2019-05-27T11:11:58+03:00
Досуг
КП Беларусь

«Динамо-Минск» в коллаборации с Мозгобойней проведут игры с хоккейным туром!

Любителей паб-квизов ждет Классическая Мозгобойня с шайбой
Даниил КЛЮШКИН
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Мозгобойня совместно с ХК «Динамо-Минск» решили порадовать любителей паб-квизов. Фото: Дмитрий Марчуков/vk.com/mzgb_minskМозгобойня совместно с ХК «Динамо-Минск» решили порадовать любителей паб-квизов. Фото: Дмитрий Марчуков/vk.com/mzgb_minsk
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Сборная Беларуси выполнила задачу и вышла в элиту! Отгремел финал чемпионата мира по хоккею! Поэтому Мозгобойня совместно с ХК «Динамо-Минск», самым топовым и популярным в Беларуси хоккейным клубом решили порадовать любителей паб-квизов.

На игре вас ждут интересные подарки от ХК Динамо-Минск. А также:

- Тематическая фотозона с клюшками, шайбами, вратарскими щитками и шлемом.

- В классической Мозгобойне 7 туров по 7 вопросов. Всего 49 вопросов разного формата:

- Текстовые – подумать над вопросами на логику, сообразительность, эрудицию и смекалку.

- Музыкальные – назвать исполнителя, композитора, группу или название фильма, в котором звучала композиция.

- С картинками – угадать, что изображено, вспомнить название картины, имя художника или отгадать недостающий фрагмент.

- А еще, на этой игре будет специальный хоккейный тур!

Расписание игровых дней: 27, 28, 29, 30 мая - Cotton Hall (ул. Cторожевская, 15а).

Расписание игровых дней: 27, 28, 29, 30 мая - Cotton Hall (ул. Cторожевская, 15а). Начало игр в 19 часов. Стоимость участия – 8 рублей с человека.

Расписание игровых дней: 27, 28, 29, 30 мая - Cotton Hall (ул. Cторожевская, 15а). Начало игр в 19 часов. Стоимость участия – 8 рублей с человека.

Начало игр в 19 часов. Стоимость участия – 8 рублей с человека.

- Регистрация на игру по ссылке.

Готовы сыграть в #mzgb_minsk?

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