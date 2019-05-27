«Прадед оставлял раненых в доме, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью семьи»

Вот уже четыре года, как ее нет. Она из настоящей партизанской семьи с такими же настоящими болью и страданиями, которые выпали в годы войны. Бабушка часто рассказывала об этом.

12 апреля 1942 года в деревню Острошицы Логойского района в качестве пополнения в местный партизанский отряд пришел подпольщик из Минска - начальник штаба Военного совета партизанского движения Иван Белов. Он пришел домой к моему прадеду Адаму Шавелю, который во время войны работал в деревне фельдшером. С самого начала военных действий прадед был связан с партизанским отрядом «Дяди Васи» - Василия Воронянского - того самого, в честь которого названа улица в Минске.

Дети прадеда, включая мою бабушку, помогали партизанам: собирали оружие, доставали медикаменты, передавали продукты, оказывали первую помощь, хотя сами были еще подростками. Бабушка вспоминала, что на чердаке Адам Александрович нередко долечивал раненных в бою, оставлял их в доме, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью семьи. Оправданный ли это был риск? Бабушка говорила, что ее мать Александра никогда не упрекала мужа за это, хоть и очень переживала за судьбу своих близких, понимая, что будет, если откроется их связь с партизанами.

Через квартиру прадеда, назвав пароль, подпольщики из Минска перенаправлялись в отряд Воронянского. Кстати, сам Воронянский пять раз останавливался в доме Шавелей. Бабушка говорила, что он очень чутко спал - всегда в одежде и в обнимку с оружием. Они еще шутили, подсматривая за ним через щель в шторке, что любимую женщину так не обнимают, как он обнимал свою винтовку.

Несколько лет назад Алексей нашел тот самый дом, где жили его предки. Фото: личный архив

И когда в 42-м в дом Шавелей пришел Белов и назвал пароль, его проводили к партизанам. Из учебников по истории партизанского движения известно, что в отряде Белова допросили, истории его не поверили и расстреляли, так как уже знали, что он будто бы выдавал врагам в Минске подпольщиков, а в отряд был заслан немцами. Через несколько дней в Острошицы к фельдшерскому пункту приехали нацисты...

За связь с партизанами фашисты показательно расстреляли прабабку Александру, а младшую дочку Валентину забрали с собой показать дорогу на деревню Зыково, где, как стало известно, в этот момент прадед лечил больного. Прадеда в Зыково нашли, там же расстреляли и его, и Валю. Остальные члены семьи чудом уцелели только потому, что в тот момент их не было дома. Тела убитых весь день лежали на улице: в деревне были настолько напуганы возможной расправой, что к павшим никто не подходил. Только глубокой ночью партизаны привезли один большой гроб, положили в него всех вместе, почтили память минутой молчания и закопали на местном кладбище.

Кондратовичскую подпольную партийно-комсомольскую организацию, куда и входили мои Шавели, признали только в октябре 1985 года, утвердив списки участников подполья постановлением Минского обкома КПБ. Я бережно храню документы.

Адам Шавель, его жена Александра и одна из дочерей были расстреляны фашистами за связь с партизанами. Фото: личный архив

Случайно я узнал о том, что до сих пор в деревне Острошицы стоит тот самый дом, у которого происходили те трагические события. Он переходит от семьи фельдшера к семье нового фельдшера, как служебная квартира. Но строил этот дом мой прадед Адам. Встреча с домом у меня произошла осенью 2015 года.

Из дома вышли хозяева, пригласили войти внутрь, угостили парным молоком… Фотографии дома я напечатал на бумаге, а в рамочку поместил фото окна. И когда я смотрю на фото, то представляю, что я гощу в этом доме у своих прадедушки Адама и прабабушки Александры.

Если у вас еще живы бабушки или дедушки - порасспрашивайте их, запишите видео, аудио, сохраните эти воспоминания. Благодаря знаниям истории семьи вы будете ощущать невидимую поддержку и защиту.

Алексей Вайткун.