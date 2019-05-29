Грунтовки КНАУФ: правильная подготовка основания - залог успеха отделочных работ

Благодаря инновационной рецептуре грунтовки КНАУФ обеспечивают надежное сцепление наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью и, как следствие, дают возможность добиться максимально высокого качества отделки.

Что такое грунтовка?

Это состав, наносимый на основание перед оштукатуриванием, шпаклеванием, окрашиванием для создания надежного сцепления верхних слоев покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания ее впитывающей способности.

Задача, которая ставится перед грунтовкой, - это либо укрепить основание, либо снизить и выровнять впитывающую способность основания и, конечно, увеличить адгезию наносимого материала (штукатурки, шпаклевки, плиточного клея, краски, обойного клея и т. д.) к основанию.

Линейка грунтовок КНАУФ - залог успеха отделочных работ.

КНАУФ-Тифенгрунд - бесцветная, быстросохнущая, не содержащая растворителей грунтовка глубокого проникновения. Представляет собой водную дисперсию мелких (порядка 0,05 мкм) частиц полимеров, укрепляющих мелющееся основание. Благодаря такой структуре обладает высокой проникающей способностью и может применяться для обработки высокопористых оснований: гипсовых и цементных штукатурок, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, наливных полов. Не изолирует водяные пары внутри сооружения. Предназначена для внутренних и наружных работ.

Преимущества:

- Укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе).

- Высокая проникающая способность.

- Повышает адгезию к основанию при укладке керамической плитки, окраске, оклеивании обоями и шпаклевании.

- Быстро высыхает.

- Безопасна для здоровья.

- Дает возможность дышать помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.

- Низкий расход.

КНАУФ-Миттельгрунд - быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка (концентрат). По составу является полимерной дисперсией с добавлением желтого пигмента. Существенно снижает и выравнивает впитывающую способность оснований из газо- и пенобетона, силикатного и керамического кирпича, повышает адгезию к основанию. Применяется перед нанесением штукатурок, наливных полов, плиточных клеев при внутренних и наружных работах.

Преимущества:

- Снижает впитываемость основания.

- Предотвращает обезвоживание штукатурного раствора.

- Повышает адгезию к основанию штукатурок, плиточных клеев, стяжек.

- Быстро высыхает.

- Безопасна для здоровья.

- Дает возможность дышать помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.

- Концентрат.

- Небольшой расход.

КНАУФ-Декоргрунд - готовая к применению быстросохнущая грунтовка на основе полимерной дисперсии с белым пигментом. Предназначена для обработки поверхностей гипсовых и цементных штукатурок перед нанесением декоративной цементной штукатурки КНАУФ-Диамант и ее аналогов. Выравнивает цвет основания, придавая ему белый оттенок. Это не только позволяет сформировать первичный цветовой слой для дальнейшего нанесения финишного покрытия, но и сокращает расход краски в процессе внутренних и наружных работ.

Преимущества

- Выравнивает цвет основания и придает ему белый оттенок.

- Повышает адгезию декоративных штукатурок к основанию.

- Безопасна для здоровья.

- Дает возможность дышать помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.

- Низкий расход.

КНАУФ-Мультигрунд - быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка для обработки сильновпитывающих поверхностей: газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков. При контакте с поверхностью создает надежную пленку, которая предотвращает обезвоживание наносимого штукатурного раствора, наливного пола или плиточного клея при внутренних и наружных работах.

Преимущества

- Снижает впитываемость основания.

- Предотвращает обезвоживание штукатурного раствора.

- Повышает адгезию к основанию штукатурок, плиточных клеев, стяжек.

- Быстро высыхает.

- Безопасна для здоровья.

- Дает возможность дышать помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.

КНАУФ-Бетоконтакт - щелочестойкая полимерная дисперсия розового цвета, содержащая кварцевый песок. Применяется при подготовке плотных, гладких, слабовпитывающих и не впитывающих влагу оснований: например, железобетона, пенополистирольных плит и пазогребневых плит перед нанесением гипсовых штукатурок или шпаклевок. Используется для внутренних работ.

Преимущества

- Повышает адгезию гладкой поверхности под гипсовую штукатурку.

- Низкий расход.

- Подходит для ручного и механизированного нанесения.

- Почти полное отсутствие запаха.

- Низкая осаждаемость кварцевого наполнителя.

- Щелочестойкая.

Как подготовиться к грунтованию

После приобретения грунтовки обеспечьте материалу надежное хранение до момента старта работ. Лучше всего хранить в прохладном, защищенном от света месте в закрытом виде.

Когда же начата работа с грунтовкой, содержимое приобретенной упаковки необходимо перемешать до однородной массы и не разбавлять его водой. Именно так иногда стараются увеличить запасы материала. Однако такой «новаторский» подход ведет к изменению качественных характеристик грунтовки и уже не гарантирует со 100%-ной уверенностью необходимый результат.

Также когда будет нанесен первый слой грунтовки и после того, как она высохнет, необходимо провести рукой по стене. Если на руке остался след от материала основания - лучше всего повторить еще раз и выполнить грунтовку дважды. Именно тогда ваши стены будут служить вам долго и надежно.

Все грунтовочные составы обеспечивают качественную, надежную подготовку основания под последующие отделочные работы.

Грунтовки, описанные в материале, можно приобрести в дилерских организациях компании КНАУФ, полный список которых представлен на сайте www.knauf.by в разделе «Где купить?». Специалисты КНАУФ оказывают квалифицированные консультации по применению продукции не только в офисе компании, но и проводят бесплатные выездные консультации и демонстрации на объектах ремонта. Кроме того, все желающие могут пройти обучение по применению продуктов и систем в Учебном центре компании КНАУФ в Минске.

О компании КНАУФ в Беларуси

КНАУФ - фамилия и одновременно название известной во всем мире компании - производителя строительных материалов и систем. Компания была основана братьями Альфонсом и Карлом Кнауф в Германии в 1932 году. В итоге развития небольшая фирма превратилась в целую семью предприятий, производящих продукцию по всему миру: 220 заводов на 5 континентах в более чем 86 странах. На них работает около 28 тысяч сотрудников.

В Республике Беларусь компания КНАУФ представлена маркетинговой структурой «Кнауф Маркетинг». Главные задачи КНАУФ в Беларуси - обеспечить потребителей высококачественными строительными материалами, которые поставляются с заводов КНАУФ из России, Прибалтики, Германии, Дании.

Кроме офиса компании в Минске создан логистический и учебный центр КНАУФ. Его цель - научить правильному использованию продукции и воспитать культуру строительства.

ИООО «Кнауф Маркетинг». УНП 190970908.