеников тогда не было доступа к интернету и видео, поэтому звезды мирового балета вроде Нины Ананиашвили или Михаила Барышникова казались людьми из другой реальности.

- В первом классе училища в спортзале поставили маленький телевизор с видеомагнитофоном и показали «Дон Кихот» Барышникова. Тогда я понял, что хочу заниматься этим всю жизнь, что это действительно мужская профессия.

Игорь был уверен, что скорее полетит в космос, чем станцует с кем-то из звезд балета. Но однажды Нина Ананиашвили приехала в Минск танцевать спектакль и позвала молодого артиста в Грузию, чтобы сыграть с ней в двух спектаклях Джорджа Баланчина. Игорь долго не мог поверить такой удаче.

- Мне нужно было за 20 дней выучить два спектакля. После 5 - 6 часов репетиций я еле доходил до отеля, за едой смотрел то, что выучил, а после - что будем разучивать завтра. Было сложно, но оно того стоило. Нина тогда сказала: станцуешь Баланчина - больше ничто не покажется сложным.

Когда-то станцевать с Нино Ананиашвили казалось несбыточной мечтой. Фото героя публикации.

«Мы тренируемся так, будто у нас Олимпиада раз в неделю»

- Во многих странах артист балета - очень уважаемая профессия. Как-то мы с женой и друзьями сидели в кафе в Токио, и мужчины, которые пришли после тренировки по карате, узнали, что мы артисты балета. Они долго нас расспрашивали и говорили исключительно в превосходной степени. А вот белорусы очень по-разному реагируют на профессию артиста балета. Одни говорят: «Ясно, а работаешь-то ты кем?» Другие вообще уверены, что это не профессия, а сексуальная ориентация и для мужчины это ненормально. Но если бы эти диванные критики попытались прожить хоть один день из жизни артиста балета, не каждый бы продержался и до середины, - говорит Игорь Артамонов. - Ни один вид искусства не сравнится по физическим нагрузкам с балетом. В советской книге по охране труда и здоровья артистов балета писали, что труд артиста балета приравнивается к труду шахтера в дореволюционное время... Поэтому и на пенсию нас отправляют после 20 лет стажа. Балет - это пахота. Мы тренируемся так, будто у нас Олимпиада раз в неделю. Но сколько ни репетируй - на спектакле все равно тяжело, до изнеможения и потемнения в глазах. Если каждый день себя не преодолеваешь, ты даже на месте не стоишь - двигаешься назад. Ты должен репетировать, даже если устал, с болью и на таблетках… После спектакля наступает небольшая эйфория, если все прошло удачно. Но длится она недолго - утром пахота начнется заново.

Репетиция в Большом театре.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Даже питаться три раза в день артистам не удается. До спектакля наедаться нельзя, и нормально поесть удается только после. А за килограммами приходится следить, и не только за своими. В кабинете заведующего труппой даже хранится большая секретная тетрадь, в которую записывают вес балерин.

- Артистки весят в среднем 50 - 55 килограммов. Но бывает по-разному: иногда девочка очень худенькая, но весить может 60 килограммов, кость тяжелая. И наоборот. Конечно, если кто-то наберет вес, в угол его за это не поставят и не выгонят. Иногда кто-то поправляется и сам извиняется перед партнером: «Прости, я уже неделю на одном кефире сижу…»

Говорят, классический балет изжил себя и на его место придет модерн. Игорь не согласен:

- Есть огромное количество разных театров, на сцене хватит места любым направлениям. Что касается классического балета, большинство зрителей хотят увидеть его. Да, элементы модерна вносятся, и классический балет от этого только обогащается. Люди хотят увидеть в театре то, что не видели в жизни и не могут получить с помощью телевизора. Хотя театральные эффекты достаточно наивны по сравнению со спецэффектами в фильмах, у него есть неповторимый шарм. На зрителя работает оркестр, кордебалет, солисты, осветители… Он хочет получить в театре маленькое чудо и отдохнуть от повседневности.

Игорь не теряет надежды получить лицензию пилота. Фото героя публикации.

«Талант мог стать простым артистом кордебалета, не справившись со страхом сцены»

Страх сцены - один из самых сильных у человека, поэтому ученики балетной школы с первых классов постепенно выходили на сцену и к концу обучения привыкали. Проходили отчетные концерты, в конце года - выступления перед полным залом. Но справиться удалось не всем: многие талантливые люди, на которых возлагали большие надежды, из-за страха сцены становились не солистами, а артистами кордебалета.

- Брать свои эмоции под контроль - часть нашей профессии. Раньше перед выходом на сцену мне было ужасно страшно, сейчас опыт помогает.

У успеха артиста много составляющих. Во-первых, набор физических данных. Во-вторых, усердие. Да, славяне едва ли догонят темнокожих бегунов или составят конкуренцию китайским акробатам. Но именно благодаря эмоциональности на сцене, усердию и академизму исполнения танцоры русской классической школы балета известны во всем мире. В-третьих, большое значение играют педагог и… адекватная самооценка.

- Человек должен понимать, что он собой представляет. Часто наши ощущения от танца отличаются от реальности. Поэтому после каждого спектакля артист ждет педагога, который расскажет, как все прошло на самом деле. Иногда даже после премьеры я слышал много восторженных отзывов, а через пару лет понимал: ну и детский сад это был!

Артист театра может почувствовать себя и принцем, и предводителем пиратов. Фото героя публикации.

Как любому перфекционисту, танцовщику важна каждая мелочь.

