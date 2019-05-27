«Взрывы мин в Финском заливе, запах горящего леса, скудный паек - все это выпало на долю 22-летнего телефониста»

Мой прадед был призван на срочную службу в декабре 1939 года Белорусским военным округом. Война для него началась на Ленинградском фронте, на полуострове Ханко (по-русски - Гангут), расположенном при входе в Финский залив. С первых дней Великой Отечественной войны этот полуостров стал важнейшим пунктом в обороне Ленинграда. Защитники Ханко не только не пропустили в Финский залив ни одного крупного вражеского корабля, который мог бы представлять серьезную угрозу для города, но и оттянули на себя в самый решительный момент значительные силы противника. Оборона полуострова длилась 164 дня и закончилась в декабре 1941 года.

Горький запах горящего леса, взрывы мин в Финском заливе, песочная пыль, сухое удушливое лето, жестокие морозы, скудный паек - все это выпало на долю 22-летнего телефониста 176-го отдельного инженерного батальона. За время обороны Ханко фашисты выпустили примерно по 14 - 15 снарядов на каждый квадратный метр полуострова.

Прадед принимал участие в защите Кронштадта и боевых действиях по охране «Дороги жизни», подвергавшейся жестоким обстрелам.

Он был награжден медалью «За оборону Ленинграда», памятным знаком «Защитнику крепости Кронштадт в обороне Ленинграда 1941 - 1944», медалью «За отвагу». Будучи начальником радиостанции в составе гвардейского минометного полка Ленинградского фронта, в 1944 году в бою под Хабони удержал радиосвязь с огневыми позициями и передавал команды для ведения огня. Во время сильного артобстрела вблизи радиостанции разорвался снаряд противника. Радиостанция была повреждена, что грозило срывом ведения огня. Невзирая на постоянные артобстрелы, прадед шесть раз исправлял повреждения, и радиостанция снова начала работать, дав возможность дивизиону отбить контратаки противника...

Победу прадед встретил в Германии. Судьба будто бы берегла его - ни одного серьезного ранения за пять лет.

Егор Абмётко, Минск.