- Грим я, как правило, сам наношу. Спасибо потрясающему педагогу, который в училище научил при помощи красок из обычного славянского лица делать хоть старика, хоть китайца... В балете важно все. Ты можешь тысячу раз отрепетировать, но поскользнуться на полоске скотча, которым заклеили линолеум.

Не все роли артисту давались легко. Он много внимания уделял технике исполнения, но на актерское мастерство времени хватало не всегда. Только с опытом пришло понимание, что обе составляющих должны быть в гармонии.

- В отличие от актеров, мы не поем и не говорим, а доносим эмоции на языке тела. Это и показывает уровень мастерства. Я станцевал много партий, но мне с детства ближе лирические персонажи. А в театре мне первым делом дали танцевать испанский танец в «Щелкунчике». Сначала было очень дискомфортно, зато потом сильно помогло - преподаватели раскачали меня эмоционально. Спустя время я уже не воспринимал себя как исполнителя одного амплуа. В этом прелесть нашей профессии: можно прожить много жизней, почувствовать себя и принцем, и предводителем пиратов.

Первым делом - самолеты. Фото героя публикации.

«Не теряю надежды получить лицензию пилота»

Жесткий рабочий график с одним выходным днем по понедельникам подразумевает служебные романы. И в Большом театре действительно много пар не только в танце, но и в жизни.

- С таким графиком это неудивительно, люди сутками работают вместе. Когда у всех праздники и выходные - мы работаем, а в понедельник отдыхаем. Представляю, как мужей не из балета бесят их жены-балерины, которых или нет дома, или они смертельно уставшие…

Жена Игоря - бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка Татьяна Шеметовец сейчас заведует труппой. Однажды Игорь и Татьяна сели в один автобус - и все закрутилось… Хотя Татьяна на 15 лет старше мужа, отношениям это не помешало: пара вместе четверть века! Супруги рядом на работе и дома. На видном месте в кабинете Татьяны (там мы беседовали) - семейные фото, а на одном даже любимый персидский кот. Лидера в семье нет:

- У нас равноправие, и я считаю, что это правильно. Нельзя подавлять кого-то за счет своих амбиций. А еще мы оба поглощены работой. Каждый раз договариваемся: «Все, про балет больше ни слова!» И через пару минут снова его обсуждаем.

Дача - настоящая отдушина для семьи артистов балета. Фото героя публикации.

Супруги любят отдыхать и отключаться от работы на даче в 150 км от Минска. Приезжают ночью в воскресенье, а во вторник в 6 утра уезжают обратно на работу.

- Мы любим гулять по замерзшему озеру, кормить животных, которые к нам уже привыкли и ждут. Вся эта красота помогает морально отдохнуть. Один выходной там - как неделя в Минске.

У танцовщика есть еще одна большая любовь - авиация. Увлечение пришло из детства и не отпускает до сих пор, стендовый моделизм не дает «мозгам засохнуть»:

- Недавно насчитал дома 40 моделей самолетов. Вроде немного, но если учитывать, что на изготовление одной модели уходит от года до четырех лет… Изредка, когда работа в театре позволяет, я езжу с ними на выставки и конкурсы. Позапрошлым летом я управлял самолетом с инструктором и до сих пор не теряю надежды получить лицензию пилота. Правда, обучение стоит дико дорого - около 12 тысяч евро!

Обучение авиации - удовольствие не из дешевых. Фото героя публикации.

«Работать здесь ради денег нет никакого смысла»

Игорь Артамонов признается, что звание заслуженного артиста стало для него полной неожиданностью:

- Друзья услышали об этом по радио и стали меня поздравлять. Я сначала подумал, что подшучивают, в балете все надо делить на два. Потом был в шоке: стать заслуженным артистом в 27 лет - это редкость. А через 7 лет я получил еще и звание народного артиста. Безумно приятно, но это и двойная ответственность. Раньше сам себя держал, а теперь еще одна планка появилась.

"Ты должен репетировать, даже если устал, с болью и на таблетках".Фото: Павел МАРТИНЧИК

На вопрос о заработках артистов балета наш герой только вздыхает. Каждый год зарплаты творческих работников в Беларуси оказываются в самом конце рейтинга, наравне с библиотекарями, медсестрами и обслуживающим персоналом. У артистов кордебалета зарплаты очень скромные. Что касается солистов, то большое подспорье для них - гастроли театра и персональные гастроли. Игорь говорит, что руководство это не запрещает, да еще и по возможности дает артистам бонусы и премии. Платят на гастролях относительно немного, но за счет количества спектаклей выходит неплохая сумма.

Хотя в Большом театре получают больше всех артистов театра в Беларуси, само звание не дает почти никакой материальной выгоды, кроме небольшой доплаты самого театра. Например, обзавестись собственным жильем двум известным артистам оказалось сложно: супруги живут в квартире, доставшейся от мамы Татьяны.

В балет идут одни энтузиасты. Фото героя публикации.

Мысли бросить все и уйти на пенсию у Игоря иногда возникают, но быстро проходят:

- Многие знакомые из балета говорят: «Как все достало, скорей бы пенсия!» Но я, похоже, еще не натанцевался и на любви к своему делу пока могу продержаться. Иногда, устав после череды спектаклей, думаю: хоть бы попасть на больничный и отдохнуть! Потом попадаю на больничный и на третий день думаю только о работе. Как бы пафосно это ни прозвучало, но это не работа, а призвание. Люди, чего-то достигшие в балете, - это энтузиасты. Работать здесь ради денег нет никакого смысла.

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